Windows 10 asi skončí. Co přijde po nich, není jisté

Ve čtvrtek 24. června se chystá společnost Microsoft uspořádat tiskovou konferenci na téma „Co dál s Windows“.

Pozvánka na tiskovou konferenci týkající se nových Windows

Je to v posledních letech poměrně nezvyklé, že by firma pořádal tiskovou konferenci právě na toto téma. I to je důvod čekat něco většího než jen představení novinek v podzimní verzi Windows 10.

A není to jediný důvod. Určitou nápovědu dává i nově zveřejněné video startovacích zvuků Windows. Firma je dala dohromady a zpomalila tak, že jejich celková délka je 11 minut.

15. června 2021

I když je to odkaz na nástupnické číslo po Windows 10, může to být jen hra, kterou nás chtějí lidé z Microsoftu zmást, a ve výsledku se dozvíme o nějaké jiné verzi Windows, která poběží souběžně s tou pro klasické PC.

Nebudou to však Windows 10X. Těm nedávno firma ukončila vývoj. Měl to být další pokus Microsoftu o odlehčenou verzi operačního systému určeného pro menší přenosná zařízení, včetně dvoudisplejových přístrojů.

„Místo toho, abychom v roce 2021 uvedli na trh produkt s názvem Windows 10X, jak jsme původně zamýšleli, využíváme poznatky z naší dosavadní cesty a urychlujeme integraci klíčové základní technologie 10X do dalších částí Windows,“ psal v květnu na blogu Microsoftu viceprezident firmy John Cable.

Právě integrace některých prvků z odlehčených do „hlavních“ Windows ovšem dává tušit, že se příští čtvrtek spíše objeví Windows 11 než cokoliv jiného.

Vyřazení Windows 10

Další část skládačky k odhalení této záhady se ukrývá v délce podpory Windows 10. Asi nebude náhoda, že se ke konci minulého týdne objevila aktualizace informací o ukončení podpory Windows 10.

Stránka ukazující datum vyřazení Windows 10.

V ní je nová položka, která hovoří o datu vyřazení, kterým je pro Windows 10 čtrnáctý říjen 2025 s tím, že to platí pro Windows 10 Home a Pro s vydáním od 29. července 2015.

To je termín, kdy byly první Windows 10 uvedeny na trh. Je zajímavé, že se objevil právě výraz „vyřazení“, ačkoliv se jinak uvádí informace o ukončení (podpory). Podpora prvních Windows 10, které byly označované jako verze 1507, přitom byla ukončena již 9. května 2017.



Životní cyklus verzí Windows 10 Označení Verze Uvedení Konec podpory Je stále podporována? RTM 1507 29. 7. 2015 9. 5. 2017 NE November Update 1511 10. 11. 2015 10. 10. 2017 NE Anniversary Update 1607 2. 8. 2016 10. 4. 2018 NE Creators Update 1703 5. 4. 2017 9. 10. 2018 NE Fall Creators Update 1709 17. 10. 2017 9. 4. 2019 NE April 2018 Update 1803 30. 4. 2018 12. 11. 2019 NE October 2018 Update 1809 13. 11. 2018 10. 11. 2020 NE May 2019 Update 1903 21. 5. 2019 8. 12. 2020 NE November 2019 Update 1909 12. 11. 2019 11. 5. 2021 NE May 2020 Update 2004 27. 5. 2020 14. 12. 2021 ANO October 2020 Update 20H2 20. 10. 2020 10. 5. 2022 ANO May 2021 Update 21H1 18. 5. 2021 13. 12. 2022 ANO Kódové označení Sun Valley ( Windows 11?) 21H2 říjen 2021 květen 2023 VE VÝVOJI

Co znamená, že systém Windows není podporovaný? Nepodporovaná verze systému je sice funkční a lze ji nadále používat, ale musíte si být vědomi jistých rizik, která plynou z neaktualizovaného softwaru. Chybět tak budou nejen nové funkce, ale i bezpečnostní záplaty a další zabezpečení, které chrání počítač před škodlivými viry, spywarem a dalšími. Na nepodporované verze Windows také nemusí být k dispozici ani nejnovější verze softwaru nebo ovladačů pro hardware.

Je třeba dodat, že v tabulce uvedené termíny se týkají verzí Home Pro, Pro Education a Pro for Workstations. Speciální firemní nebo vzdělávací verze mají zpravidla podporu o něco delší.

Sun Valley alias Windows 11

Pokud se trochu podíváme na to, jak Microsoft vylepšoval v poslední době Windows 10, nemůžeme se ubránit pocitu, že nepřibývalo příliš mnoho nových funkcí a vlastností, ale spíše to byly takové udržovací a designové updaty.

Změna měla přijít právě tento podzim s verzí označovanou jako Sun Valley (Slunečné údolí). Už minulý rok se hovořilo o tom, že firma přejde na nový systém updatů Windows 10, kdy ten jarní má přijít s menšími vylepšeními, aby se potom na podzim objevily největší změny za poslední roky, a to včetně nové služby Cloud PC.

Streamování Xboxu do mobilu jako náhrada konzole

Takový vzdálený systém, který běží na serveru a uživatel k němu přístupje přes vzdálené uživatelské rozhraní, si firma částečně vyzkoušela třeba prostřednictvím své služby Xbox Game Pass . Řadu dalších cloudových řešení společnost nabízí v rámci Microsoft Cloud, který obsahuje platformu Azure, kancelářský balík Microsoft 365, CRM nástroj Dynamics 365 a další včetně správy identit nebo Access Managementu.

O velkých změnách ve Windows hovořil i šéf společnosti Satya Nadella na letošní vývojářské konferenci Build. „Brzy se s vámi podělíme o nejvýznamnější update poslední dekády,“ řekl při svém úvodním slovu poté, co představil vylepšení v cloudových službách firmy.

Již dříve se přitom vědělo, že systém, který měl původně dostat označení podle zeměpisné oblasti, jako to má Apple u svého macOS, bude mít nové funkce a aktualizované uživatelské rozhraní, které bude modernější a konzistentnější.

Některé z těchto novinek se již objevily v testovacích verzích Windows, jež firma nabízí v rámci veřejné testovací komunity Insiders. Není asi překvapením, že nyní bylo pozastaveno vydávání nových verzí v rámci této skupiny, kde je v současnosti k dispozici poslední verze sestavení Windows označovaná číslem 21390. Nyní firma pouze testuje limity distribuce svého systému. Předpokládáme, že se další novinky objeví až po 24. červnu.

Předplacená Windows?

Pokud by nakonec k přejmenování na Windows 11 došlo, bylo by to po šesti letech od příchodu prvních Windows 10. To by odpovídalo předchozím tříletým cyklům, kdy byly uváděny nové verze Windows (byť se to ne vždy dodrželo).

Výše řečené sice dává určité indicie k tomu, že by měly Windows postoupit z označení 10 na 11, ale na druhou stranu by to byl krok proti původní filozofii, která hovořila o Windows 10 jako o poslední verzi Windows ve smyslu názvu. Je také možné, že firma zcela opustí číslování a prostě nechá pojmenování Windows Sun Valley.

Screenshot ze stránek podpory Windows Application Managemnetu, kde se hovoří o...

I k tomu jsou indicie. Podle serveru Windows Latest Microsoft omylem vyzradil jméno nového systému na jedné ze stránek podpory, kde se hovoří o Windows Application Managementu ve „Windows 10 a Windows Sun Valley“. Na tento název by měla údajně odkazovat i pozvánka na tiskovou konferenci, kde lze podle stínu odhadnout pohyb slunce.

Na druhou stranu, nezáleží tolik na názvu jako spíše na obsahu. Jen doufáme, že v Microsoftu nikoho nenapadlo, že by se místo jednorázové platby za tento operační systém mělo přejít na nějakou formu předplatného v rámci filozofie Software jako služba (SaaS), která byla v souvislosti Windows 10 již dříve zmiňována. To by se pak mimo jiné mohl výrazně zvýšit podíl nepodporovaných verzí Windows, které by uživatelé i přes nebezpečí provozovali.