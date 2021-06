Microsoft uvedl Windows, které neměly přijít. Nabídnou i Android

Když Microsoft před šesti lety hovořil při uvedení Windows 10 o „posledních Windows“, asi již tušil, že to není definitivní. Nyní, po šesti letech, se tak odhodlal ke změně.

Někteří zájemci si mohli novinku prohlédnout v předstihu, když se dostali k uniklému sestavení Windows 10. I my jsme měli tu možnost a konstatovali jsme, že až na pár designových změn se nějaká větší evoluce nekoná. To však patrně nebyla finální testovací verze nového systému. Ta se má objevit až příští týden.

Kam se bude upírat další vývoj Windows, bylo naznačeno už na květnové vývojářské konferenci Build. Tam se hodně hovořilo o Microsoft Store, aplikacích a hraní.

Widndows 11 přichází

A stejná témata zazněla i při čtvrtečním oficiálním uvedením Windows 11. Nyní potvrzené Windows s novou číslicí. Začátek prezentace byl věnován integraci Fluent designu, jehož největší porce měla do Windows 10 přijít právě na podzim s velkou aktualizací Sun Valley. Nyní tedy místo této aktualizace dostáváme Windows 11.

Ale není to jen o zaoblených rozích, nových ikonkách a startovacím menu uprostřed, což jsme si mohli prohlédnout již na uniklé verzi Windows.

Nově umístěné okno Start má podle produktového šéfa Panose Panaye být napojené na cloud, aby nabízelo vše, co potřebujeme. To se dá přeložit tak, že nám toto okno nabídne vše, co jsme měli rozdělané třeba na jiných strojích, abychom mohli v práci či konzumaci obsahu plynule pokračovat.

Efektivnější práci má přinést také Snap Layout, což je nové rozdělení několika běžících programů na ploše. Můžeme je řadit, jak jsme nyní zvyklí, nebo využít přednastavené rozložení z menu, které má šest přednastavených pozic. Užitečný se zdá být také systém Snap Groups, který při najetí na ikonku aplikace v spodním hlavním panelu ukáže otevřené úlohy.

Rychlost a bezpečnost a komunikace

„Rychlejší je probuzení z režimu spánku, Windows Hello je rychlejší, rychlejší je surfování na internetu v Edge a všech dalších prohlížečích,“ načal Panay další informace o změnách. Co potěší snad všechny uživatele, je rychlejší instalace aktualizací, které mají být až o čtyřicet procent menší. Tak jen doufejme, že to Microsoftu vydrží. Větší efektivita má zase přinést delší výdrž při chodu na baterie.

Firma také slibuje nejbezpečnější Windows, jaké kdy vyrobila, což by mohlo znamenat nejen větší ochranu uživatele, ale také třeba to, že se nebudou už tak často objevovat kritické zranitelnosti, které je třeba ihned opravit. Přičemž tyto opravy nebudou mít tolik „vedlejších účinků“.

Další představená novinka byla už z těch, které se očekávaly. Komunikační platforma MS Teams dostala své místo na hlavním panelu a v podstatě tak vytlačila Skype.

Když už jsme u hlavního panelu, kde se po vzoru některé konkurence ikonky nashromáždily uprostřed, najdeme mezi nimi i jednu novou, která je určena pro spuštění pásu s Widgety. Ty obsahují aplikace, které bez rozkliknutí rovnou na ploše zobrazí aktuální stav. Může to být počasí, kalendář, cena akcií, titulky zpráv a spousta dalších, k jejichž zkontrolování vám stačí jeden pohled. Nyní mají vyhrazen boční pruh, kde mohou být dvě takové aplikace vedle sebe, ale lze celý panel s widgety rychle roztáhnout na celou plochu pro lepší přehled a pak zase stáhnou na bok.



Nově lze také přímo prostřednictvím Windows Store získat přístup k aplikacím z Androidu, které nabízí ve svém obchodě Amazon. Ke spuštění aplikací Microsoft využívá compiler Intel Bridge. Vývojáře potěší, že za určitých okolností nebudou platit Microsoftu z prodeje ani cent.

Zábava

Už jsme také naťukli změny v Microsoft Store. Nově v něm můžete hledat multimediální obsah bez ohledu na službu, z níž má být streamován nebo stažen. Samozřejmě lze sledovat pouze obsah, který nabízí společnost, u níž jste si to zaplatili.

Firma také sází na hraní. I proto, že právě gaming byl ještě nedávno jedinou oblastí, kde prodeje PC nepadaly. Přichází proto s automatickým systémem pro zvýšení dynamického rozsahu obrazu, který nazývá Auto HDR. Není sice určen pro všechny hry, ale podporuje jej údajně poměrně velké množství titulů.

Mnohem zajímavější ale bude pro hráče aplikační rozhraní nazvané Direct Storage z Xboxu, které umožní zrychlit běh her tím, že určitá poslaná data z rychlých SSD disků nezatěžují procesor, ale dekóduje je až grafický čip. Je ale potřeba mít správný hardware a ovladače. Kdo nemá výkonný počítač, může využít cloudovou službu Xbox Cloud Gaming.

„Je to první verze nové éry Windows, kterou jsme stvořili pro následující dekádu a dále,“ uzavřel přehled novinek šéf společnosti Satya Nadella. S Windows už do ní nevstoupí Internet Explorer nebo asistenta Cortana.