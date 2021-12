Aktivujte si ve wi-fi speciální režim hosta nejen pro vánoční návštěvu

Pozvat přátele a rodinu, aby s vámi oslavili Vánoce, konec roku, respektive je vybídnout k návštěvě i kdykoliv jindy během roku, s sebou může přinést i určité výzvy. Výzvy v podobě zkoušky pro vaši domácí datovou síť. Pokud se s návštěvou rozhodnete sdílet internetové připojení, může to mít i vedlejší efekt, jako její vytížení a tím zpomalení, lagování či potenciální bezpečnostní hrozby. Přitom stačí udělat jen několik základních kroků a všichni budou spokojeni.

Zlepšete pokrytí wi-fi

A kde jinde začít než u pokrytí. Dnes už si nikdo z nás zřejmě nedokáže představit žít bez wi-fi. Jde o nejvhodnější způsob, jak se připojit do sítě. Na druhou stranu představuje nejvíce potenciálních potíží. Pokud je váš domov plný mrtvých zón a míst, kde se rychlost výrazně zpomalí, postihne to i vaše hosty. Jestliže o tom víte a jen tuto skutečnost ignorujete, můžete ji ignorovat dále, anebo to konečně napravit.

Možná bude stačit natočit antény ve wi-fi routeru. Možná mu pomůže ho posunout na jiné místo. Snažte se přitom vždy o to, aby byl na polici a pokud možno, aby v jeho bezprostřední blízkosti nebyly nějaké předměty – knihy, fotoobrázky apod. – které by blokovaly signál. Pokud to jde, tak wi-fi router, nebo wi-fi přístupový bod umístěte do středu domácnosti, tak se signál snadněji dostane do všech místností.

Jestliže to nepomůže, budete muset investovat do dobrého wi-fi extenderu nebo mesh systému, který přijme signál z vašeho routeru a pošle do nejvzdálenějších místností, čímž zajistí, že signál bude vždy plný a kvalitní. V tomto případě se wi-fi body umisťují do zón, respektive ne do středu domácností. Úplně nejlepší je použít specializovaný program, který vám s rozmístěním těchto zařízení pomůže. Realizace sice zabere chvilku času, ale odměnou vám bude trvalá eliminace špatných míst se signálem.

Mapa pokrytí wi-fi Aplikace Netspotapp slouží k vizualizaci, správě, odstraňování problému s pokrytím wi-fi sítí. Umožňuje vytvořit heatmapu vašeho domova, a tak odhalit slabá místa.

Nastavte režim hosta

Jestliže jste pokrytí své sítě vyladili, dalším krokem je povolit síť pro hosty. Celá řada routerů podporuje funkci nazvanou například jako síť pro hosty. Ta má za úkol vytvořit samostatnou wi-fi síť, kterou mohou používat návštěvy. To je velmi vítaný způsob, protože tato síť je oddělena od domácí sítě, ve které se nacházejí například různé připojené spotřebiče – pračka, lednice, chytré zásuvky, robotický vysavač NAS atd. Jinými slovy, hosté získají přístup k internetu, ale už nikoliv k ostatním zařízením, a tak třeba nemohou ke sdíleným složkám, tiskárně atd. To znamená, že vy nadále můžete používat svoji síť wi-fi PŘÍJMENÍ, zatímco ostatní budou požívat wi-fi PŘÍJMENÍ HOST (nebo jak si ji pojmenujete).

Chcete-li povolit síť pro hosty, budete se muset připojit k rozhraní pro správu routeru. To se obvykle provádí prostřednictvím webového rozhraní (konzole), ale mnohem lepší je použít mobilní aplikaci, ve které si vše mnohem snadněji naklikáte. Chcete-li se dostat do webového nastavení, otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu svého routeru, obvykle něco jako 192.168.1.1.

Pokud si nejste jisti, jaká je IP adresa routeru, použijte ve Windows klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz cmd. V novém okně zadejte příkaz ipconfig a najděte řádek Default Gateway. To by měla být požadovaná adresa.

Router vás následně vyzve k zadání uživatelského jména a hesla pro přístup k administraci. Pokud si přístupové údaje nepamatujete, potom budete muset router resetovat, což se většinou provádí malým tlačítkem – ale pozor, to s sebou nese nutnost ho znovu celý nakonfigurovat. Možná jste heslo neměnili, což tedy není bezpečné, tak zkuste jeho výchozí přihlašovací údaje. Někdy jsou napsané na spodku routeru nebo je najdete na webu jeho výrobce.

Najděte heslo svého routeru Pokud jste neměnili heslo pro přístup k nastavení routeru, potom ho můžete snadno najít v této databázi. Stačí vybrat v menu výrobce.

Jestliže jste se dostali do nastavení, přejděte do části konfigurace pro hosty. Tato volba se může u jednotlivých routerů lišit, ale obvykle ji najdete v části nastavení bezdrátového připojení nebo ve vyhrazené části síť pro hosty. Pojmenujte svou novou síť pro hosty, ujistěte se, že je vypnutý přístup k místní síti (pokud se zde tato možnost nachází) a nastavte heslo pro šifrování v režimu WPA2/WPA3.

Přístup sdílejte třeba QR kódem

Protože jste si v nastavení pro přístup do sítě pro návštěvy jistě zvolili silné heslo, které je těžce zapamatovatelné, není vhodné si ho někam psát a poté ho každé návštěvě diktovat či ukazovat. Jednak je to otravné a za druhé snadno při přepisu někdo může udělat chybu a vy bude muset heslo zadávat znovu a znovu. Sdílejte ho tedy efektivněji. Například s QR kódy již se snad každý z nás někdy setkal, a navíc jsou výbornými nosiči informací. Tak toho využijte.

Stačí si vygenerovat vlastní QR kód, a ten potom necháte návštěvě naskenovat. Ke QR kódu se nejsnadněji dostanete tak, že se k síti pro hosty připojíte ze svého smartphonu a v nastavení wi-fi se zobrazuje QR kód sítě. QR kód si uložte do zařízení, vytiskněte a nelepte třeba do chodby či na ledničku a jakmile kolem něj návštěva projde, upozorněte ji, že se prostřednictvím něj může připojit k vaší síti.

QR kód lze vytvořit i jinak. Přejděte na webovou stránku Qifi.org zadejte SSID název sítě pro hosty, vyberte typ šifrování a zadejte použité heslo pro přístup do této sítě.

Jak vykopnout někoho, kdo se již někdy připojil

Jestliže naopak řešíte to, jak dostat ze sítě někoho, kdo se již v minulosti připojil, i to lze realizovat. Představte si situaci, že jste přístup dali sousedovi, a ten teď pravidelně sedává u hranice vašeho pozemku nebo u zdi chytá váš internet a následně ho využívá. To bychom asi nechtěli, proto se postarejte o jeho odpojení. Ne, není nutné mu mazat profil v jeho zařízení, které byste do ruky asi stejně jen horko těžko dostali, vy k tomu použijete filtrování na základě MAC adresy.

MAC adresa je jakési rodné číslo každého zařízení komunikující se svým okolím. Abyste ho mohli zakázat, je nevýhodou to, že toto číslo musíte znát. Detekovat ho lze tak, že zařízení, pro které to chcete udělat, bude připojeno k routeru. Jakmile se to stane, opět se přihlaste do nastavení routeru, najděte ho v přehledu aktuálně připojených zařízení a v části filtrování MAC adres ho zakažte.

Myslete na bezpečnost

Připojení k internetu může zprovoznit každý uživatel. Někdo to dokáže rychle, jiný pomaleji. Vždy je však zapotřebí dbát na správné zabezpečení. Bezpečnostní riziko totiž může přijít jak z vaší domácnosti, tak z internetu. Vždy je vhodné udělat maximum proto, aby bylo vše správně nakonfigurováno. V nastavení routerů se přitom skrývá celá řada nabídek, která mohou být pro běžného uživatele oříškem. Pozor na to.

Každopádně síť pro hosty je něco, co by měl zprovoznit každý, kdo chce připojení poskytovat návštěvám. Je to mnohem bezpečnější, než jim umožnit vstup do celé domácí sítě.