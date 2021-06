Vybrali jsme aktuálně nejlepší funkce Windows 10

Zatímco v předchozích dvou článcích jsme se věnovali věcem, které nás ve Windows 10 aktuálně štvou , nebo které již naštěstí zmizely , tak nyní budeme chválit. Používáte-li Windows 10 už roky, potom ho jistě umíte ovládat, což znamená, že jste přiměřeně produktivní. Některé z nejzajímavějších funkcí pro zvýšení produktivity však nemusí být na první pohled tak jasné. To platí zejména pro nové funkce, které Microsoft přidává jako součást aktualizací.

1. Screenshotování na novém levelu

Dlouhá léta společnosti Microsoft trvalo, než do Windows zapracovala funkci, která by pohodlně pořizovala screenshoty. Snímky obrazovky tak ještě i dnes lze ukládat do schránky Windows – k dalšímu zpracování – prostřednictvím klávesy PrintScreen. Dostupná je však lepší alternativa, která nabízí i jejich úpravu a automaticky ukládá do obrazového souboru, a tak není nutné spouštět další externí program, který by to provedl.

Funkce Výstřižek a skica se objevila poprvé v roce 2018, tedy po třech letech od vypuštění Windows 10 do světa. Naplánovaná je pro běžné uživatele a od první verze (kdy se ještě jmenovala jen Výstřižky) je dále vylepšována. Schopnost pohodlně pořídit screen aktuálního stavu obrazovky nebo její části se hodí velmi často. Potřebujete pořídit snímek příspěvku na Twitteru? Ukázat něco na mapě? Zdokumentovat, jak něco udělat v programu? Pak vsaďte na ni.

Stačí použít klávesovou zkratku Windows + Shift + S. Funkce se spustí a vy rovnou máte možnost vybrat oblast pro záznam, nebo tvar, případně screenshotnout celou obrazovku. Po výběru co chcete zaznamenat, už stačí jen stisknout Enter. Pokud potom aplikaci Výstřižek a skica otevřete, máte možnost pořízený snímek oříznout, upravit, přidat poznámky, vložit někam jinak, vytisknout, uložit nebo sdílet. Výhodou je, že klávesovou zkratku si nemusíte ani pamatovat. Místo toho funkcionalitu spustíte v postranním panelu Centrum akcí, kde je dostupná formou ikony Výstřižek obrazovky. Nebo ještě lépe. Pokud jste zvyklí na klávesu PrintScren, potom přímo v aplikaci Výstřižek a skica, respektive v jejím nastavení si můžete zapnout, že se má funkce po stisknutí této klávesy aktivovat.



2. Schránka s velkou pamětí a synchronizací

Možná si nepamatujete skoro žádné klávesové zkratky, ovšem asi každý uživatel zná Ctrl + C a Ctrl + V. Jde o základní možnost, jak jednoduše zkopírovat text, objekt, soubor atd. a následně ho vložit na nějaké místo. Po celá léta byla schránka tvrdohlavě hloupá se schopností pamatovat si jedinou věc. Cokoli jste do ní zkopírovali a zkopírovali následně něco dalšího, tak to předchozí jste z ní už nemohli získat.



To se změnilo přidáním funkce historie schránky v roce 2018. Tento nástroj aktuálně uchovává posledních 25 položek ve schránce, takže můžete znovu najít a vložit dříve zkopírovanou položku. Využít lze i připnutí položky na seznamu (například textový štítek nebo logo) a dokonce synchronizovat obsah schránky mezi zařízeními Windows. Zkontrolujte aktivaci funkce – použijte klávesovou zkratku Windows + V. Pokud funkci nemáte zapnutou, učiňte tak. Jakmile do ní začnete vkládat, potom můžete procházet historií a vybírat položky ke vkládání. I přestože jde o skvělou věc, jednu chybičku přece jen má. Bohužel neumožňuje kopírovat soubory, složky a zástupce. Na druhou uchovává pořízené screenshoty prostřednictvím klávesy PrintScreen.

Dobrou možností je také aktivovat synchronizaci schránky. Díky tomu získáte přístup do schránky, respektive k tomu, co jste do ní kdy vložili ze všech propojených zařízení – účtem Microsoftu. Aktivaci provedete v Nastavení -> Systém -> Schránka.



3. Stav baterie

Všichni z nás by chtěli, aby notebook dokázal na baterii pracovat co možná nejdéle. Aby se tak dělo, je nutné se o to přičinit. Nebudeme se věnovat tipům a trikům, jak konkrétně prodloužit výdrž baterie, ale ukážeme jednu vychytávku, která vám podá celou řadu informací o stavu baterie a mimo jiné například sdělí, jak dlouho vydrží baterie vašeho notebooku při skutečném používání.



V této zprávě také najdete informace tipy, jak dlouho je váš notebook napájen z baterie, když jste na cestách. Jakou má výrobní a aktuální maximální kapacitu, či jaká kapacita je dostupná právě teď. Ke stavu se lze dostat tak, že o výpis musíte systém Windows 10 požádat speciálním příkazem. Nehledejte tak nějaké tlačítko a místo toho spusťte příkazový řádek. Klikněte na Start zadejte cmd a odešlete. V okně příkazového řádku zadejte „powercfg /batteryreport“. Provede se příkaz a report se uloží do HTML souboru.

Nyní například v Průzkumníku souborů přejděte do složky, ze které jste příkaz spustili (složka uživatele) a zde najdete soubor Battery-report.html. Otevře se ve výchozím internetovém browseru a vy můžete začít s analýzou dat.

4. Data dostupná kdykoliv

Asi znáte ten pocit bezmoci, kdy odejdete z domova, necháte v něm notebook a potom někde daleko zjistíte, že jste v něm zanechali soubor, který nutně potřebujete. A nejen pro tyto účely tu jsou dostupná různá cloudová úložiště. To provozováno společností Microsoft je přímo integrováno do Windows 10. Stačí se ke klientovi přihlásit prostřednictvím Microsoft účtu a získáte 5GB úložiště zdarma. Pokud máte předplatné Microsoft 365, potom dostanete terabajt místa.



A co tedy dělat s těmi pěti gigabajty? Nejlepší možností, je nastavit zálohování, respektive synchronizaci souborů. Když se poprvé přihlásíte do klienta, máte možnost přesměrovat tři hlavní systémové složky Desktop, Dokumenty a Obrázky na OneDrive. Klikněte na OK a všechna data z těchto složek se automaticky zkopírují do cloudu a budou synchronizovat.

5. Pokročilý touchpad

Touchpad jako neodmyslitelná součást každého notebooku pomáhá v jeho ovládání. Má své chybičky, a proto Microsoft do Windows 8.1 zapracoval ovladač Precision Touchpad. Ten dává touchpadu jakousi standardizaci, protože každý notebook je jiný a každý touchpad je jiný. Precision Touchpad umožňuje mnohem více než jen na něco ukázat a kliknout. Prostřednictvím gest, která jsou přizpůsobitelná, můžete přejetím čtyř prstů ovládat hlasitost, či přepnout aplikace a zobrazit plochu.



Funkci si lze přizpůsobit v Nastavení. Konkrétně v části Zařízení, kde na levé straně najděte položku Touchpad. Podívejte se na horní část okna a pokud se zobrazuje zpráva „Váš počítač má přesný touchpad“, můžete toho začít využívat a konfigurovat ho. Výchozí nastavení zahrnuje gesta se třemi a čtyřmi prsty, která vám umožní snadné přepínání mezi aplikacemi a plochami. Stojí za to strávit nějaký čas a naučit se tyto gesta. Z dlouhodobého hlediska se vám to vyplatí a řadu věcí budete dělat rychleji a snadněji.