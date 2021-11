Připravte počítač na prodej tak, abyste později nelitovali

Počítače nejsou jako běžné věci. V případě jejich prodeje to platí dvojnásob. Zatímco stavebnici Lego, kolo, postel nebo například skříň stačí předat kupujícímu, počítač obsahuje uživatelská data a dost možná také otevřené dveře do různých služeb (které uživatel používal) nebo k zakoupeným programům. Je tak dobré postarat se, aby vše zmizelo, a předat po softwarové stránce počítač čistý. Podívejte se, jak připravit své zařízení s Windows na nového majitele a zajistit, aby se mu do rukou nedostala i vaše data.