Opravte si nepříjemné věci ve Windows 10

1. Zastavte automatické restartování

Aktualizace Windows 10 přichází v pravidelných dávkách a zdánlivě jsou nekonečné a do značné míry mimo kontrolu uživatele (pokud aktualizace nevypnete úplně, což se nedoporučuje). Co je však mnohem horší, že pokud po aktualizacích nerestartujete počítač, Windows 10 se nakonec restartuje sám. To je výborný způsob, jak ztratit to, na čem jste pracovali, a to včetně třeba rozdělaných dokumentů nebo dalších dat v otevřených aplikacích.

Naštěstí lze využít funkce nazvané Aktivní doba používání. Ta umožní zvolit si čas, kdy se budou instalovat aktualizace a provádět restart počítače. Stačí kliknout na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení -> Windows Update a vpravo kliknout na volbu Změnit dobu aktivního používání. Chcete-li vybrat vlastní časový rámec, klikněte na tlačítko Změnit a vyberte čas začátku a konce.

Dialog, který zamezí automatickému restartování v nechtěné době.

Navíc Windows, díky povýšení na verzi 1903 (z května 2019) či novější, se může rozhodovat sám, kdy restart provede. Operační systém tak sleduje vaše aktivity v PC a automaticky podle nich upravuje, kdy má možnost servisovat zařízení. Nastavení lze aktivovat přepínačem Automaticky u tohoto zařízení upravovat dobu aktivního používání na základě aktivity.

2. Zabraňte aktivaci protivného dialogu

Pokud ve Windows stisknete klávesu Shift pětkrát za sebou, aktivujete funkci Jedním prstem. Ta systému Windows umožňuje používat klávesy Shift, Ctrl, Alt a Windows, i když nemůžete stisknout více kláves najednou. Pokud ji aktivujete, aniž byste chtěli, respektive o tom věděli – například tím, že po otevření v dialogovém okně kliknete na Ano – může to být nepříjemné.



Nyní můžete mačkat Shift, kolikrát chcete, a dialog se neobjeví.

Proto, jestliže funkci nepoužíváte, zabraňte jí, aby se spouštěla. Stiskněte 5× Shift a v dialogovém okně klikněte na odkaz Zakázat tuto klávesovou zkratku v nastavení klávesnice pro usnadnění přístupu. V dalším okně v části Použít funkci Jedním prstem zrušte zatržení boxu Povolit spuštění funkce Jedním prstem pomocí klávesové zkratky.

3. Uklidněte UAC

Již od Windows Vista existuje funkce Řízení uživatelských účtů (UAC), která chrání uživatele, aby mohli rychle udělit administrátorské oprávnění aplikacím, které to potřebují – konkrétně při instalaci nebo odinstalaci softwaru či změně nastavení konfigurace Windows.

Funguje to tak, že když potřebujete cokoliv nainstalovat, plocha vždy náhle ztmavne a instalace není možná bez zadání administrátorského oprávnění. Toto chování v celosvětovém měřítku možná způsobilo i několik infarktů – protože se nejen leknete, co se děje, ale instalaci potřebujete vždy udělat hned, a ne se zabývat tím, kdo to může povolit. UAC ve Windows nadále existuje a stále bude stmívat plochu, ale máte možnost tuto funkci vypnout nebo alespoň zabránit setmění obrazovky.



Snížením posuvníku se oprostíte od zešednutí obrazovky.

Klikněte na Start, zadejte „Řízení uživatelských účtů“ a klikněte na první položku. Podle potřeb změňte Nastavení řízení uživatelských účtů. V okně najdete posuvník se čtyřmi úrovněmi zabezpečení, od Nikdy neupozorňovat (nedoporučuje se) po Vždy upozornit (nepříjemné). Vyberte si podle potřeb jednu ze dvou středních možností. Nejlepší je druhá odspodu. S touto možností budete stále dostávat potvrzení prostřednictvím dialogového okna s možností ano/ne při instalaci softwaru, ale už nebude docházet ke stmívání plochy.

4. Odstraňte nepoužívané aplikace

Integrované aplikace lze konečně odinstalovat.

Věděli jste, že v systému Windows 10 je přítomný program s názvem Huba Groove? Pokud ne, tak pravděpodobně pro poslech hudby využíváte něco jiného. Naštěstí lze konečně některé integrované aplikace z Windows odstranit (bohužel z nepochopitelných důvodů ne všechny).

Přejděte do Nastavení -> Aplikace -> Aplikace a funkce, kde se vpravo nachází seznam instalovaných aplikací. Vybrané, které neznáte, respektive nepoužíváte, můžete odinstalovat.



5. Používejte místní účet podle sebe

Microsoft pracuje na tom, abyste se do Windows 10 přihlašovali pomocí svého Microsoft účtu, účtu připojeného ke všem microsoftím věcem, ať už je to Xbox, Office 365 nebo OneDrive, Microsoft Store apod. Už při instalaci, lépe řečeno prvotním nastavení systému, vás Microsoft výslovně požádá o přihlášení pomocí tohoto účtu. Ale to není povinnost. Během instalace stačí kliknout na Přeskočit tento krok. Pokud jste se již přihlásili pomocí Microsoft účtu a chtěli byste to změnit, postupujte následovně.



Místní účet uživatele lze používat dále.

Přejděte do Nastavení -> Účty -> Vaše informace. Na pravé straně klikněte na odkaz Přihlásit se místním účtem. Zadejte název místního účtu a heslo (s nápovědou, kdybyste ho zapomněli). Temnější stránkou této změny je to, že když skončíte na službě nebo webu, který vyžaduje pověření společnosti Microsoft, budete muset pokaždé zadat své přihlašovací údaje; automaticky vás nepřihlásí, jako když se do systému Windows přihlašujete pomocí Microsoft účtu.

6. Už žádná další oznámení

Windows má tendenci uživatele neustále o něčem informovat. Buď jeho oznámení milujete, nebo nenávidíte. Je však pravdou, že přehrání tónu, zobrazení hlášení může být někdy frustrující. O to více, když se začnou objevovat nejen hlášení samotného systému, ale také různých nainstalovaných aplikací. Naštěstí tomu lze učinit přítrž.



Nastavte si, která upozornění chcete dostávat.

Přejděte do Nastavení -> Systém -> Oznámení a akce. Na pravé straně níže v části Zobrazovat oznámení od těchto odesílatelů deaktivujte ta, která nechcete dostávat – jsou nejvíce otravná. Navíc, pokud na název aplikace v seznamu kliknete, přepnete se do okna s podrobnějším nastavením, dostávejte oznámení například z jedné aplikace na zamykací obrazovku, ale už ne nikam jinam. Nebo vypněte zvuky pro všechny, kromě jednoho oznamovatele. Pohrajte si s nastavením tak, aby vám vyhovovalo.

A co vy? Co vás na Windows 10 nejvíce štve a které funkce a vlastnosti prakticky ihned po instalaci deaktivujete nebo měníte? Dejte nám vědět v diskusi.