Fanoušci retra pláčou. Z Windows zmizí ikonka CRT monitoru, změní se i koš

Letošní podzimní verze Windows 10 se má objevit až v říjnu, nejpozději na začátku listopadu, ale již nyní se objevují informace o tom, co všechno může obsahovat.

Vedle řady změn ve fungování Windows, které se odehrávají pod povrchem, se pokračuje v designových změnách. Ve velkém s tím Microsoft začal před rokem a půl, kdy představil tzv. Fluent Design. Už tehdy ukázal asi stovku ikonek, mezi kterými bylo i upravené logo.

Mnoho z těchto designových změn se už do Windows a dalších softwarových produktů Microsoftu dostalo. Měnily se tak ikony sady Office, barvy, ale i vzhled odpadkového koše.

Letos by mohla být změna dokončena včetně systémových ikon. Právě na jejich nový design narazili redaktoři ze serveru Windows Latest, když zkoumali novou verzi Windows určenou pro testování v rámci komunity Insiders.

Tato verze by měla obsahovat již řadu změn, které se objeví právě na podzim v systému Windows 10 21H2. Ten má kódové označením Sun Valley. Podzimní Windows 10 mají přinést i radikální změnu rozhraní od operačního systému menu Start počínaje přes Souborového manažera až po Centrum akcí a Správce úloh. Není se co divit, že se mění i věci, na které se dosud trochu zapomínalo. A to do takové míry, že v systému zůstaly nezměněny od doby Windows 95, tedy přes čtvrt století.

Server tyto ikony objevil v systémovém souboru C:\Windows\System32\Shell32.dll. Změny se dočkaly ikony staršího hardwaru, jako jsou diskety, nebo naopak ty, které od minulého století prošly technologickými a designovými změnami. V tomto případě hovoříme o starém CRT monitoru, který na našich stolech již dávno nahradily LCD displeje. Mění se i vzhled složek a mnoha dalších vizuálních zástupců funkcí a výbavy Windows.

Změna vzhledu systémových ikon ve Windows 10 se netýká všech.

Na druhou stranu některé ikonky zůstávají přesto, že by si změnu vzhledu zasloužily. Třeba to však grafici Microsoftu do podzimu stihnou.

Než se dočkáme podzimních Windows, čeká nás jarní aktualizace. Přijde již toto úterý a přinese řadu byť menších změn. Zaměří se především na vylepšení zabezpečení, vzdálený přístup a obecnou kvalitu Windows. Velké změny tak mají přijít až na podzim.