S hledáním v počítači pomohou programy. Najdou i data skrytá v souboru

Windows se již naučil celkem obstojně hledat informace v PC. Avšak stále tomu něco chybí. Proto existují softwarové nástroje, které nabízí mnohem více. Liší se nejen vlastnostmi, ale především tím, zda informace indexují (rychlejší vyhledávání) anebo nikoliv (aktuálnější vyhledávání). Zkuste vyhledávací programy jako alternativu k Windows funkci Prohledat. Najít konkrétní soubor či snad informace v PDF, textovém dokumentu, e-mailu či někde jinde může zabrat dlouhé chvíle. Již však nemusí. Vyhledávejte podobně jednoduše jako na internetu.

Nepsaný král na poli vyhledávání informací v PC poskočil do své sedmé verze. Disponuje detailním nastavením celého procesu indexace i vyhledávání. V této verzi již umí indexovat také ePub, v programech Lotus či OneNote. Prohledává různé typy souborů (celkem 119), a to jak podle jména, vlastností souboru (jméno, datum, velikost, typ ...) nebo jeho obsahu. Umožňuje otevření okna s náhledem nalezeného dokumentu a zobrazení prvního výskytu hledaného termínu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (90 MB).

Je o něco méně populární než předchozí program, ale zase u řady uživatelů oblíbenější, a to díky odlišné práci. Existuje 19 let, data neindexuje, takže pracuje ihned po instalaci. Vyhledává informace i v síti (třeba na síťových discích). Ve výsledcích jsou u vybraných souborů zobrazovány náhledy na ně a má průvodce pro vytvoření pravidel pro vyhledávání – lze si tedy vytvořit vyhledávací šablony. Integruje se do menu Windows (funkce Najít). K dispozici je i pokročilá placená verze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15 MB).

Tento nástroj v posledních době mezi uživateli hodně boduje. Jeho přednostní je jednoduché uživatelské rozhraní, nízké zatížení PC a rychlé vyhledávání. Indexuje obsah celého počítače, a to nejen názvy souborů, ale také informace v nich nebo metadata. Kromě toho umí indexovat i obsah na počítačích v síti. Výsledky lze exportovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,4 MB).

Najít a rovnou i nahradit. Řeč je o slovech či celých větách v textu. Potřebujete-li najít, prohledat soubor či snad více souborů, potom vyzkoušejte tohoto pomocníka. Hned na úvod musíme upozornit, že tak činí v čistě textových souborech (např. přípony txt, log, csv apod.). Neumí například přípony doc či docx. Hledání může být omezeno názvem a velikostí souboru. Prohledávat lze přitom všechny soubory ve zvolené složce, a to včetně podsložek.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

U nás poměrně málo známé, za to však výkonné plnohodnotné vyhledávací řešení. Podporuje metody klasického vyhledávání a k tomu u určitých souborů zobrazuje jejich náhledy, a dokonce přímo z rozhraní s ním lze texty měnit. Prohledávat umí informace také na síti a disponuje několika filtry pro přesnější nalezení informací. Existuje i placená s dalšími funkcemi – tu můžete zkoušet 14 dní v rámci free verze.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (22,3 MB).

Nevytváří databázi indexu, ve které následně vyhledává, takže vyhledává soubory či informace v nich v reálném čase, a tak jsou zde zahrnuty nejčerstvější údaje. Lze využít pokročilé dotazy, vyhledávací šablony, záložky a možnost vyloučit vybrané typy souborů z vyhledávání. Výsledky lze exportovat do souborů a má synchronizační profily pro použití na více PC.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,4 MB).

Prohlíží jednotky, optické mechaniky, složky nebo soubory podle jednoho nebo více specifikovaných klíčových slov. Poté zobrazí celý seznam souborů, který našel a je jen na vás, zda budete chtít soubor otevřít v asociovaném programu nebo interním prohlížeči. Obsahuje rekurzivní hledání, filtry pro hledání souborů podle přípony a také podporuje tzv. wildcards.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (584 KB).

Používáním tohoto programu můžete najít informace uložené v PC se stejným klidem a rychlostí, jako kdybyste hledali pomocí některého známého vyhledávače na internetu jako je například Google. Výsledky lze řadit podle relevantnosti a informace prohledává i uvnitř souborů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,4 MB).

Zaindexuje obsah pevných disků a po zadání slova či fráze poskytne seznam odpovídajících souborů. Vyhledávání se přitom děje již v průběhu zadávání slova. Problém mu nečiní indexovat i výměnná úložiště či síťové disky, přičemž si je pamatuje a hned po připojení i v nich vyhledává. Indexuje i ID3 tagy. Novinkou této verze je indexování dat v síti.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Jeden z nejlepších nástrojů pro rychlé vyhledávání informací v lokální síti. Hledat lze podle názvu souborů nebo typů souborů. Umožňuje prohledávat i skryté síťové zdroje, zdroje omezeného přístupu, IP subsítě, síťové FTP servery a mnohem více. Obsahuje vestavěného heslového manažera pro přihlášení do sítě s omezeným přístupem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2 MB).

