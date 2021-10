KOMENTÁŘ: Budoucnost operačního systému je v jeho pronájmu

Nedávno vydaný operační systém Windows 11 bude dost možná posledním, který bude nabízen výhradně ke koupi. To znamená, že ho bude možno pořídit jen jako „krabicové řešení“. Jinými slovy si ho „jen“ koupíte a nebude možno si ho pronajmout formou služby.

Koncept pronájmu softwaru jako služby ale není starý. První zmínky, respektive využití tohoto modelu, se datují k začátku 21. století. Software as a service (SaaS) byl poprvé použit v knize „Strategic Backgrounder: Software as a Service“ v roce 2001. V posledních letech díky navýšení přenosové kapacity místních sítí a internetu se rozvinul outsourcing informačních systémů formou hostování aplikací.

Vstupujeme do světa, kdy i operační systém bude jako služba

Tento model je v případě aplikací dnes již běžný. Kde se však teprve začíná prosazovat, je oblast operačních systémů. Léta se tomu věnuje společnost Google částečně se svým systémem Chrome OS. A podle všeho se na tento model připravují i další. Microsoft nevyjímaje. Rodí se tak nová éra počítačů nazvaná Desktop jako služba (DaaS).

Vše ještě více vpřed popohnala pandemie koronaviru, protože donutila lidi pracovat z domova, a jak začíná být čím dál tím jasnější, všichni se do kanceláří již nevrátí. V tomto novém normálu se však objevil nový problém. Protože je tu najednou mnoho nových zařízení, která se připojují do firemních sítí, tak logicky stoupá počet bezpečnostních incidentů. Proto je nutné se věnovat ochraně zařízení. A zde logicky přichází čas na DaaS.

SITUACE VČERA

Najdete se hodně odpůrců plánovaného nového způsobu využití desktopu. Nicméně budoucnost desktopu je právě v tomto modelu. Před mnoha lety už se společnosti jako je IBM, Citrix, Sun a Oracle snažily změnit přístup uživatelů k celé věci. Zavedly tzv. vzdálené plochy, kdy bylo prostřednictvím odlehčených zařízení možné připojit se ke vzdáleným serverům, na kterých běželo vše potřebné. Tím odpadla potřeba vlastnit robustní operační systém a výkonný počítač. A proč k této myšlence došlo? To je jednoduché.

Můžete milovat svůj počítač, než byste však kupovali zbytečně výkonný a drahý stroj, o který byste se museli softwarově starat, záplatovat a zabezpečovat ho, mohlo by pro vás být lepší mít po ruce zařízení, na jehož správu byste nemuseli vynakládat svůj čas, a místo toho mohli bezpečně pracovat například v textovém editoru.



Již v roce 1989 se bývalý guru operačního systému IBM Ed Iacobucci spojil s lidmi z Microsoftu, aby vymyslel způsob, jak se vzdáleně připojit k počítači s Windows. To vyústilo k tomu, že se zrodil první produkt Microsoftu pro vzdálenou plochu: Windows Terminal Server Edition. Na rozdíl od mnoha společností, které se pokoušely navázat partnerství s Microsoftem, tu existuje jedna, která byla a stále je úspěšná. Citrix díky produktům, jako jsou Citrix Virtual Apps and Desktops a Citrix Managed Desktops, stále profituje ze svého přístupu ke vzdáleným desktopům se systémem Windows a tržby se pohybují v řádu několika miliard dolarů ročně.

Zatímco Citrix těží z partnerství se společností Microsoft, společnost Oracle zvolila velmi odlišný přístup – vsadila na tenké klienty. Byli to právě Tim Negris, tehdejší viceprezident společnosti Oracle pro servery, a Larry Ellison, generální ředitel společnosti Oracle, kteří v roce 1993 přišli s termínem „tenký klient“. Ten spoléhal na permanentní připojení k serveru a jeho výpočetní výkon. Zjednodušeně šlo o obrazovku s možností připojit periferie. Tencí klienti stále žijí, zejména ve specializovaných a vertikálních podnicích.

SITUACE DNES

Jak rostly rychlosti v místních sítích a poté i rychlost internetu, rostl zájem o řadu dalších přístupů ke vzdálené ploše. Namísto spouštění programů na serveru se prosazoval hybridní přístup k serverovým a klientským výpočetním prostředkům. To stálo za zrodem programů pro přístup ke vzdálené ploše (TeamViewer, VNC Connect atd.)

Uvedené přístupy však trpí několika zásadními problémy. První je, že potřebují větší šířku přenosového pásma. Uživatelé si totiž věčně stěžují na to, jak pomalé jsou jejich vzdálené plochy oproti používání všeho v jejich počítači. Druhým je to, že zatímco klientské zařízení může být lehké, tenké a nevýkonné, stále vyžaduje specializovaný software nebo firmware, aby fungovalo. A konečně, vzdálené plochy nelze dobře škálovat a jejich výkon musí být připraven na nápor velkého počtu uživatelů.

Proto se zrodil pojem cloud computing. Cloudy nabízejí automatizaci, podle potřeb přidávají a odebírají úlohám výpočetní výkon, poskytují úložiště, různé aplikace a služby, a to vše podle aktuálních požadavků. Takže před více než deseti lety společnost Google dospěla k tomu, že když provozuje několik populárních služeb v režimu SaaS (Google dokumenty, Gmail atd.) tak proč by nevytvořila jednoduchý operační systém pracující v zařízení, které by nemuselo být výkonné. A proto se zrodily Chromebooky.

Zrod Chromebooků přinesl ještě jeden aspekt. Google si uvědomil, že samotný webový prohlížeč byl v té době už dostatečným rozhraním potřebným k práci. Uživatelé využívali jeho služeb nejen k přístupu na internet, ale i k mnoha potřebným službám – prakticky až na vybrané potřeby ho není nutné opouštět a trávíme v něm drtivý čas. I proto se Chromebooky sázející především na Chrome stále větším tempem stávají významným hráčem na poli desktopů.

Jistě, tradiční Windows nadále vládne, ale jeho podíl na světovém trhu s desktopy v prvním čtvrtletí roku 2021 klesl na 75 % z 80 % v roce 2020. To je současně nejmenší podíl, kterého Windows na desktopech dosáhl od 90. let. Za tento efekt může aktuální situace s koronavirem, kdy celý svět přijal nutnost více pracovat z domova, a toto hybridní pracovní nasazení jen tak nezmizí.



Chromebooky, které bývají levnější než jejich protějšky se systémem Windows, jsou pro firemní uživatele velmi atraktivní. Mají také tu výhodu, že pokud Chromebook zničíte nebo vám ho ukradnou, stačí si koupit nový a jste opět ve hře. A to doslova, protože můžete navázat přesně tam, kde jste přestali. A konečně, protože Chromebooky byly navrženy s ohledem na zabezpečení, díky vestavěnému izolovanému prostoru, lze jejich správu nechat plně v režii Googlu.

SITUACE ZÍTRA

Chromebooky stále rostou ve světě vzdělávání i podnikání. Útočí na Windows 10 a 11. Kdy je překonají? Není to otázka měsíců ani blízkých let, ale časem se tento koncept používaný Google zcela jistě stane dominantním. I to je důvod, proč Microsoft začal pracovat na další etapě operačního systému s názvem Windows 365.

V tomto systému by uživatelé neměli spouštět aplikace, ale přistupovat, tzv. streamovat, všechny potřebné aplikace, nástroje, přistupovat k datům a nastavení prostřednictvím cloudu, a to z kteréhokoli zařízení. A když říkáme z kteréhokoli, tak to platí i pro Chromebooky, Macy, počítače se systémem Linux, zařízení Android a dokonce i iPady. Bez ohledu na to, co používáte, získáte přístup do stejného Windows prostředí.

Generální manažer Microsoft 365 Wangui McKelvey k tomu řekl: „S Windows 365 můžete začít přesně tam, kde jste skončili, protože stav vašeho cloudového počítače zůstává stejný, i když přepínáte mezi zařízeními.“ Microsoft tvrdí, že tato možnost je zcela nová, ale jak jsme uvedli, není. V systému Chrome OS to dokážete od prvního dne. Každopádně pro Windows je to zásadní posun!



Ukazuje to také na to, že Microsoft bere hrozbu systému Chrome OS, respektive Chromebooků vážně, a že lidé z Redmondu také věří, že budoucnost patří hybridní práci. Windows 365 se liší od všeho, co tu již bylo, a to tím, že výrazně zjednodušuje proces virtualizace, protože je postaven na produktu Azure Virtual Desktop.

Všechny detaily nastavení zvládne za vás. Jinými slovy, bude se chovat spíše tak, jak očekáváte, že by měla cloudová služba fungovat. Pokud budete potřebovat více výkonu, dostanete ho. Automaticky provede vše podle potřeb a vy si nebudete muset dělat starosti s detaily, jak to zařídit.



To je mnohem jednodušší než oldschoolové způsoby, kdy bylo nutné překonfigurovávat virtuální desktopy a servery, samozřejmě s výjimkou systému Chrome OS. Ukončí tato nová generace operačních systémů stávající éru desktopů? Ne, stále budou existovat činnosti, jako jsou hry, střih videa atd., kde bude potřeba velký výkon, který můžete získat díky silnému hardwaru v počítači. Ale stejně jako mnoho uživatelů opustilo domácí počítače a nahradilo je smartphony, mnoho firem opustí využívání tradičních počítačů a nahradí je desktopem jako službou.