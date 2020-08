Microsoft zatlouká velký hřebík do rakve Internet Exploreru

Pokud stále využíváte prohlížeč Internet Explorer (IE), již jste patrně několikrát narazili na to, že vám určité stránky hlásily, že tento prohlížeč již nepodporují. Ani v nových Windows 10 již tento prohlížeč, kterému bylo nedávno 25 let, nenajdete v seznamu aplikací. Musíte si jej vyhledat. A když si jej spustíte, ukáže se vám stránka, která doporučuje, abyste přešli na novější Edge.

To vše ukazuje, že se s tímto prohlížečem již nějakou dobu v Microsoftu nepočítá. Přitom ještě na konci minulého roku měl s téměř sedmi procenty podle statistik společnosti NetMarketShare větší podíl než zhruba šestiprocentní Edge. I když tato statistika, která používá sledování provozu přes některé servery, není přesná, dobře ukazuje trend.

Už v lednu měl Edge podíl větší a v červenci je s více než osmi procenty téměř dvojnásobný. Není to přitom tak, že by byl pokles podílu Internet Exploreru plynulý. Během koronavirové pandemie zaznamenal dokonce nárůst, což by mohlo souviset s tím, že se lidé připojovali více z domova, kde jsou zvyklí s tímto prohlížečem ještě pracovat.

Postupné utlumení

Další ránu dostane Internet Explorer na konci listopadu. Na toto datum Microsoft oznámil konec podpory svého programu pro vzdálenou spolupráci MS Teams. A to není poslední krok. V úterý 17. srpna 2021 skončí plná podpora zbývajících aplikací a služeb v rámci kancelářského balíku Microsoft 365, dříve známého jako Office 365.

Nebude to sice znamenat absolutní konec a uživatelé budou moci tyto služby i nadále v IE používat, ale musí počítat s tím, že některé funkce nebudou fungovat správně.

„I když víme, že tato změna bude pro některé zákazníky obtížná, věříme, že zákazníci využijí Microsoft 365 na maximum, když budou používat nový Microsoft Edge. Jsme odhodláni přispět k tomu, aby byl tento přechod co nejhladší,“ píše na blogu tým starající se o Microsoft 365.

A aby to uživatelé neměli tak jednoduché, skončí také původní Edge, tedy ten, který byl postaven na základech přímo od Microsoftu. Od 9. března 2021 už bude k dispozici jen jeho nástupce s jádrem Chromium, který byl do Windows zaveden nedávno. Problém to může být jen pro uživatele, kteří neaktualizují Windows 10, protože nový Edge automaticky u nových verzí Windows nahrazuje ten starší.

IE v prohlížeči Edge

Na druhou stranu Microsoft zatím nehovoří o tom, že by chtěl Internet Explorer z Windows 10 odebrat. Bude tam patrně asi ještě nějakou dobu pro ty uživatele, kteří využívají služby a aplikace, které byly optimalizované právě pro IE.

Současný Internet Explorer 11 byl představen v roce 2013 a i nadále dostává podporu a aktualizace v rámci životního cyklu až do října 2025. Již nyní se připravuje IE mód pro Edge, který má umožnit spustit v Edge záložku pro práci se softwarem optimalizovaným pro IE. Společnost Microsoft ale nemůže zaručit, že bude plně kompatibilní.