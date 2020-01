Software zdarma: konec špehování z Windows nebo otevření odkazu jinde

Přestože drtivá většina uživatelů pro surfování na internetu používá především jeden browser (zpravidla Chrome), mohou nastat situace, kdy je zapotřebí použít – např. z důvodu nekompatibility či jiného – další browser. A i proto tu je BrowserSelect.

Jde o zajímavou pomůcku umožňující otevírat vybrané weby či stránky v internetových prohlížečích instalovaných v PC. Již nebudete muset kopírovat adresu, spouštět konkrétní browser a vkládat ji do něj. BrowserSelect umožňuje dynamicky zvolit prohlížeč, který chcete použít při kliknutí na odkaz, místo toho, aby byl automaticky použit výchozí pro všechny odkazy. Po instalaci BrowserSelect můžete být vždy vyzváni k výběru prohlížeče, který chcete použít.

Stálé dotazy mohou člověka otravovat a zdržovat, proto existuje v programu možnost definovat dle odkazu, v čem se mají stránky otevírat. Například pro otevření www.idnes.cz si můžete nastavit Chrome, a pokud se vám lépe s www.rajce.idnes.cz pracuje v Edge, tak lze vybrat ten – stačí jen při výběru prohlížeče kliknout na Default. Tím vytvoříte pravidlo – spravovat je lze pod volbou Settings. V případě otevření odkazu není nutné klikat na ikonu browseru, ale lze použít i klávesu, která je uvedena pod ní. Pro správnou funkčnost je po instalaci nutné program nastavit jako výchozí pro otevírání odkazů – toto okno by se mělo objevit automaticky (pokud nikoli, je nutné to udělat ručně).

Inforace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automaticky detekuje instalované prohlížeče

+ možnost definovat odkazy pro konkrétní browsery

+ otevírání klávesou

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (204 KB).

O tom, že společnost O&O umí dělat nejen výborný defragmentační nástroj a nástroj pro kompletní správu disků a jejich partition, se můžeme znovu přesvědčit touto utilitou, umožňující z jednoho místa ovládat sledovací mechanismy Windows 10.

Program poskytuje plnou kontrolu nad různými funkcemi souvisejícími se zásadami ochrany osobních údajů, které sdílejí nebo shromažďují Windows 10. Nabízí jednoduché rozhraní, které umožňuje rozhodnout, které z těchto funkcí budou aktivní a které ne. U žádné volby nechybí informace o jejím popisu a doporučení, zda je dobré ji vypnout, nebo nechat zapnutou. ShutUp10 automaticky vytváří bod obnovy systému před použitím změn, a tak se není nutné obávat případných problémů, protože se lze kdykoli vrátit k předchozímu stavu. Vítanou možností je najednou aplikovat doporučené nastavení, vše vypnout, anebo zapnout. Vlastní nastavení voleb je možné exportovat a následně importovat.

Inforace o programu Operační systém: Windows 10 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ jedno ovládací okno

+ doporučené nastavení

+ export a import nastavení

- nezjištěno

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (885 KB).

Nástrojů pro anonymní surfování existuje celá řada. Tento využívá prostředky anonymní sítě Tor poskládané z routerů. Výhodou tak je, že komunikace je přesměrovaná přes několik datových tunelů, a tak jen těžce vystopovatelná.

Jakmile spustíte tohoto klienta, veškerý datový provoz bude putovat právě přes tento tunel a vaše skutečná IP adresa je skrytá pro jakékoli webové stránky a servery. Protože se program integruje do systému, a to do síťové komunikace počítače, potom vše, co skrz něj projde, bude takto anonymizováno – pracuje jak s vaším oblíbeným prohlížečem, tak s aplikacemi, které s internetem komunikují (Skype, Outlook atd.). Vždy když budete chtít využít šifrované anonymní spojení, stačí kliknout na tlačítko připojit. Požadavek následného potvrzení captcha byl v nové verzi odstraněn a placená verze už také není k dispozici, takže nyní je tento program k použití zdarma.

Inforace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rychlost připojení není nikterak zvlášť omezena

+ pracuje v síťovém rozhraní

- systém chybně detekuje jako hrozbu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,5 MB).

Máte-li problém se stejnými soubory v diskovém úložišti, například že máte několik stejných fotografií a nevíte o tom, potom pro vás máme tohoto pomocníka. Zakousne se do diskových úložišť a najde v nich duplicitní soubory (prověřuje shodnost názvů, velikost, MD5 atd.). Následně zobrazí jejich seznam. Nic nemaže a odstranění nechává až na samotném uživateli.

Nechat skenovat lze vybrané jednotky nebo složky a následně zobrazí zprávu o tom, jak je úložný prostor využíván, a to včetně podle typu souborů (např. multimediální soubory, spustitelné soubory, dokumenty). Mezi další funkce patří zobrazení využívání jednotlivých částí disku v grafu, generování MD5, SHA1 nebo SHA256 podpisů pro soubory a výpisy ukládat do HTML, CSV či TXT. Bezplatná verze najednou prohledává pouze 2TB úložiště a maximálně 500 000 souborů.

Inforace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ najde duplicity na disku

+ třídí podle typu souboru

- systém chybně detekuje jako hrozbu

80 %