Padl jeden z důvodů, proč nemít Windows 11. Vraťte si Start a hlavní panel

Microsoft představil ve Windows 11 ovládání, které je podle vyjádření společnosti moderní. Možná nejen staromilci to však nemohou skousnout, a to je také jeden z důvodů, proč vyčkávají s upgradem na novou verzi sytému. Ukážeme si, jak vzniklou bariéru překonat, a to aktivací staré dobré nabídky Start a hlavního panelu.

Nejde jen o to, že Microsoft tyto dvě součásti ve Windows 11 zásadním způsobem změnil, ale zároveň znemožnil návrat k léty prověřenému. To znamená, že přímo v systému nelze „novinky“ snadno deaktivovat, respektive přenastavit do původní nabídky. Musí se na to jít aplikacemi třetích stran, a to není optimální. Je pravdou, že jak nová Start nabídka, tak Hlavní panel vypadají pěkně, mají nové animační prvky a zjednodušené uživatelské rozhraní, ale co utrpělo, je funkčnost. A to velmi výrazně. Podobná ztráta se odehrála v kontextovém menu rychlých nabídek (zobrazí se po kliknutí pravého tlačítka na prázdné místo na pracovní ploše).

Historie se opakuje

Mnozí z nás si ještě velmi dobře pamatují experimenty s nabídkou Start, respektive její absenci ve Windows 8. Tehdy se mezi uživateli zvedla tak velká vlna nevole, až to vedlo k tomu, že v následující verzi operačního systému se opět vrátila na své místo. Něco podobného se může odehrát i teď, respektive uživatelé volají po možnosti, aby mohli Start i Hlavní panel více konfigurovat – a to třeba až tak, aby si ho nastavili tak, jak byli zvyklí. Protože se doba posunula, není nutné volat či psát do Microsoftu, ale svůj názor jim můžete jednoduše sdělit pomocí formuláře.

Jak dát Microsoftu vědět nespokojenost Klikněte na Start, zadejte „centrum feedback“ a otevřete stejnojmennou položku. V otevřeném okně klikněte na položku Navrhnout funkci. Prostřednictvím tohoto formuláře zformulujte svoji zpětnou vazbu a odešlete ji. Ale nezapomeňte být zdvořilí, a navíc programátoři Microsoftu jsou vytíženi snahou vytvořit co nejlepší software. Formulář pro zaslání zpětné vazby Microsoftu

Změna stylu hlavního panelu

Ještě než nám Microsoft „snad vyhoví“, pojďme se podívat na způsob, jak si pomoci i bez něj. Nejprve se zaměříme na to, jak si upravit Hlavní panel. Pokud vám bude stačit pouze to, abyste ho nastavili tak, že Start tlačítko bude opět vlevo a vedle něj ikony, tedy ne vše vystředěno, potom proveďte jednoduchou změnu v nastavení. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hlavní panel a vyberte volbu Nastavení hlavního panelu. Otevřete si nabídky v části Chování hlavního panelu a v části Zarovnání hlavního panelu vyberte Vlevo.

Posunutí ikon na hlavním panelu doleva

No jo, ale co když si budete chtít celý Hlavní panel umístit vpravo nebo snad nahoru? V tom případě už musíte sáhnout po pomocníkovi jménem Winaero tweaker. Ten to zařídí, ale také například s jeho pomocí už nebude docházet k seskupování tlačítek na hlavním panelu, což je také mnohdy frustrující a nepřehledné – v případě, že je otevřeno více oken jedné aplikace (typicky třeba Word). Navíc se ikony a další položky na hlavním panelu díky zmíněné aplikaci stanou větší a panel bude moci být opět dvou či ještě více řádkový.

Aktivace klasického hlavního panelu v programu Winaero Tweaker

Stáhněte, nainstalujte a spusťte program Winaero tweaker. Odsouhlaste podmínky a v hlavním okně se na levé straně ve stromové struktuře přepněte na položku Classic Taskbar (nachází se pod Windows 11). Na pravé straně zatrhněte volbu Enable Classic Taskbar. Nyní se ze systému odhlaste a zase přihlaste (můžete využít volbu, co se zobrazila dole – Sign out now. Jakmile to uděláte, záhy zjistíte, že ikona pro otevření nabídky Start nefunguje a na obrazovce se nezobrazují ikony rychlého nastavení hlasitosti, wifi, datum a čas atd. To je v pořádku, pojďme to napravit.

Použijte klávesovou kombinaci Windows + R a zadejte příkaz „%windir%\explorer.exe shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} \SystemIcons“. Otevře se okno Systémové ikony. V něm si vyberte, které ikony chcete zobrazit – doporučujeme všechny.

Aktivace nabídky Start

Nyní nastal pravý čas na program Classic Start Menu. S jeho pomocí zprovozníme tlačítko Start a jeho nabídku. Stačí spustit stažený soubor – Ninite Classic Start Installer, a nastavení se tak odehraje automaticky bez vaší asistence. Po tomto zákroku by nabídka Start měla fungovat.

Změna stylu nabídky Start Pokud otevřete právě použitý program, najdete ho v nabídce Start, pod položkou Classic Start Menu máte možnost si vybrat jeden ze tří dostupných stylů nabídky podle svého nebo případně funkčnost nabídky upravit. Výběr skinu nabídky Start v programu Classic Start Menu

Doladění hlavního panelu

Hlavní panel však ještě ne zcela nabízí to, co předchozí verze Windows. Proto opět použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte tentokrát příkaz „regedit“.

V otevřeném okně se přesuňte na klíč HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Nový -> Klíč. Ten pojmenujte jako Explorer. Přejděte na něj, opět klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Nový -> Hodnota DWORD (32bitová). Pojmenujte ji NoTaskGrouping, poklikejte na ni a přidělte jí hodnotu 1.

Nyní se znovu odhlaste a přihlaste. Hlavní panel vypadá jako dříve a místo ikon reprezentující pouhým podtržením, že je daná aplikace otevřena, se opět objevily staré známé obdélníky a texty uvnitř. Panel přitom může být i víceřádkový.

Změna stylu kontextové nabídky

Na závěr jsme si nechali návod, jak změnit styl kontextové nabídky. Popravdě vyvolat ji lze tak, že otevřete kontextovou nabídku a kliknete na volbu Zobrazit více možností, ale proč klikat navíc, že? Takže opět spusťte program Winaero tweaker a pod položkou Windows 11 klikněte na Classic Full Context Menus. Na pravé straně zatrhněte potvrzovací box. Odhlaste se a přihlaste (nebo dole klikněte na Restart Explorer) a to je vše.

Závěrem

Tímto způsobem lze opravit tři věci, které trápí při ovládání Windows 11 řadu uživatelů. V aplikaci Winaero tweaker však najdete mnohem více voleb, které po prozkoumání třeba uznáte za vhodné, a budou se vám třeba hodit. Experimentovat tedy můžete vesele dále, a pokud byste se chtěli vrátit zpět k původnímu stavu, využijte tlačítko Reset this page to defaults.