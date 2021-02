Před videohovorem už doma nemusíte uklízet. Nastavte si falešné pozadí

Od loňského března jsme si všichni zvykli pořádat pracovní schůzky či se setkávat s přáteli a rodinou prostřednictvím videohovorů. Ne každý z nás však vítá s tím zásah do soukromí. Soukromím máme na mysli, že v případě videohovorů nedobrovolně sdílíme nejen to, jak aktuálně vypadáme, ale také, jak to u nás doma vypadá.

Poskytovatelé služeb pro videohovory jsou si toho vědomi, a tak implementovali možnost využít virtuálního prostředí. To umožňuje nahradit skutečné pozadí přednastavenými tapetami, nebo vlastní fotografií. Snadno můžete být kreativní, a dokonce se postarat o to, aby se účastníci hovoru soustředili na vás, a ne na to co je kolem vás.

Funkci vlastního nebo virtuálního pozadí aktuálně podporují nejpoužívanější programy Zoom, Skype, Teams, Google Meet a další. My se podíváme na to, jak si právě v těchto čtyřech programech změnit a nastavit tapetu pozadí podle svého. V závěru potom přidáme také návod, jak postupovat v jiných programech či vytvořit pozadí opravdu podle svých preferencí.

1. Změna pozadí v Zoomu

Otevřete aplikaci Zoom a přihlaste se. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolo Settings. Otevře se okno s nastavením aplikace. Přepněte se vlevo na záložku Background & Filters. Hned v úvodu vás bude aplikace informovat, že nejlepších výsledků pro virtuální pozadí dosáhnete, pokud použijete zelené, takzvané klíčovací pozadí. Pokud tak nemáte zelenou zeď či toto plátno, které byste mohli natáhnout, zcela postačí jednobarevné pozadí. Avšak ani to není nutností. Nastavte tedy v aplikaci, že zelené pozadí máte.

Funkci musíte každopádně aktivovat, protože v opačném případě nebudete mít přístup k možnosti výběru virtuálního pozadí. Těch je ve výchozím stavu k dispozici pět. Tři statická a dvě pohyblivá (formou videa, která se musí nejprve stáhnout tlačítkem Download). Pokud byste si nevybrali, respektive byste chtěli přidat vlastní obrázek nebo video, třeba z pořízeních fotografií, potom využijte vpravo tlačítko plus. Vyberte požadovaný soubor, a ten se objeví rovnou jako pozadí a zároveň zařadí do knihovny k těm výchozím.



Druhá záložka Video Filters umožňuje přidat si různé filtry a efekty – změna barevnosti či přidání světýlek, čepičky apod. – ve stylu Instagramu či Snapchatu. V náhledu si povšimněte, že pozadí můžete otočit, což se může hodit v případě záběru na výšku. Dole ještě najdete tlačítko Mirror my video, které obraz zrcadlově otočí.

Tlačítkem Studio Effects se dostanete do betaverze funkce, se kterou máte možnost změnit barvu rtů, upravit obočí či tváře jako takové. Možnost změnit pozadí není k dispozici ve webovém klientu Zoom ani v Androidu, ale najdete ji v aplikaci pro iOS.



2. Změna pozadí ve Skype

Otevřete Skype a klikněte na ikonu svého profilu. V otevřeném menu klikněte na volbu Nastavení. Na levé straně si vyberte záložku Zvuk a video. Zde najdete pět virtuálních pozadí. Další se potom skrývají pod třemi tečkami. Aktuálně jich je k dispozici 20. Také ve Skypu můžete přidávat vlastní pozadí. Stačí v okně pod třemi tečkami kliknout v části Moje pozadí na znaménko +.



Skype bohužel neumožňuje mít animované pozadí – tedy vybrat pozadí jako video. Na druhou stranu je zde k dispozici tlačítko Nastavení kamery, které vyvolá okno, kde lze prostřednictvím jezdců měnit jas, kontrast, odstín, sytost a další parametry obrazu. K nastavení pozadí nemáte přístup, pokud používáte Skype přes webový prohlížeč nebo Android, ale možnost rozmazání je k dispozici pro iOS.



3. Změna pozadí v Microsoft Teams

Aplikace Microsoft Teams umožňuje provést změnu pozadí až těsně před hovorem. Jakmile tak kliknete na spuštění videohovoru, potom v obrazovce s nastavením zvuku a videa schůzky pod náhledem videa klikněte na odkaz Filtry pozadí. Na pravé straně se jich objeví 25 a jedno, které rozostří vaše stávající pozadí.

Prostřednictvím tlačítka Přidat nové máte možnost vybrat si vlastní obrázek, který se může stát pozadím při hovoru. Změnu pozadí přitom můžete udělat i během videohovoru. Není však zatím povolena ve webovém rozhraní ani na zařízeních s Androidem a iOS.



4. Změna pozadí Google Meet

Dalším programem, ve kterém si ukážeme, kde si lze změnit pozadí, je komunikátor Google. Přejděte na vytvořenou schůzku nebo si ji vytvořte na Meet.google.com. Podobně jako v případě Microsoft Teams až těsně před zahájením máte možnost pozadí měnit prostřednictvím ikony vpravo dole v okně u náhledu kamery.



Pokud na ni kliknete, objeví se dole 26 možných pozadí, ze kterých lze vybrat to vámi preferované. Hned nahoře potom najdete dvě specializovaná, prostřednictvím kterých lze buď lehce, nebo zcela rozmazat pozadí, co vidí vaše kamera. Tlačítkem + si potom můžete opět přidat své obrázky pozadí. Ani zde není možné přidávat animovaná pozadí. Funkce přepínání pozadí není k dispozici na jiných platformách, ale zavádí se pro iOS.



5. Změna pozadí Cisco Webex

Na závěr se podíváme na aplikaci Webex, kterou vyvíjí a spravuje společnost Cisco. Tento software je poměrně sofistikovaný, a i proto si ho oblíbily zejména firmy pro vedení pokročilých videokonferencí. Změna pozadí se dělá těsně před zahájením hovoru. V okně s meetingem tak klikněte vpravo nahoře na volbu Change background.



Dostupných je hned devět různých pozadí. Pokud jedno z nich zvolíte, musíte ho nejprve stáhnout. Potom tu je ještě volba rozmazání a také možnost zachovat pozadí tak, jaké ho máte. Tlačítkem plus si lze naimportovat další z vybraného obrázku. Vpravo se potom nachází volba pro zrcadlové otočení kamery. Funkce přepínání pozadí je dostupná pouze v desktopové aplikaci.

Jak na pokročilejší změny pozadí

Jestliže vám funkce pro změnu pozadí v těchto čtyřech programech nestačí, či používáte jiný videokonferenční program, který dokonce tuto možnost ani neumožňuje, anebo chcete vytvářet nevšední videa či streamy, potom si můžete vypomoci programy třetích stran. Těch existuje více. Některé jsou k dispozici zdarma, jiné jsou placené. Vyzkoušet tak můžete například Mmhmm, Meetenhancementsuite, Idroo, Snap Camera, CamTwist, XSplit VCam, Chromecam či ManyCam.



Většinou jde o desktopové aplikace pro Windows, ale také pro Mac OS X platformu, která spolupracuje s připojenou běžnou webkamerou. Lze je tak spárovat s aplikacemi Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, Webex a dalšími a umožňuje pohodlně a pokročile měnit pozadí videohovorů. Po instalaci nabízí i pozadí zcela odstranit nebo ho rozmazat, přidat efekty streamování nebo místo něj umístit vlastní obrázky, a dokonce třeba i prezentační snímky z Powerpointu. Většina programů, respektive jejich pokročilejší funkce jsou však dostupné až v placené verzi.