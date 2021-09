Evoluce ikon: jak se měnily od Windows 1 k Windows 11

Interní změny jsou součástí každé nové verze Windows. Většinou jim nevěnujeme velkou pozornost, protože upravují background, tedy to, jak operační systém funguje. Nás potom spíše zajímá, jaký vliv to má na funkčnost a vzhled. A vizuální změny jsou obvykle vděčným námětem celé řady debat. Ať se nám líbí nebo nikoliv, mějme na paměti, že vždy jde o subjektivní dojem každého z nás.

Nová sada ikon se objeví nejen v samotných součástech systémů Windows 11, ale také v integrovaných programech. Možná si to díky postupné evoluci ani pořádně neuvědomujeme, ale s každou novou verzí systému Windows společnost Microsoft více či méně aktualizuje i ikony. Server How-to-Geek si dal tu práci, že vybrané ikony z jednotlivých verzí „vypreparoval“ a porovnal je mezi sebou.

Díky tomu je snadno vidět, že v průběhu let došlo k velmi velkým změnám v designu samotných ikon. Za to mohl nejen stále výkonnější hardware PC, ale také postupné vylepšování rozlišení a barevné hloubky systému. Jak se tedy v průběhu let měnila velikost, barevnost a styl ikon systému Windows, který má za sebou více jak 35 let vývoje?

První fáze: od Windows 1.0 k 3.1

V první verzi Windows figurovaly programy, které běžely na systému MS-DOS. Technologie z roku 1985 byla tak silně omezená, že bylo velmi těžké si představit systém, jak jej známe dnes. Windows 1 a 2 používaly k rozpoznání programů a nástrojů černobílé ikony o velikosti 32 × 32 pixelů. Ikony se přitom zobrazily jen tehdy, pokud byly aplikace minimalizovány.

Velká revoluce přišla až s uvedením Windows 3 na trh. Tato verze, vydaná v roce 1990, také používala ikony o velikosti 32 × 32 pixelů, ale již s 16 barvami, díky čemuž se zrodily barevné ikony. Navíc se začal používat trojrozměrný efekt – což přinášelo do systému nový 3D vzhled, a to díky simulovaným stínům. Šlo o revoluci, která nepochybně poznamenala budoucnost OS, a to nejen co se ikon týče.



Ve Windows 3.1 Microsoft dosáhl s pomocí speciálních efektů větší barevné hloubky a také vylepšil jejich stínování.



Druhá fáze: Windows 95, 98, ME a 2000

I se svými všemi klady a zápory byl Windows 95 revolučním operačním systémem. Přestože nadále běžel na systému MS-DOS, již na něm nebyl tolik závislý, a dokonce mohl být nainstalován samostatně.



Tento operační systém si sebou přinesl většinu ikon z Windows 3.1, došlo u nich jen k několika drobným změnám. Ačkoli původně byly ikony jen ve velikosti 32 × 32 pixelů s 16 barvami, rozhraní Win32 API podporovalo ikony až do rozměrů 256 × 256 pixelů s 16,7 miliony barvami. Pokud se do systému navíc nainstaloval doplněk Plus! Bylo možné si vychutnat nové ikony s 65 536 barvami.



Ve Windows 98 došlo k modernizaci ikon a ve výchozím nastavení byly v rozměrech 32 × 32 pixelů s 256 barvami. Vůbec poprvé se objevily systémové ikony o rozměru 48 × 48 pixelů, které byly v té době ideální pro použití s ​​displeji s vysokým rozlišením (i když tato zařízení byla ještě u uživatelů využívána vzácně). Mnoho návrhů ikon (například Můj počítač a Koš) dostalo aktualizace. I přesto však Windows 98 také v některých případech spoléhalo na mnoho starších ikon z Windows 95 a dokonce i z Windows 3.1.



Windows 2000 a ME používaly podobné ikony, jako Windows 98, co do velikosti a barvy, i když mnoho z nich bylo zmodernizováno (jen mírně faceliftováno, čímž získaly více detailů a barevné hloubky). Nejcharakterističtější se stala nová ikona Tento počítač. Stejně jako Windows 98 se Windows 2000 a ME dodával s 256barevnými systémovými ikonami, které byly k dispozici ve velikostech 32 × 32 a 48 × 48 pixelů.

Třetí fáze: od Windows XP, přes Windows Vista k Windows 7

Systém Windows XP poprvé použil 32bitové ikony (s 16,7 miliony barvami) a alfa kanál. Díky vylepšenému vyhlazování umožňoval používat průsvitnost, efekty a také hladší okraje ikon. I XPéčka měla většinu systémových ikon o velikost 32 × 32 nebo 48 × 48 pixelů. Ikony byly vykreslovány prostřednictvím GPU a měly antialiasing.



Windows Vista poprvé představilo téma Aero. A jako součást tohoto nového vzhledu, v něm uživatelé našli ikony o rozměrech 256 × 256 pixelů, které byly dynamicky škálovány podle konfigurace, respektive výkonu počítače. Mnoho ikon bylo přepracováno právě do vzhledu Aero.



Windows 7 dorazil jako dobře připravená verze Windows Vista. Tento systém obsahoval stejné ikony jako Windows Vista, i když některé z nich (například Ovládací panely a Malování) byly přepracovány. Několik zrevidovaných ikon získalo ještě plošší čelní vzhled, který začal Microsoft používat právě ve Vista.



Čtvrtá fáze: 8, 10 a připravovaný Windows 11

Windows 8 byl zajímavým pokusem Microsoftu, který se nepodařil. Měl rozbourat léta zažité, ale nepodařilo se mu to. Díky absenci Start nabídky chtěl odstranit konvenční přístup k desktopovému systému a nabízet rozhraní založené na dlaždicích. Naštěstí se to nepodařilo. V panelu dlaždic byla většina ikon přepracována a použity jen bílé obrysy původních ikon na jednotném barevném pozadí. A když jste se přepnuli na klasickou plochu, zobrazily se stejné ikony, jaké jste znali ze systému Windows 7.



Také další a aktuálně poslední generace Windows, tedy desítky, přinesly stejné ikony jako Windows 8 (tedy stejné jako ve Windows 7), jen s několika malými úpravami. V roce 2020 však společnost Microsoft začala aktualizovat ikony svých hlavních aplikací, aby je přizpůsobila již léta používanému grafickému designu Fluent. Windows 10 mísí mnoho konceptů ikon, jak Windows 7, tak dlaždic Windows 8. Kromě toho pokračuje v dědění knihoven plných ikon z prvních verzí tohoto OS, není známo proč se tomu tak děje.



Nový operační systém Windows 11 změní zcela celou sadu ikon. Prakticky všechny ikony budou aktualizovány a zmodernizovány. A to nejen ty u programů, ale také u složek a dokonce i těch z diskových jednotek a SSD. Společně s tím nás čeká nezbytná radikální změna vzhledu operačního systému.

Z dostupných informací jde o sadu ikon, která se měla, nebo má objevit také v podzimní aktualizaci Windows 10. Ikony ve Windows 11 zcela opustí koncept Metro i Fluent, což znamená, že budou mít větší hloubky a počet barev. Microsoft se je zatím chystá vykreslit ploše a doplnit jemnými přechody. Bude to jistě vítaná změna.