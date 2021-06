Nejvíce frustrující problémy ve Windows 10

Tento týden bude oficiálně představen nástupce Windows 10. Podívejte se na věci, které bychom raději v nových Windows neviděli.

1. Zmatek mezi nastavením a ovládacím panelem

Většina konfigurace systému se odehrává v rozhraní Nastavení. I přestože vývojáři Microsoftu s ním přišli již při uvedení Windows 10 na trh, zdaleka tehdy neobsahovalo vše potřebné, a proto bylo nutné řadu věcí stále konfigurovat v původní klasické verzi nastavení, tedy v ovládacích panelech. Bohužel i dnes je stále nutné do něj občas zavítat.

Tato nekonzistentnost je pro uživatele matoucí, a ti tak musí přemýšlet, kde co najdou a jsou nuceni používat obě konfigurační funkce. V některých případech jsou nastavení dokonce duplikována v obou panelech.

Navíc, pokud vyvoláte funkci v ovládacích panelech (například Hlavní panel a navigace), tak se nakonec stejně otevře v aplikaci Nastavení. Ještě horší je, že některá důležitá nastavení jsou přístupná pouze prostřednictvím nevýrazných odkazů na pravé straně aplikace Nastavení.

Chcete-li například otevřít nabídku Obnovení systému, musíte přejít na Nastavení -> Systém -> O aplikaci a vpravo kliknout na odkaz Ochrana systému. Tím dojde k otevření okna Vlastnosti systému, které bylo dříve přístupné z části Systém v Ovládacích panelech.

Nicméně systém v Ovládacích panelech nyní směřuje do aplikace Nastavení, což vede ke kruhovému zacyklení. A ještě podivnější je, že pokud okno nemáte ve full screenu, tedy roztažené na celou obrazovku, tak tyto odkazy neuvidíte – uživatelé s menšími obrazovkami o nich nemusí mít ani tušení.

Jde tak o jeden z nejhorších problémů systému Windows 10. Společnost Microsoft tak musí notně zapracovat na kompletní integraci nastavení do nového moderního rozhraní. A nejen to, ale musí se zamyslet nad uspořádáním, protože kromě „neviditelných“ odkazů jsou některé další volby umístěny nelogicky. Žádný jiný známý systém nenutí uživatele používat dvě různé nabídky, které se mezi sebou přepínají. Proč to tedy Windows 10 dělá?

2. Cortana na půl cesty

Cortana byla při uvedení Windows 10 lidmi z Microsoftu jednou z nejvychvalovanějších funkcí. Vypadalo to, že jsme dostali virtuálního asistenta, který bude sloužit, a bude tak klíčovou součástí operačního systému. Nestalo se tak a podle nás se Cortana pro Microsoft stala noční můrou.

Trpí řadou neduhů, a navíc se za ta léta ve Windows 10 moc nezměnila. Vlastně změnila. Zatímco dříve byla nedílnou součástí systému, dnes je upozaďována a je spíše doplňkem ve formě aplikace. Navíc je dostupná jen pro několik zemí, protože se moc nezapracovalo na její lokalizaci.

Navíc hlasové vyhledávání firem a položek v počítači není ve skutečnosti nutné, když má každý otevřený webový prohlížeč s přístupem k vyhledávači Googlu. A zatímco Cortana může být užitečná pro úkoly, jako je nastavení budíku nebo změna nastavení, nikdy se přece jen nestala nutnou součástí.

Virtuální asistenti jsou mnohem užitečnější na mobilních zařízeních, kde je zadávání textu pomalejší. Cortana ve Windows 10 již nepodporuje dovednosti třetích stran, ani integraci s inteligentními domovy. Na druhou stranu se domníváme, že si asi jen málokdo všiml (v Česku určitě), že ve Windows 10 něco takového je, a tak její upozadění není velká ztráta.

3. Microsoft Store je zklamáním

V čem byl naopak velký potenciál, tak to byl obchod Microsoftu s aplikacemi. Myšlenka mít na jednom místě aplikace, možnost je vyhledávat, instalovat, odebírat, aktualizovat atd. je sice dobrá, ale provedení je tristní. Microsoft Store ani do dnešního dne svůj potenciál nevyužil.

Navíc v Microsoft Store chybí mnoho uživateli používaných aplikací (např. Discord, Signal, Todoist atd.), a dokonce v něm chybí i vlastní programy Microsoftu, jako je např. Visual Studio Code. Obchod trpí i spamovými a falešnými aplikacemi – zkuste si například vyhledat světově uznávaný program Audacity.

Výsledkem je několik falešných verzí, které po vás chtějí peníze. Abychom Microsoft Store jen nehanili, tak se v něm najdou i výjimky. Například obsahuje nejlepší způsob, jak používat iTunes ve Windows. Podle některých neoficiálních informací se pracuje na nové verzi tržiště. Věřme v to a doufejme v nejlepší. Protože jeho aktuální stav je nevyhovující, a pro běžného uživatele tak téměř zbytečností.

4. Matoucí design uživatelského rozhraní Windows 10

Vliv starších verzí Windows je v desítkách patrný nejen díky ovládacím panelům. Uživatelské prostředí je totiž nekonzistentní na více místech a napříč aplikacemi, okny, kontextovými menu apod. Kliknutím pravým tlačítkem na kteroukoli položku na ploše nebo v Průzkumníku souborů zobrazíte úplně jinou designovanou kontextovou nabídku než pravým tlačítkem myši na položku v nabídce Start či na hlavním panelu. Nástroje, jako je Správce úloh, vypadají, jako by pocházely ze zcela jiného operačního systému než aplikace Nastavení. Toto není hodno systému 21. století a roku 21.

Filozofie společnosti Microsoft je jediné uživatelské rozhraní v podobě Fluent Design. Ale toto hlásá již dlouhé roky, a přitom stále používá dvě verze. V průběhu let se to sice mění, ale stále jde o nedokončenou práci. Porovnejte to s dalšími významnými změnami uživatelského rozhraní konkurenčních systémů - například s Androidem nebo když macOS změnil své ikony na plošší. Šlo to udělat vše najednou, perfektně a uživatelé stále nemusí trpět dojmem, že je něco špatně.

5. Otravný UAC

Řízení uživatelských účtů (UAC) bylo poprvé představeno ve Windows Vista a od té doby je přítomno ve všech novějších systémech Windows. Jeho náplň práce je jednoduchá – zvyšuje bezpečnost Windows omezením oprávnění aplikacím na úroveň uživatele, dokud administrátor nepotvrdí zvýšení práv aplikace. První verze UAC byla nepoužitelná a uživatelům se objevovala prakticky každou chvilku. Za ta léta trochu dospěla, ale stále je tak trochu na obtíž.

Změnit její „agresivitu“ lze snadno. Nejprve se přihlaste jako správce systému. Potom klikněte na Start a zadejte „změnit nastavení nástroje řízení uživatelských účtů“. Po otevření funkce si všimněte, že si můžete vybrat ze čtyř úrovní upozornění. Nejbezpečnější vás vždy upozorní na pokus provést změny v nastavení systému Windows, například upravit čas.

Výchozí úroveň nebude upozorňovat na změny nastavení systému Windows, ale jen tehdy, pokud budete chtít něco instalovat. Třetí úroveň zabezpečení je téměř stejná jako druhá, jen nestmívá plochu do šeda při výzvě UAC, což je podle nás přijatelnější oznámení. Na druhou stranu může znamenat menší ostražitost při klikání na Ano, takže následně buďte opatrní. Nakonec spodní úroveň zcela vypne UAC. To je nebezpečné, protože umožňuje spustit jakýkoliv program s administrátorskými právy bez potvrzení.

Nejsou to jediné nepříjemnosti, které se ve Windows objevují. Dejte vědět v diskusi pod článkem, co se ve Windows 10 nelíbí vám.