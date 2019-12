TEST: Programovatelný vláček baví děti i dospělé, jezdí opravdu rychle

Ani ne rok stará hračka Intelino se poprvé představila na veletrhu CES v lednu 2019. Na vývoji hračky prodávané americkou společností se podíleli čeští tvůrci, což byste však z balení ani z webu nijak nepoznali. Je vidět, že se svou platformou mají globální plány. Nyní už se programovatelný vláček Intelino prodává i v českých obchodech.

od 3 do 99 let cena: cca 2 900 Kč

zapůjčil: Alza.cz

Miniaturní vláček jezdí po kolejích a řídí se pokyny, které vyznačíte pomocí barevných kostiček přicvaknutých na koleje. Můžete tedy dát pokyn ke zrychlení, zpomalení nebo odbočení vláčku.



Lokomotiva může vagonek táhnout pomocí magnetu i tlačit před sebou

Vláček také můžete ovládat v reálném čase přes aplikaci na mobilu a vyzkoušet tak, jakou maximální rychlost na kolejích vyvine.

Vláček Intelino na rovné trati dosahuje úctyhodné rychlosti až 82 cm/s (asi 3 km/h)

Na hraní s vláčkem nás nejvíc bavil manuální režim, při kterém jsme mohli pracovat s odpojováním a následným připojováním vagonku. To při programování až tolik nejde, nelze totiž vláčku dát jiný příkaz, pokud má vagonek nebo pokud jej nemá. Doplnění systému o základní podmínky nebo počítadla by Intelinu hodně pomohlo.

Ať jsme dělali co dělali, nepodařilo se nám lokomotivu vykolejit rychlou jízdou. Při jízdě s vagonkem už se ale vykolejení několikrát podařilo, vždy to však bylo v situaci, kdy lokomotiva před sebou vagonek tlačila, namísto aby jej táhla, nebo když couvala do výhybky.



V námi testovaném základním balení byly koleje právě dostatečné ke zbudování základního okruhu s vnořeným vnitřním kruhem s využitím čtyř výhybek. To je pro začátek dostatečné a na vyzkoušení různých povelů to stačí. Koho hračka chytí, bude dokupovat koleje. Vláček sice jezdí i po těch dřevěných z IKEA, ale na ty samozřejmě nepřicvaknete žádné povely. Pomocí speciálního adaptéru (kupuje se zvlášť) však můžete dřevěné i originální plastové koleje kombinovat.



Základní set stačí právě na sestavení takovéhoto okruhu se čtyřmi výhybkami. Sestavování kolejí je snadné. Koleje jsou oboustranné a secvaknou se bez problémů.

Celkově se nám hračka Intelino celkem líbila. Nabízí spoustu možností pro hru dítěte samotného i dítěte s dospělým. Navíc máme pocit, že popisek v tomto případě nepřehání, když uvádí, že je hračka vhodná pro děti od 3 do 99 let. Díky tomu, že funguje s mobilem i bez mobilu, se totiž opravdu může jednat o zajímavou mezigenerační hračku.