Půjdete do nich? Prohlédněte si Windows 11, pro mnohé budou zdarma

Windows 11 jsme již mírně prozkoumali díky uniklému sestavení, které ale bylo v o něco větším stádiu rozpracovanosti, než to které Microsoft po oficiálním představení nového systému nabídl v rámci programu Windows Insider k vyzkoušení. K tomu se dostáváme nyní, opět instalujeme na all-in-one počítač Acer Aspire C24.



Stále se jedná o „betu“, tedy nehotový produkt, určený k testování. Některé věci v něm ještě nenajdeme, například podporu aplikací napsaných pro operační systém Android (instalovaných nikoli z Google Play, ale Amazon Appstore), což je jedna z těch více očekávaných inovací.

Jiné věci tam však jsou a fungují dobře. Příkladem může být přepínání motivů, k dispozici jsou světlé i tmavé - celé prostředí systému si tak můžete převléknout do tmavého vzhledu i bez doplňku třetí strany. Nutno podotknout, že u tmavého bychom ocenili kontrastnější okraje oken, takto někdy obsah splývá.



Ve WIndows 11 bude na výběr mezi několika tmavými a světlými motivy.

Grafika se celkově zjemnila, zaoblila, vše je také animované v pohybu, okno jen tak nevyskočí, ale plynule „přiletí“.

Příjemně je vyřešena práce s plochami, otevřená okna lze v náhledu snadno třídit a logicky rozmístit mezi více ploch - což zpřehlední přecházení mezi různými agendami. Na jedné ploše můžete mít třeba e-mail a komunikátory, na druhé ploše webový prohlížeč a textový editor.



Práce s pracovními plochami, aplikaci si mohu „hodit“ kam potřebuji.

Podstatně se zlepšilo chování při použití druhého monitoru - pokud jej odpojíte, aplikace se shodí na lištu a čekají, dokud monitor zase nepřipojíte, pak se vrátí tam, kde byly. Pokud na aplikaci z lišty mezitím vyvoláte na prvním monitoru, můžete s ní normále pracovat, ale po připojení monitoru se vrátí tam, kde byla. Oproti dřívějšímu stavu - okna aplikací z druhého monitoru naskákaly mezi okna na první monitor - je to mnohem praktičtější.

Proměnila se možnost práce s okny na pracovní ploše, pokud se zastavíte myší nad tlačítkem maximalizace okna, vyskočí nabídka několika šablon, podle kterých lze okna na pracovní ploše automaticky uspořádat.



Jakmile kliknete na konkrétní pole vybrané šablony, obrazovka se podle toho rozdělí, přičemž do vybraného pole se umístí okno, ze kterého jste nabídku vyvolali, následně si vyberete okno pro další pole... a takto pokračujete, než jsou pole šablony vyplněna (viz pravý obrázek - levé a pravé horní pole jsou obsazena, v pravém dolním si teprve vybírám).

Zatím to není úplně spolehlivé a nefunguje to u všech aplikací (například Spotify se vzpouzelo správně se umístit), ale zatím z toho neděláme žádné závěry, je to testovací verze.

Nový je i průzkumník.

Významně se zjednodušilo jeho horní menu, nabídka se kontextově aktivuje podle vybraného/vybraných souborů či adresářů.

Jeho funkčnost při práci se soubory a adresáři se ale zatím nijak zásadně neproměnila, kupříkladu práci s přenosovými frontami (po vzoru Total Commanderu) bychom viděli rádi.

Výrazně se proměnila sekce nastavení.

Na první pohled vypadá logicky uspořádaně, mnoho položek i přibylo, jmenujme například nastavení HDR v sekci Obrazovka. Na druhou stranu to bude znamenat tápání uživatelů, kteří si za roky mnoho postupů zautomatizovali.

Snadno si na plochu můžete vyvolat okno s widgety, tedy malými živými on-line aplikacemi. Je možné nechtěné odstranit a chtěné přidat, na výběr je například počasí, dopravní informace, kurzy měn, výstupy z kalendáře, newsfeed z různých zdrojů, vyhledávání na webu a další. Pro vyvolání slouží buď ikona na liště, nebo klávesová zkratka Win+W.



Podstatně atraktivnější kabátek dostal aplikační obchod Microsoft Store. Nezbývá než doufat, že se Microsoftu podaří motivovat softwarové společnosti a obchod tak bude nabízet populární aplikace - jejich nedostatek byl doteď jeho největší slabinou.

Jsme zvědaví i na výše zmíněnou integraci obchodu Amazon Appstore s aplikace pro Android, které bude možné ve Windows spouštět. Už jen tento samotný fakt škálu aplikací znatelně rozšíří.



Windows 11 se na trh dostanou ještě letos a pro uživatele novějších počítačů, které splní minimální požadavky - ověřit je možné zde - budou ve formě aktualizace z Windows 10 na Windows 11 zdarma.