Software zdarma: porovnejte PDF dokumenty nebo zajistěte aktuální ovladače

Porovnávat ručně dva různé dokumenty, které se liší třeba pouze v jedné či dvou maličkostech (písmenku), je úmorná, a přitom zbytečná práce s nejistým výsledkem. I proto vznikají pomocníci, které to udělají za vás.

Například Word umí dlouhá léta porovnat textové dokumenty a program DiffPDF to dovede zase v případě PDF souborů. Možná to znáte sami. Dostanete dokument ve formátu PDF a za chvilku jeho novu verzi, ve které autor něco málo změnil a neřekl co. Po spuštění programu si vyberete první a následně druhý dokument ke srovnání. Prakticky ihned se zobrazí výsledky – rozdílné pasáže (znaky a slova). Srovnávat lze nejen celý dokument, ale také pouze vybrané stránky. Svoji práci odvádí opravdu dobře a neobsahuje zbytečné funkce navíc.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ porovnává celé dokumenty či pouze vybranou část

+ zvýraznění

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,5 MB).

Jeden z hodně zajímavých internetových nástrojů se skrývá pod názvem PingInfoView. Pochází od uznávaného programátora softwarových utilit Nirsoftu a umožňuje sledovat dostupnost vybraných serverů, respektive IP adres.

Softwarová utilitka automaticky provádí příkaz ping (ověření dostupnosti) současně na více serverů nebo počítačů najednou. To znamená, že si v něm nastavíte vybrané IP adresy anebo odkazy na webové adresy (lze i importovat ze souboru), a on prověří funkčnost spojení mezi počítačem a zadanou adresou. Tím tak získáte informaci o tom, zda pracuje správně, nemá nějaký výpadek, a tudíž zda chyba, když se k ní připojujete, není někde jinde. Nastavit lze časový interval zjišťování dostupnosti a hodnoty jsou zaznamenány do tabulky. Výsledky spojení lze exportovat do TXT, XML nebo HTML souboru. Takto lze kontrolovat větší počet adres najednou a adresy si program pamatuje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ import adres ze souboru

+ zobrazuje dobu odezvy

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (41 KB).

Nová verze programu pro diagnostiku počítače od tvůrců slovenského antivirového řešení Eset.

Ukáže informace o nainstalovaných ovladačích a programech, síťových připojeních či údaje z databáze systémového registru. Díky tomu může pomoci detekovat softwarové a hardwarové vybavení a také pomoci při zjišťování příčin podezřelého chování systému, ať už například vlivem nekompatibility či aktivní počítačové hrozby. Prověřuje přitom několik oblastí jako procesy, síťová připojení, registr, služby, ovladače, kritické soubory atd. Servisní skript se potom stará o odstranění problematických virových infiltrací z počítače pomocí skriptu šitého přímo na míru danému uživateli. Pracuje tak, že po nakažení máte možnost zaslat specialistovi technické podpory log (záznam)přímo z grafického rozhraní diagnostického nástroje Eset SysInspector.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ detekce a diagnostika nakaženého systému

+ přehledné zobrazení výsledků ve skupinách

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6 MB).

Aktualizační centrum Windows se nestará pouze o aktualizaci samotného systému, ale také základních ovladačů připojeného hardwaru. Ne vždy však pracuje tak, jak bychom chtěli (například neaktualizuje všechny ovladače). Již dlouhá léta tu jsou přitom programy, které toho umí více.

Jedním z nich je DriverHub. Ten prohledá počítač, zkontroluje, zda je některý z ovladačů zařízení zastaralý, a nabídne stažení a instalaci nejnovější verze. Zpráva po skenování obsahuje podrobný přehled zastaralých ovladačů, které byly nalezeny spolu s jejich aktuální verzí, kdo je vývojářem a číslo verze nejaktuálnějšího ovladače. Teprve poté se můžete rozhodnout, zda některé z nich, či všechny budete aktualizovat. Vítané je i to, že program automaticky vytváří zálohu aktuálně instalovaného ovladače, takže v případě, že se vyskytnou nějaké problémy s nejnovější verzí, je možné vždy přejít k jeho původní verzi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podporuje široké množství ovladačů

+ automatická záloha původních ovladačů

- nutí k instalaci dalšího software

80 %