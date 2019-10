Stahujte zdarma: specialista na šifrování dat v cloudových úložištích

Ukládat data do cloudových úložišť je dnes nejen populární, ale i velmi praktické. Máte je stále po ruce, kdykoli jste online. Na druhou stranu je svěřujete třetí straně, a tak obava o jejich zneužití může být na místě. Poněkud klidněji byste se mohli cítit díky tomuto programu.

Cryptomator provádí šifrování souborů v cloudových úložištích na straně uživatele. To znamená, že ještě před tím, než někam data pošlete, je zašifruje. Jednoduchý princip, díky kterému pracuje s jakoukoliv službou pro cloudové ukládání, včetně Dropboxu, Disku Google, OneDrive atd. Ve své podstatě vytvoří jakýsi šifrovaný trezor, do kterého se budou ukládat data. Sejf lze poté otevřít jako písmeno virtuální jednotky z rozhraní Cryptomator a soubory můžete přidávat přesunutím nebo zkopírováním pomocí Průzkumníka Windows.

Všechno, co vložíte do virtuální jednotky, skončí šifrované. Pokud trezor umístíte do složky OneDrive, Dropboxu apod., skončí šifrovaný také v cloudovém úložišti. Na rozdíl od běžných programů pro šifrování disků (např. VersaCrypt) nevytváří Cryptomator šifrovaný kontejner, ale šifruje každý soubor samostatně. Pokud tedy dojde k úpravě pouze několika souborů, změní se pouze odpovídající šifrované soubory, což znamená, že nedochází k synchronizování celého obsahu trezoru, když přidáte nebo upravíte soubory.

Cryptomator používá AES šifrování a každý soubor, který přidáte do úložiště, je automaticky šifrován v reálném čase. Hlavní heslo musíte zadat pouze při odemknutí trezoru. Z podstaty věci je možné aplikaci využít také pro offline účely, například pro šifrování souborů na USB flash discích.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ data šifruje do trezoru

+ spolupracuje s libovolnými cloudovými úložišti

+ lze použít i pro off-line

- Windows program vyhodnocuje jako možné riziko

80 %

Prezentovat fotografie na obrazovce počítače v době, kdy se na něm nepracuje. Jedna z nejstarších možností, jak využít archiv vlastních digitálních fotografií. Přestože Windows nabízí možnost, jak fotografie promítat, disponuje pouze základním nastavením. Zkuste proto program, se kterým si nastavíte řadu dalších parametrů.

JPEG Saver je ve své podstatě přídavná funkce systému, která umožní nastavit detailněji spořič obrazovky. Po instalaci se zobrazí mezi ostatními šetřiči. Disponuje konfigurací, která umí přizpůsobit zobrazované obrázky, jejich pořadí a vybírat přechodové efekty. Výhodou je, že je možné zadat více složek, ze kterých mají být obrázky načítány (podporuje formáty JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP a další) a dále řídit, které se zobrazí podle nastavených vlastních filtrů – například na základě názvu souboru, data vytvoření a dalších kritérií.

Mezi další funkce patří volitelné ořezy obrazu, možnost využít překryvy (hodiny, informace o obrázku z EXIFu atd.), automatické změny velikosti obrázků, možnosti stmívání na obrazovce, barevné a gama úpravy, interaktivní režim prezentace, možnosti nastavení polohy. Problém není ani určit, jak dlouho se má obrázek zobrazit, než dojde k překreslení na další. Voleb je opravdu obrovské množství.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ velké množství voleb

+ možnost vybrat fotografie z více složek

+ filtry

- nezjištěno

85 %

Program, který udělá radost milovníkům multimédií. Chcete-li i vy proměnit svůj počítač v multimediální centrum, potom se vám to lehce podaří díky MythTV.

Jde o komplexní program, který funguje v operačním systému Linuxu nebo Mac OS X. Nejprve je tedy nutné nainstalovat jeden z těchto systémů na PC a potom tuto aplikaci. Umožňuje naladit prostřednictvím tuneru TV, ale i nahrávat vysílané pořady (i z více programů najednou). Nabízí podporu obrazu v obraze, EPG, programování nahrávání, práci s hudebními soubory a fotografiemi, předpověď počasí a přehrávač optických disků. Díky pluginům lze rozšiřovat o další funkce.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ vše v jednom

+ široká podpora multimédií

- není pro Windows

80 %

Bleskové a především snadné vyhledávání souborů umí program Wise JetSearch. Díky tomu usnadňuje vyhledávání souborů a složek na všech interních i externích jednotkách.

Stačí zadat název souboru (nebo jeho část) a program do několika sekund zobrazí nalezené shody. JetSearch se snadno používá, ale postrádá některé pokročilé možnosti vyhledávání nabízené podobnými programy – k dispozici je tu pouze možnost určit, na jakých jednotkách má hledat. Chybí i jakékoliv volby pro nastavení filtrování. Podporuje jednotky formátované v NTFS a FAT.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ prohledává interní i externí jednotky

+ přidává na plochu miniaplikaci

- postrádá možnosti pro vyhledávání a filtrování

80 %