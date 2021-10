Windows 11 přicházejí. Microsoft jej bude distribuovat postupně

Operační systém Windows 11 má být připraven na novou dekádu (připomeňme, že Windows 10 je na trhu od roku 2015, a byl postupně vylepšován). Programátoři ho přepracovali tak, aby splňoval aktuální požadavky moderní doby. Firma ho začíná šířit od úterý 5. října, ale ne hned všem uživatelům. Distribuce bude probíhat prostřednictvím updatu až do roku 2022. Nejdříve Windows 11 dostanou nejnovější systémy.

Velkým slibem redmondského softwarového giganta je i to, že nová generace systému má být výkonnější než Windows 10. Jinými slovy, ve srovnání Windows 10 vs. Windows 11 na stejném hardwaru by počítač s Windows 11 měl být rychlejší. To vše díky celé řadě změn, které se odehrály „pod kapotou“.



Windows 11 obsahuje řadu nových funkcí, například nový hlavní panel, vylepšené přichycení oken, dynamická obnovovací frekvence obrazovky či přímý transfer dat do grafiky atd. Největší změnou, kterou operační systém přináší, je to, co uživatelé nevidí. Programátoři zapracovali na backgroundu, což má mimo jiné přinést ještě rychlejší obnovení z režimu spánku.

Až reálné testy na různých konfiguracích PC ukáží, zda tomu tak skutečně je. Pokud by se to potvrdilo, byl by to krok vpřed, protože většinou každá nová verze na stávajících počítačích naopak pracovala pomaleji a uživatelé byli víceméně nuceni k upgradu hardwaru či k nákupu celého PC.

Viceprezident Microsoftu pro podnikovou správu Steve Dispensa k tomu dodává: „Nový operační systém ještě více upřednostňuje aplikace v popředí a poskytuje jim přednostní přístup k procesoru a systémovým zdrojům. Díky tomu aplikace reagují rychleji“. Programy by se také podle toho měly načítat rychleji, a to i při případném již vytíženém stavu počítače.



Přechod na novou generaci Windows s sebou nese vždy celou řadu výzev a otázek: jak se změní vzhled, budu ho umět ovládat, nepřijdu o data, budou v něm pracovat moje aplikace, bude složité na něj migrovat atd. Každý rozchod trochu bolí. Nebudeme zastírat, že přechod na Windows 11 bude zcela bezproblémový.

Rozhodnutí, zda stojí na tuto verzi přejít je však na každém uživateli – především zhodnocení očekávání a přínosů. Potěšující však je to, že upgrade je zdarma pro ty, kteří vlastní Windows 10 až do roku 2022. Podívejme se na fakta, které by vám mohly pomoci se rozhodnout, zda Windows 11 vyžaduje vaši okamžitou pozornost či nikoliv.

Je váš počítač kompatibilní s Windows 11?

Než začneme, je dobré se podívat na to, zda váš počítač podle specifikace společnosti Microsoft splňuje systémové požadavky pro provoz Windows 11. Nechce se vám je kontrolovat, nebo nevíte, jaký máte hardware? Nevadí, Microsoft totiž připravil aplikaci PC Health Check, která vám prozradí, jak na tom jste.

Stáhněte si ji, nainstalujte, spusťte a klikněte na tlačítko Zkontrolovat teď. Prakticky ihned získáte informaci o tom, zda testovaný počítač splňuje požadavky.

Co upgradem na Windows 11 získáte?

Windows 11 přináší řadu změn, přičemž ty nejmarkantnější pro uživatele se odehrály v uživatelském prostředí. Microsoft se v něm pokouší replikovat vzhled matného skla a transparentní menu. Přepracovány byly i nabídky, které mají nyní futuristický transparentní vzhled, který je pro oči příjemný až líbivý.



Vyšší uživatelský komfort

Společnost Microsoft konečně uznala důležitost poskytnout uživatelům možnost přizpůsobit si některé věci, a tak si systém více personalizovat – nejen změnit tapetu, barevnost či zvuky. Nyní je tak k dispozici několik způsobů, jak řadu věcí přeskupit, což umožňuje si věci uspořádat tak (např. zvolit si rozvržení/uspořádání oken), jak by se vám to líbilo a vyhovovalo. Jako příklad uveďme hlavní panel, který se ve výchozím nastavení nachází uprostřed, ale máte možnost si ho opět přetáhnout nalevo.

Systém Windows 11 vám navíc umožňuje vytvářet vlastní profily podle potřeb, takže můžete věnovat méně času organizování a více času produktivitě. Díky přizpůsobitelným profilům jako práce, hraní, chill atd. lze snadno pracovat na více úkolech najednou, a přepínat mezi nimi. Tím lze oddělit pracovní činnosti od těch oddechových. Mimochodem, pro tyto účely se budou využívat přepracované virtuální plochy.



Microsoft Teams se za posledních pár let stal nezbytnou součástí pracovních týmů mnoha lidí. I proto je Teams integrován do Windows 11.

Microsoft Store ve Windows 10 nemá tu nejlepší pověst a uživatelé ho nepoužívají tak často, jak by si Microsoftu představoval. Microsoft se to snaží napravit. Nový obchod by měl být rychlý, nově rozvržený a spolehlivý.



Zvýšení výkonu

Microsoft se chlubí, že pokud jste hráčem, potom je pro vás Windows 11 jako stvořený. Jak velká část z toho je pravda, se teprve uvidí. Každopádně, Microsoft do Windows 11 přidal tzv. DirectStorage. Jde o aplikační programovací rozhraní (API) pro DirectX, které umožňuje systému využívat GPU (grafiku) k rychlejšímu načítání dat, aniž by to zpomalilo CPU tím, že přes něj musí data procházet (v současnosti se tak děje). To by mělo přinést rychlejší načítání a vyšší rozlišení textur ve hrách.



Protože změny umožňují operačnímu systému používat méně systémových prostředků, měly by počítače s Windows 11 déle pracovat na baterie. Rychleji by se měly probouzet ze spánku, protože systém je optimalizován pro okamžité zapnutí. Během spánku počítače se systémem Windows 11 udržují RAM stále pod napětím, zatímco mnoho dalších komponent je vypnuto. Společnost Microsoft optimalizovala způsob, jakým systém Windows 11 používá hardwarové komponenty, a omezila jejich využívání napříč vlákny. Podle interních měření by to mělo vést právě k nárůstu rychlosti k obnovení ze spánku, a to až o 25 %.



Předurčuje slíbené k upgrade?

Zmíněným změnám v uživatelském prostředí a novým funkcím je těžké odolat. Vyplatí se tedy upgradovat na Windows 11, pokud jste s aktuálním operačním systémem spokojeni?

Podle dostupných informací a provedených nezávislých testů prostřednictvím různých benchmarkovacích nástrojů Windows 10 a 11 se co se týká výkonu od sebe příliš neliší – rozdíly jsou minimální. To je sice dobrá zpráva (protože nejde o systém, který by kladl větší nároky na hardware), na druhou stranu se podle všeho nekoná slibovaný nárůst výkonu na stejném „železe“.

Windows 11 je sice propracovanější, plný nových funkcí, inovovaných verzí programů jako je Edge, Malování atd., ale v podstatě jde o rebrandingovanou nejnovější verzi Windows 10 (mohli bychom ji označit za její novější verzi). Jedenáctky poskytují víceméně stejnou úroveň výkonu, a proto při rozhodování, zda na tuto verzi přejít, bude hodně záležet na tom, zda toho budete chtít využít.

Windows 10 má před sebou stále několikaletou životnost. Oficiální podporu bude systém dostávat ještě čtyři roky. V současné době poskytuje vše, co si od moderních systémů může uživatel přát. Stručně řečeno, není kam spěchat a času na rozhodování je dostatek.



Vyzkoušejte si Windows 11 v browseru Stále si nejste jisti, zda je vhodné na Windows 11 přejít? Potom si osahejte jeho uživatelské funkce a vyzkoušejte co nabízí. Nemusíte přitom nic instalovat. Softwarový vývojář jménem BlueEdge vytvořil interaktivní web, který umožňuje spuštění systému Windows 11 v internetovém prohlížeči. Web nabízí pouze ukázku základních funkcí – podporuje několik aplikací, jako je Edge, Poznámkový blok, Spotify, Microsoft Store atd.



Co říkáte na novou verzi Windows? Jak se vám líbí? Přejdete na ni hned, nebo si raději nějaký pátek počkáte? Dejte vědět v diskuzi.