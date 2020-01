Jaké programy by neměly chybět v novém počítači

Ať už jste od Ježíška dostali nový počítač, nebo jste si ho koupili sami, případně plánujete koupit ve výprodejích, prvním úkolem, který pravděpodobně uděláte, je instalace aplikací. I když existují desítky úžasných programů, zde je seznam těch základních pro čerstvě používané PC.

Začněte s čistým systémem

Nové a zejména ty značkové systémy (a je jedno, zda stolní, či notebooky) dostávají z výroby do vínku různé programy, které do nich nainstaloval výrobce, a to z důvodu spolupráce s firmami zabývajícími se softwarem. Většina z nich je určena pouze pro vyzkoušení a po určité době (zpravidla 30 dní) za jejich další používání musíte zaplatit. Doporučujeme tedy tyto programy z PC odinstalovat. To lze učinit z odinstalačního rozhraní. Pokud si však nejste jisti, které to jsou, využijte služeb specializovaného nástroje PC Decrapifier. Vyhledá a následně nabídne k odinstalování zbytečný software k vyzkoušení (máte volbu určit, který to bude). Vše se odehrává v průvodci.

Pro lepší zabezpečení

Windows 10 je v základu vybaven bezpečnostními prvky, chránícími identitu uživatele a data, respektive pomáhajícími se bránit virům a dalším škodlivým programovým kódům a také útokům hackerských skupin. Stará se o to program Windows Defender. Chcete-li však použít jiné řešení, třeba i sofistikovanější, potom zkuste kvalitní české a zdarma dostupné produkty Avast! či AVG. Mezi nejlepší řešení dostupné na trhu se řadí také Avira.

V případě firewallu (odrážející pokusy o proniknutí do počítače) kromě toho vestavěného doporučujeme použít Comodo Firewall či Zonealarm Free Firewall. Nabízejí mnohem více funkcí (než které najdete ve Windows Defenderu) a především detailní nastavení, jak může PC a aplikace komunikovat na síti. Méně zkušeným uživatelům potom doporučujeme použít právě integrovaný firewall.

Pro brouzdání internetem

Co by to bylo za počítač, kdyby nebyl připojen k celosvětové síti. Abyste mohli konzumovat její obsah, tedy chodit na internetové stránky, potřebujete browser. Prohlížeč je jakýmsi oknem do světa internetu. V posledních letech dominuje trhu Google Chrome, ale velmi dobrý je i Firefox či Edge od Microsoftu. A pokud byste chtěli mít dva browsery v jednom, a navíc s 10GB cloudovým úložištěm, zkuste Maxthon.

Pro snadnou manipulaci se soubory a složkami

Jendopanelový Průzkumník Windows je sice léty zažitý, ale mnohem více efektivity při práci se soubory zažijete s dvoupanelovým správcem souborů – nepsaným králem na tomto poli je Total Commander, který však není dostupný zdarma. Jako jeho dobrou alternativu lze zvolit FreeCommander či Unreal Commander.

Pro tvorbu a úpravu dokumentu jsou tu balíky

Velmi rychle se dostanete do situace, kdy budete potřebovat do školy, do práce či pro vlastní potřeby vytvořit textový soubor, tabulku, prezentaci či další dokumenty. Pro tyto účely je vhodné použít kancelářské balíky. Některé z nich lze najít v cloud computingu, takže je lze obsluhovat přímo z browseru (např. Google dokumenty nebo Zoho docs). Chcete-li je však vytvářet i bez internetu, potom sáhněte po LibreOffice nebo po OpenOffice.org, případně FreeOffice. Nabízejí podobné funkce jako placený Microsoft Office a vycházejí z jednoho řešení.

Pro komunikaci prostřednictvím e-mailů

Nechcete-li používat elektronickou poštu v internetovém prohlížeči, ale raději v pohodlí a i offline, potom využijte e-mailového klienta. Mezi špičku v oboru patří Mozilla Thunderbird či český eM Client. Špatně však neuděláte ani s ve Windows integrovaným řešením Pošta.

Pro komunikace s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv

Nonstop připojení k internetu umožňuje také nonstop komunikovat. To je dnes samozřejmostí i na smartphonech. Veďte tedy textové rozpravy, pořádejte videohovory či dokonce konferenční hovory. Jedničkou na tomto poli se stal Skype, který patří Microsoftu a vyvíjen je v Praze. Dobrou volbou je také Hangouts od Google či Vibre. Všechny zmíněné programy navíc pracují jak v PC, tak formou aplikace na smartphonech či tabletech a nabízejí i volání na běžná telefonní čísla (za poplatek).

Pro snadné přehrávání multimédií

Windows má v sobě zabudovaný přehrávač videa a hudby. Nabízí však velmi málo funkcí a také jeho podpora v oblasti multimédií není tak široká. Na tomto poli kraluje program VLC Media Player. Jako alternativu lze doporučit Media Player Classic Home Cinema. Jednoduše se ovládají, májí výbornou funkční výbavu (nemusí se do nich instalovat filtry a kodeky pro poslech) a přehrají prakticky jakékoliv audio či video. Navíc jim nechybí podpora titulků, ořez obrazu, stejně tak jako odstranění prokládání, ekvalizér, atd. A VLC lze použít jako streamserver – třeba pro vysílání vlastního video-audiostreamu.

Pro prohlížení a úpravu obrázků či fotografií

Ve Windows se nachází i prohlížeč a editor obrázků. Chcete-li i zde pokročilejší volby, potom sáhněte po konkurenčních řešeních. Dokážou odstranit jev červených očí, zmenšit fotografii, oříznout ji, natočit či vylepšit barvy, kontrast a jas. Zkusit můžete XnView, IrfanView nebo komplexnější řešení pro detailnější práci s grafikou (její tvorbu a úpravu) v podobě Paint.NET, který bychom s nadsázkou mohli označit za takový odlehčený Adobe Photoshop. Umí podobné funkce jako tento editor pro grafiky, na rozdíl od něj je však zdarma.

Pro lepší multimediální zážitek

Před lety poslouchání hudby na počítači znamenalo pečlivě importovat a organizovat sbírku souborů ve formátu MP3. To se naštěstí změnilo. Dnes je streamování hudby samozřejmostí. Pro ještě lepší poslech tu je služba Spotify, která nabízí i speciální aplikaci. Alternativně lze použít Google Play Music či Music Apple. Pro sledování filmů a seriálu či jiných videí lze kromě YouTube využít i jiné služby. Například Netflix je oblíbená světová videopůjčovna, která nabízí i české tituly či ty vybrané zahraniční s titulky. To znamená, že můžete sledovat obrovský archív multimédií. Alternativním řešením je potom HBO Go. Ani jedna služba sice nenabízí aplikaci pro přehrávání, ale nabízejí zkušební 30denní bezplatné verze.

Pro zabezpečení dat

Když už tvoříte vlastní obsah – fotografie, videa, dokumenty apod. –, potom je nenechte jen tak ležet v počítači. Postarejte se o jejich automatickou zálohu do jiného PC, na externí disk, do NASu či cloudového úložiště. Pomohou vám s tím zálohovací programy jako například SyncBackFree či SyncFolders.

Pro ještě lepší práci s PC

Windows obsahuje dále řadu užitečných programů, které by měly pomáhat při každodenních činnostech tak, aby nebylo třeba instalovat další. Někdy je však lepší sáhnout po konkurenčních.

Komprimátor

To platí také u komprimačního programu, pro rozbalování a balení souborů. Specialista jménem 7-Zip pracuje nejen se všemi nejznámějšími komprimačními archívy, ale nabízí heslování, dělení podle velikosti a je možné ho plug-iny rozšířit.

Online úložiště

Chcete-li si na internetu odkládat své soubory, a tak je mít přístupné i z jiného PC, potom využijte jednu z cloudových služeb pro ukládání dat. Google Drive zdarma nabízí 15 GB, integrovaný Microsoft OneDrive nabízející 15 GB či uznávaný DropBox s 2 GB úložného prostoru.

Poznámky

Psát si poznámky na papír má své minusy. Chcete-li na to jít chytře a moderně, potom zkuste program Evernote. Díky němu jsou poznámky dostupné nejen v aplikaci, ale také v internetovém rozhraní, tabletu či smartphonu (mají i své aplikace). Jestliže si v něm totiž uděláte poznámku, automaticky bude synchronizována do dalších vašich zařízení. Výhodou je, že poznámky lze také diktovat a program je bude přepisovat do textu.

Trezor pro hesla

Každý z nás používá celou řadu hesel. Abyste si je nemuseli pamatovat, lze využít LastPass. Tato služba totiž uchová přístupová jména a hesla – uložit si můžete ta do e-shopů, freemailů apod. – a automaticky je vyplňuje do formulářů pro přihlášení. Opět lze použít z jakéhokoliv PC či přenosného zařízení. Všechna hesla v něm uložená jsou chráněna jedním heslem, které nikam neputuje a trezor s hesly je šifrován.

Obnova smazaných dat

Po smazání souboru a vysypání Koše máte ještě možnost se k němu v případě, že jste tak učinili omylem, dostat. Musíte však jednat rychle. Recuva totiž umí prohledat disky nebo paměťová média a nalezne smazané soubory. Podle označení jejich stavu (barevné a slovní vyjádření) je možné dopředu odhadnout, zda je bude možné obnovit či nikoliv.

Prohlížení PDF dokumentů

PDF dokumenty dnes zvládnete otevřít browsery včetně Edge, ale specializovaný program opět nabídne více. Například PDF Reader či jeho konkurent v podobě PDF-XChange Viewer vám dovolí přidávat poznámky do dokumentu či texty z něj kopírovat.

Screenshoty

A potřebujete-li vytvářet často screenshoty potom zkuste ShareX. Umí snadno, a hlavně rychle pořídit snímek obrazovky pracovní plochy v počítači a nasdílet ho prostřednictvím internetu. Mezi jeho mnoha dalšími funkcemi však najdeme i jednu specialitu, kterou je OCR čtečka.