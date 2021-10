Osmička funkcí Google disku, které byste si možná přáli znát dříve

1. Nejužitečnější zkratky

Nejužitečnější zkratky

A nemůžeme začít ničím jiným než seznamem nejužitečnějších klávesových zkratek. Ne pro každého uživatele může být rozhraní Google disku tím nejšťastnějším, intuitivně navrženým. Navíc, často k provedení úkonu je zapotřebí udělat více kliknutí. To však můžete urychlit, pokud se naučíte některé klávesové zkratky. Úplný seznam klávesových zkratek najdete, když v Google disku použijete klávesovou zkratku „Shift + ?“. Alternativně můžete kliknout na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu obrazovky a vybrat volbu Klávesové zkratky. Mezi naše oblíbené patří „Shift + U“ pro nahrávání souborů, „Shift + I“ pro nahrávání složek, „T“ pro otevření nastavení služby či „I“ pro zobrazení panelu s aktivitami.

2. Nastavte soubory pro použití offline

Nastavte soubory pro použití off-line

Google disk umožňuje přistupovat k některým souborům, i když jste právě offline, tedy bez připojení k internetu. Tato funkce funguje v kombinaci, že používáte browser Chrome a nainstalujete si do něj rozšíření Google Docs Offline. Pokud tak učiníte, vraťte se do Google disku a klikněte na ozubené kolo -> Nastavení -> Offline a zde povolte vytváření, otevírání a upravování nedávných souborů Dokumenty, Tabulky a Prezentace Google na tomto zařízení, i když jste offline.



3. Blokujte uživatele, kteří vás spamují

Blokujte uživatele, kteří vás spamují

Jestliže s vámi někdo chce stále sdílet své soubory prostřednictvím Google disku, můžete tomu udělat konec. Chcete-li ho zablokovat, přejděte na položku Sdíleno se mnou a klikněte pravým tlačítkem na soubor, který s vámi uživatel sdílí. Následně vyberte volbu Blokovat (uživatelské jméno).



4. Zabraňte uživatelům ve stahování sdílených souborů

Zabraňte uživatelům ve stahování sdílených souborů

Nasdílíte-li s někým vy sami soubor, ale nechcete, aby ho kopíroval, tiskl nebo stahoval, můžete použít tuto šikovnou funkci. Nahrajte soubor na Google disk a vyberte volbu Sdílet (například pod kontextovou nabídkou, která se zobrazí kliknutím pravého tlačítka na soubor). Nyní klikněte na ikonu ozubeného kola v pravé horní části okna oprávnění ke sdílení a zobrazí se dvě možnosti. Zrušte zaškrtnutí možnosti Čtenáři a autoři komentářů vidí možnost stahovat, tisknout a kopírovat. Druhá možnost vám umožní nedovolit editorům měnit oprávnění a sdílení souboru s ostatními uživateli.



5. Rychlé uvolnění úložného prostoru

Rychlé uvolnění úložného prostoru

Pokud narazíte na limit úložiště, respektive ho vyčerpáte, potom ho můžete uvolnit. Přejdete-li na stránku kvóty úložiště https://drive.google.com/drive/u/0/quota, zobrazí se všechny soubory v úhledném seznamu seřazené podle velikosti. To je dobrý výchozí bod k odstranění toho, co již třeba nepotřebujete. Zkontrolovat také můžete Sdíleno se mnou, abyste se případně zbavili nepotřebných věcí. Nakonec nezapomeňte zkontrolovat, zda skryté osiřelé soubory zabírají místo v úložišti, a pokud ano, odstraňte je také. Soubory najdete tak, že do vyhledávacího pole zadáte příkaz „is:unorganized owner:me“.

6. Odstraňte navrhované soubory z domovské stránky

Odstraňte navrhované soubory z domovské stránky

Na domovské stránce Google disku se nahoře uprostřed zobrazují takzvané navrhované soubory a složky, a to podle určitého klíče, který stanovil Google. V některých případech zde mohou položky působit rušivým dojmem, a tak není vůbec od věci je v případě potřeby odstranit. Ale nebojte se, odstraněním jejich zobrazování nedojde k jejich skutečnému odstranění. Chcete-li zobrazení deaktivovat, klikněte vpravo nahoře na ozubené kolo a vyberte Nastavení. Otevře se okno a dole v části Návrhy zrušte zatržení volby Zobrazovat navrhované soubory na mém disku.

7. Najděte užitečné aplikace

Najděte užitečné aplikace

Věděli jste, že Google disk funguje se spoustou populárních služeb, jako je Adobe Acrobat, Asana či DocuSign? Takže pokud máte potřebu nebo jen zájem je používat přímo v cloudovém úložišti a službu si vlastně celkově vylepšit, můžete je aktivovat, a tak zvýšit svoji produktivitu. Přejděte na stránku aplikací pro Google disk a najděte, co potřebujete.

8. Vytvářejte kopie souborů, aniž byste je museli otevřít

Vytvářejte kopie souborů, aniž byste je museli otevřít

Toto je sice taková maličkost, ale na druhou stranu udělá radost nejednomu uživateli. Pokud zjistíte, že často vytváříte soubory, z již vytvořených souborů, tedy třeba nové verze či kopie, nebo zkrátka proto, že jde o jakousi šablonu, potom při jejich vytváření je nemusíte otevírat a používat následně funkci Uložit jako. Mnohem efektivnější je, když na soubor v Google disku kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vytvořit kopii. Tak ho rychle duplikujete.