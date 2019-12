Na zbytečné domácí výdaje upozorní jejich strážci na webu i v počítači

Komplexní programy, které spolupracují s bankovními aplikacemi, podávají důkladný přehled o stavu s detailním rozborem. Dalším řešením jsou aplikace pro přenosná zařízení. Ty jsou stále po ruce a umožňují evidenci vést kdykoli a kdekoli. Podobné funkce mají i online služby. Každému může vyhovovat něco jiného, ale nejprve si zodpovězte otázku, zda chcete ukládat své osobní finance do cloudu, kde je mohou vidět lidé třetích stran.

Aplikace pro smartphony

Česká aplikace, která si ve světě vydobyla své místo. Ve smartphonech s iOS a Android pomáhá flexibilně plánovat rozpočty a sledovat finanční výdaje. Napojena je na několik tisícovek bank z celého světa, včetně těch českých, a tak lze propojit s účtem a finance spravovat na základě pohybů na kontě. Aplikaci lze sdílet s rodinou, nechybí ji kategorizace příjmů a výdajů, analýzy, grafy, vedení ve více měnách, pracuje s účtenkami a pracuje s polohou na základě GPS.

Další česká aplikace, která je hojně používaná za našimi hranicemi. Umožňuje zjistit, kam plynou a odkud přicházejí vaše peníze. To vše díky přehledným interaktivním grafům a infografikám. Je propojena s bankovním účtem (transakce se do ní řadí automaticky do správných kategorií), podporuje více peněženek (kreditní karta, bankovní účty, hotovost, dovolená, rodinné finance a další) a ty lze sdílet třeba s rodinou.

On-line služby

Služba nabízející správu domácích financí online. Informace lze filtrovat a výstupem jsou grafy. Ty mapují příjmy a výdaje dohromady, ale také v kategoriích, které si lze definovat. Systém některé úkony automatizuje, například pravidelné platby. Data lze importovat z XLS a CSV. Služba spolupracuje s většinou tuzemských bank.

Nabízí přehled o stavu domácích financí kdykoliv a kdekoliv. Umožňuje evidovat libovolné množství účtů v různých měnách, a to třeba pro každého člena rodiny. Nechybí možnost nastavení přístupových práv členům rodiny na jednotlivé účty; transakce na účtech je možné rozdělovat do kategorií; kategorie mohou vytvářet hierarchickou strukturu; nabízí i import výpisů z banky; podrobné statistiky, automatický import výdajů z výpisu banky a přístup přes mobil s Androidem.

Programy pro PC

Jedna z nejlepších aplikací pro správu financí, sledující výdaje a umožňující efektivněji řídit rozpočet. Díky ní lze importovat bankovní výpisy (z OFX, QFX a CSV souborů), upravit výdaje a příjmy, nastavit osobní rozpočtové limity a vytvářet vlastní sestavy (s grafy). Mezi další vlastnosti patří transakční upomínky, značkování, přepočet měny, automatické přiřazení transakcí a export do souboru QIF.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (16 MB).

Slovenský program sloužící pro analýzu financí v domácnosti, firemních zakázek či výnosnosti investic. Umožní zapisovat příjmy a výdaje. Data lze filtrovat podle kategorií či lidí, kterým přísluší. Statistiky si lze prohlížet i v grafech a není problém je exportovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,4 MB).

Multiplatformní aplikace pro vedení domácího účetnictví, ale i pro menší firmy. K dispozici jsou funkce pro kontrolu pohybu finančních prostředků na účtu, data lze zobrazovat v grafech. Podporovány jsou různé importy, stejně tak exporty a nechybí načasování transakcí apod.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (180 MB).

Jeden z nejlepších programů pro správu domácích financí pro Linux je dostupný také pro Windows. Kromě toho lze použít i ke správě akcií, zobrazování statistik a grafů a odhad vývoje. Podporuje více měn, více uživatelských účtů atd.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (74,5 MB).

Program je vhodný nejen k okamžitému přehledu o domácích financích. Zpracuje i libovolné množství pokladních knih a účtů. Eviduje energie, nájmy, úvěry, opravy, nákupy, náklady na děti, školné apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (104 MB).

Osobní finanční aplikace, která pomůže zhodnotit finanční situaci, takže můžete snadněji činit různá rozhodnutí. Oproti jiným aplikacím se liší tím, že informace jsou neustále na očích díky údajům v přehledné podobě a nechybí ani grafy.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13 MB).

Program je zaměřen na sledování chodu domácnosti, tedy na jednoduché a přehledné zjištění, kam jdou peníze. Součástí jsou výstupy, například ve formě grafů. Sledovat lze spotřebu elektřiny (možnost zadávat dvě sazby za odebrané kWh), plynu, vody a benzinu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Balík aplikací obsahující čtyři produkty: domácí účetnictví (sleduje chod domácnosti a podává přehledný popis toku financí), bytový návrhář (pomůže s návrhem pokoje), malý sklad (potřebujete-li mít přehled o jakémkoli materiálu, zboží či domácích potřebách) a evidence knih, kazet apod. Navíc disponuje přehlednými výstupy, reporty a grafy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,7 MB).

