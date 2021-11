Kolik operační paměti RAM skutečně potřebuje váš počítač

Jak už to u počítačového hardwaru bývá, každý uživatel potřebuje poněkud jinou konfiguraci. Záleží na tom, k čemu se PC používá – hrají se na něm hry, jen se na něm surfuje, používá se k práci, ke střihu videa, zpracování fotografií… ? A od toho se odvíjí nejen, jaký by měl být použit procesor, ale také kolik paměti a jaký druh je zapotřebí (její rychlost, odezva atd.). Počítače používané v dnešní době by měly být zpravidla vybaveny od 4 do 32 GB.



Pro efektivní provoz Windows 10 či Windows 11 a používání základních aplikací, jako jsou webové prohlížeče, textové editory a tabulkové procesory, stačí 4 GB RAM. Toto množství paměti RAM je součástí většiny levných notebooků. Pod tuto hranici dnes už není radno jít.

RAM (Random Access Memory) je důležitou součástí každého počítače, přenosného, stolního, dokonce i smartphonu, tabletu a dalších zařízení. Těm všem poskytuje krátkodobou paměť, respektive systému nebo firmwaru, který ho pohání. Toto úložiště je mnohem rychlejší než klasický pevný disk (HDD) nebo SSD a systém tuto paměť využívá nejen pro svůj běh, ale také pro spouštění programů a tím pádem různých úloh. Při vypnutí počítače se vymaže.

Uvědomte si však, že s pouhými 4 GB RAM toho moc neuděláte. Je to opravdu jakési minimum pro provoz Windows a spuštění několika málo aplikací najednou, přičemž rozhodně nebudete nadšení z toho, jak vše pracuje pomalu a jak dlouho trvá přepínání mezi úlohami.

Zde platí přímá úměra, že čím víc otevřených aplikací, tím víc se to bude projevovat na odezvě počítače. Je to proto, že 4 GB RAM obecně nestačí na efektivní multitasking. Mějte totiž na paměti, že takové Windows 10 si zaberou minimálně 2 GB RAM. To Chrome OS (systém, na kterém běží Chromebooky) si alokuje mnohem méně. Proto počítače s tímto systémem pro svůj provoz nepotřebují tolik paměti (dostačující pro plynulý běh je 8 GB).

Kolik RAM je zapotřebí pro běžnou práci

Pokud plánujete používat notebook k práci, mělo by pro vás být minimem aspoň 8 GB RAM. Je to proto, že používání různých aplikací zaměřených na produktivitu a multitasking s mnoha otevřenými záložkami ve webovém prohlížeči je pro vás denní chleba. A toto vyžaduje mnohem víc než jen základní 4 GB nutné pro správné fungování Windows.

Pokud plánujete na notebooku upravovat fotografie nebo stříhat videa, je vhodné mít aspoň 16 GB RAM. Je to proto, že programy pro úpravu fotografií a zpracování videa mají tendenci vyžadovat spoustu zdrojů. S pouhými 8 GB paměti nebudete moct mít při používání těchto programů už otevřeno cokoli dalšího, aniž by se snížil výkon počítače. Navíc byste stejně nemohli upravovat videa s rozlišením nad 1080p. Jestliže navíc často upravujete a renderujete video nebo provádíte pokročilé úpravy s grafikou (což vyžaduje hodně systémových prostředků), je víc než doporučeno investovat do 32 GB RAM (ještě lépe do 64 GB).

Ve většině případů jsou výkonné notebooky se systémem Windows dodávány aspoň s 8 GB RAM a často jsou k dispozici v konfiguraci s 16 GB nebo více.



Kolik RAM je zapotřebí pro hraní her

Jestliže má být počítač využíván k hraní her, mělo by 8 GB RAM dostačovat, nicméně je doporučeno, aby měl spíš 16 GB. Je to proto, že většina moderních her může běžet dostatečně dobře s 8 GB, ale některé větší hry s otevřeným světem se potom mohou načítat delší dobu nebo během hry musí často donahrávat další lokace, čímž dochází k nelibému čekání během hraní. Navíc 16 GB paměti RAM zajišťuje i to, že se už nikdy nebudete muset bát, že v online hrách zaznamenáte nějaké problémy s výkonem.

Instalované paměti RAM

Pokud chcete hrát hry a zároveň mít na pozadí otevřeno mnoho dalších karet prohlížeče nebo víc aplikací, musí být v PC přítomno 32 GB RAM. Důvodem je to, že 32 GB poskytuje vašemu systému dostatek paměti, aby si mohl bez problémů poradit jak s hrou, tak se spuštěnými kartami na pozadí.



Obecně platí, že lepší herní notebooky v obchodech najdete minimálně s 8 GB paměti a téměř vždy jsou k dispozici verze s 16 GB, 32 GB nebo i více.

Kolik pamětí je zapotřebí pro jakou činnost: 4 GB: s tímto množstvím se prodávají notebooky nižší třídy. Je to však opravdové minimum a volit byste je měli, jen když nejsou peníze na PC s více RAM.

8 GB: obvykle se instaluje do notebooků základní úrovně (dostačující pro Chromebooky). Ty mohou být určeny jak k práci, tak hraní nenáročných her. Rychle jim však bude docházet dech.

16 GB: vynikající pro systémy Windows a Mac OS a pro slušné hraní her, zejména pokud jde o rychlou RAM.

32 GB: skvělá volba pro profesionály. Hráči budou nadšeni, grafici a střihači videa budou mít dostatek výkonu pro běžnou práci.

64 GB a více: top level, který se používá u výkonných pracovních stanic pro opravdu náročně využití.

Kolik RAM máte

Pokud si nejste jisti, kolik paměti aktuálně máte přítomno ve svém počítači, a chcete to zjistit, můžete to udělat velmi snadno a rychle. Stačí, když kliknete na Start -> Nastavení -> Systém a zcela dole kliknete na O systému (případně použijte klávesovou zkratku Windows + Pause Break). Zobrazí se okno a vy najdete záznam Nainstalovaná paměť RAM.



Více je tedy lépe?

Pamatujte si, že více RAM paměti neznamená vždy lépe. Pokud budete mít víc paměti, než kolik jí využijete, už vám to nepřinese žádnou výhodu ve výkonu – budou to jen neefektivně vyhozené peníze. Kupte si skutečně tolik, kolik budete potřebovat. Zbývající část vyčleněného finančního rozpočtu raději utraťte za jiné komponenty, jako je lepší CPU nebo grafická karta.

Jak s pamětí zacházet

Obecné doporučení je zvolit tolik paměti, kolik budete potřebovat. Mějte však stále na paměti, že operační systém a webový prohlížeč obvykle spotřebovávají nejvíc paměti. Ačkoli tedy některé aplikace a hry mohou využívat víc než vše ostatní dohromady. Není toho mnoho, co můžete udělat pro to, aby Windows nebo Mac OS využíval méně paměti, na druhou stranu víc paměti v počítači znamená, že můžete otevřít víc karet v browserech (Chromu, Firefoxu, Edge a tak dále).



Složitější weby navíc využívají více RAM než jiné. Například jednoduchý web (bez složitých prvků a grafiky) je relativně nenáročný na paměť, zatímco služby jako Gmail nebo Netflix si jí ukousnou mnohem víc.

Totéž platí pro programy. Každý je jinak náročný. Některé využijí jen velmi málo RAM, jiné zase velmi mnoho. Například obrovská excelovská tabulka, velký projekt ve Photoshopu nebo graficky náročná hra využijí samy pro sebe i gigabajty paměti. Pokud je tedy aktuálně nepotřebujete – nepracujete v nich –, ukončete je.