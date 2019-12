TEST: Lego, jak jej neznáte. Programování pro trpělivé i kreativní děti

Dánské plastové kostičky zdánlivě není třeba představovat. Lego přece znají opravdu všichni. Ale stavebnice Boost, kterou firma představila teprve před dvěma roky, je úplně jiná.



Lego Boost - kostičky jsou zabaleny v oddělených pytlících

Lego Boost od 7 do 12 let věku cena: 3 600 až 4 000 Kč zapůjčil: Lego.cz

Přestože i tato stavebnice obsahuje převážně kostičky standardních rozměrů, jejich poskládání je mnohem jemnější a vynalézavější. Nejde tu totiž jen o vytvoření tvaru, výsledek musí být také funkční.



Hlavní návrhář Lego Boost předvání stavebnici (Lego):

Návod v aplikaci

V krabici poněkud překvapivě nenajdete papírový návod. Namísto toho postupujete podle kroků, které vám ukazuje interaktivní aplikace. Je to celkem užitečné, protože kroků je opravdu hodně (doslova několik stovek). Vyhraďte si na sestavování dostatek času a připravte se, že budete někdy hledat nějakou miniaturní kostičku opravdu dlouho.

Jádrem stavebnice Boost – ze které jde sestavit šest různých „robotů“ – je motor ovládaný přes mobilní aplikaci a Bluetooth. Provázání s mobilem nebylo bez problémů (na jednom z telefonů nefungovalo vůbec, na druhém až po restartu), ale nakonec se vše povedlo.



Výsledkem byl propracovaný robot, kterého můžete na mobilním telefonu celkem srozumitelně programovat pomocí vizuální pomůcky. Jsou tu i jakésy funkce nebo podmínky, takže možnosti programování jsou celkem bohaté. Pokud by vám to nestačilo, můžete Boost připojit k programovacímu nástroji Scratch.



Programování sekvence v aplikaci Lego Boost. Lze zvolit speciální sekvenci (funkci), která se spustí po detekci senzorem.

Z jedné stavebnice navíc sestavíte hned několik různých robotů od roztomilé kočičky přes víceúčelového robůtka až po jednoduchou továrnu na automatizované sestavování malých figurek. Taková různorodost je sympatická, je vidět, že návrháři přemýšleli, jak toho s jedním externím motorkem a jedním senzorem vymyslet co nejvíce.



Sestavování vyžaduje hodně času a soustředění, kostičky jsou malé a každá je trochu jiná.

Skládání robota nebylo jednoduché. Na test jsme si vyhradili pět hodin, což se ukázalo jako dost málo. Než jsme vyřešili problémy s připojením, už jsme byli ve skluzu. Spoustu času jsme navíc trávili hledáním miniaturních kostiček. Bylo by super, kdyby třeba aplikace napověděla, v kterém pytlíku kostičku hledat. Je ale jasné, že to by dávalo smysl jen při prvním stavění. Rozhodně ale dávejte pozor, abyste nějaké kostičky neztratili. Některé by se nahrazovaly docela těžko.

Rodiče však mohou z obtížného sestavování robota udělat přednost. Mohou zapojit i více členů rodiny a společně hledat kostičky, rozdělit si hromádky a celý proces tak urychlit. Výrobce doporučuje Boost od sedmi let do dvanácti let, ale podle nás je u mladších školáků vhodný dohled dospělého. A naopak horní hranici dvanácti let bychom v žádném případě nebrali jako strop.



Stavebnice Lego Boost nás velmi potěšila. Ještě lepší by bylo, kdyby se člověk mohl v aplikaci už během sestavování občas dozvědět, proč staví to, co staví. Takto jsme často až po složení nějaké části pochopili, jak zapadá do celku nebo na co jsme tam nechávali místo a proč jsme museli použít pružnou součástku místo pevné. Možná by v rámci návodu mohla být sem tam nějaká animace, která vysvětlí kontext. No ale kdo je zvědavý, tak si k tomu pochopení cestu najde i tak a bude z něj mít o to větší radost.