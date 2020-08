Aplikace: videokonference v televizi nebo úsporné verze programů

Google Meet

Videokonferenční aplikace Google Meet získává stále nové funkce.

Aplikace Google Meet, umožňující schůzky prostřednictvím videokonferencí s až 250 účastníky, získala od Googlu další šikovné vylepšení. Nově Google Meet podporuje streamování obrazu do Chromecastu nebo i dalších zařízení podporujících streamovací technologii Cast. K videokonferenci je tedy možné použít třeba i velkou televizi v obýváku.

Dostupnost: Android, iPad

MyWallApp obsahuje velkou nabídku tapet na pozadí obrazovky.

MyWallApp

V aplikaci MyWallApp najdete hned několik stovek obrázků, rozdělených do řady kategorií, použitelných jako pozadí domovské nebo zamykací obrazovky mobilních zařízení s Androidem. Nabídka tapet se navíc pravidelně rozrůstá. Aplikaci MyWallApp můžete používat zdarma, za 90 korun měsíčně ale získáte přístup k ještě bohatší galerii obrázků.

Dostupnost: Android

LitePass obsahuje nabídku „odlehčených“ aplikací pro Android.

LitePass

Aplikace LitePass funguje jako rozcestník k tzv. Lite verzím mobilních aplikací pro Android, tedy odlehčeným verzím standardních aplikací, určeným pro méně výkonná zařízení s omezenou operační pamětí i úložištěm. Jde například o odlehčenou verzi Facebooku, Messengeru, Firefoxu nebo různých aplikací od Googlu. Odkazy z aplikace LitePass směřují na příslušné aplikace v Obchodě Play.



Dostupnost: Android

V aplikaci DJ it! – Music Mixer můžete pracovat na vlastní hudbě.

DJ it! – Music Mixer

Aplikace DJ it! – Music Mixer obsahuje nástroje a funkce na mixování vlastní hudby. DJ it! – Music Mixer podporuje všechny běžné typy zvukových souborů, obsahuje efekty i ekvalizér a podporuje práci s více zvukovými stopami současně. Pro pochopení ovládání a stylu práce s aplikací DJ it! – Music Mixer jsou navíc připraveny i přehledné návody.



Dostupnost: Android

Aplikace Informační widgety Chronus obsahuje sadu miniaplikací.

Informační widgety Chronus

V aplikaci Informační widgety Chronus najdete řadu různých miniaplikací (widgetů), které si můžete umístit na domovskou obrazovku vašeho androidového zařízení. Widgety mohou zobrazovat různé informace, jako je čas, kalendář, předpověď počasí, přehled úkolů i jejich kombinace. Základní verzi aplikace Informační widgety Chronus lze používat zdarma, placená verze nabízí další widgety i množnosti nastavení.



Dostupnost: Android

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.