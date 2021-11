Skype přinese řadu novinek, tři budou revoluční

Microsoft ve svém blogovém příspěvku nastínil plány, jak konkrétně brzy vylepší Skype, tedy program, který existuje více než dvě desetiletí. Redmondští nyní pracují na tom, aby tu byl i další dekády. Nově se má objevit modernější a hravější vzhled, zlepšit výkon a samozřejmě nebudou chybět různé novinky. V éře Zoomu, Meetu a FaceTimu se podle firmy musí více soustředit na volání. A to je primární cíl další minoritní verze.

Přizpůsobitelné podium

Aplikace brzy získá nová témata a rozložení, včetně vylepšení toho, jak Skype zobrazuje mřížku s videochaty. Nový způsob bude přirozenější a na horním panelu tak nikdo nezůstane sám, protože všichni budou spojeni. Všichni účastníci, i když nesdílejí své video, budou viditelní na jedné mřížce nazvané jako podium. To půjde přeuspořádat podle potřeb a ve finále byste se měli cítit, jakože se všichni nacházíte pohromadě. Pokud dříve někdo sdílel svou obrazovku nebo zapnul režim Spolu, zobrazila se náhledy videa v horní liště v příliš malé velikosti, nyní se zobrazí větší a v horní liště.

Skype v novém

Další novinkou bude to, že pokud se někdo v budoucnu připojí k hovoru pouze se zvukem, bude mít za svou ikonou vlastní pozadí. Vybírat si lze ze stejných pozadí, která jsou dostupná přímo ve videohovorech. Díky tomu se nebude zobrazovat pouze ikona nebo prázdná uživatelská silueta.

To by videohovorům mělo pomoci k tomu, aby působily atraktivněji a všichni uživatelé se cítili více propojeni (i když nebudou všichni vidět). Na druhou stranu bude stále možné vypnout stream a skrýt účastníky, kteří používají pouze zvuk, protože uživatelé komunikátor používají v mnoha prostředích s různou konektivitou

Aktuální podíl komunikátoru v USA Podle těchto dat s přehledem vede Facebook Messenger, následuje FaceTime a třetí je Zoom. Skype je až sedmý.



Bude konec ikonickému zvuku?

Modernizace vzhledu a rozvržení potká také zbytek Skypu. Záhlaví chatu budou mít nová rozložení s přechody tlačítek a skupinovými avatary, levý boční panel s kontakty bude více vyvážen a ikony v celé aplikaci splynou s designem. A díky novým motivům bude Skype vypadat živěji. K dispozici budou zářivé barvy a přechody. A změny se dotknou také zvuků. Konečně tak třeba získáte možnost vyměnit jedinečný zvuk příchozího volání za jiný.



Nový vzhled Skypu

I když Microsoft v poslední době rád mění design svých produktů, ví, že jen to nestačí, a tak se u Skypu soustředil také na výkon. Skype má navíc v budoucnu podporovat všechny browsery – ve všech by měl jít spustit a využívat dostupné funkce.

Druhá kamera

Aby spojení s rodinou, přáteli nebo kolegy bylo ještě lepší a jednodušší, objeví se tři užitečné funkce, na které se opravdu těšíme. Office Lens umožní chytře zachytit cokoliv – od tvorby poznámek přes videa nebo skenování dokumentů, tabulek a vizitek.

Druhá s názvem TwinCam zase naopak umožňuje připojit telefon, aby fungoval jako kamera během videohovoru. Díky tomu tak bude možné i od PC ukazovat cokoliv ve svém okolí i bez nutnosti zařízení nějak složitě natáčet. Typicky, pokud například bude někdo chtít ukázat dítě nebo psa, kteří neposedí.

Překlad v reálném čase

Kontakty ve Skypu

Poslední, a tak trochu stále na dnešní dobu futuristickou funkcí, je překlad v reálném čase. Pokud znáte StarTrek, možná jste viděli i kapitána Kirka, který mohl mluvit s bytostí z jiné planety pomocí zařízení nazvaného Universal Translator. Něco podobného Skype plánuje. Nazývá to Skype Universal Translator a mělo by to opravdu umožnit komunikovat s kýmkoli v reálném čase v jakémkoli jazyce, na pevné lince nebo prostřednictvím videohovoru.

Microsoft neposkytl informace o tom, kdy se novinek dočkáme. Nicméně v blogu se uvádí, že vše je na cestě a že by se tak mělo stát ještě v letošním roce. Nezbývá, než čekat a doufat.