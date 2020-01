Otestujte si výkon mobilu či tabletu nebo si složte hudbu

AnTuTu Go

AnTuTu Go je odlehčená verze známého benchmarku.

S pomocí nové benchmarkové aplikace AnTuTu Go lze testovat výkon starších nebo méně výkonných androidových zařízení. AnTuTu Go neklade takový důraz na výkon ve 3D, ale přesto otestuje všechny aspekty mobilního zařízení, tedy jeho grafický výkon, propustnost paměti i procesor. Výsledky lze následně porovnat s dalšími zařízeními v rozsáhlé databázi .

Dostupnost: Android.

Aplikace Speedtest by Ookla je nově vybavena funkcí VPN.

Speedtest by Ookla

Aplikaci Speedtest by Ookla známe jako nástroj na měření aktuální rychlosti připojení k internetu. Nově však tato šikovná aplikace dostala do výbavy i funkci na bezpečné připojení prostřednictvím šifrovaného VPN tunelu. Tato funkce se typicky hodí ve veřejných Wi-Fi sítích – všude tam, kde si nemůžete být jistí zabezpečením sítě. Bezplatně lze prostřednictvím VPN v aplikaci Speedtest by Ookla přenášet 2 GB dat měsíčně.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace Tile Shortcuts umožňuje přidávat vlastní tlačítka do hlavního panelu Androidu.

Tile Shortcuts

S aplikací Tile Shortcuts si můžete zásadně zjednodušit a zpříjemnit ovládání vašeho androidového zařízení. Tile Shortcuts totiž umí přidávat nová ovládací tlačítka do hlavního panelu Androidu, stahovaného z horní hrany obrazovky. Tato tlačítka mohou spouštět aplikace, otevírat webové stránky nebo vyvolávat další funkce. Všechny funkce aplikace Tile Shortcuts se odemknou za 32 korun.

Dostupnost: Android.

Planes Live ukazuje informace o aktuálních letech.

Planes Live

Nová aplikace Planes Live umožňuje v reálném čase sledovat aktuální lety po celém světě a zobrazuje informace o letištích, letadlech i jejich destinacích. Pokud se sami někam chystáte, může vás aplikace Planes Live informovat o podrobnostech vašeho letu. Základní funkce aplikace Planes Live jsou k dispozici zdarma, placená verze odstraňuje reklamu a přidává další informace.

Dostupnost: Android, iPad.

V aplikaci Drum Pad Machine můžete snadno skládat vlastní hudbu.

Drum Pad Machine

Aplikace Drum Pad Machine promění displej vašeho tabletu v mixážní pult, na kterém můžete skládat vlastní hudbu s použitím mnoha dostupných podkresů a zvukových samplů. Tvorba hudby se kompletně ovládá prostřednictvím barevných tlačítek s přiřazenými samply. Bezplatná verze obsahuje poměrně dost reklamy, plně vybavenou verzi aplikace je možné si zdarma vyzkoušet jeden týden.

Dostupnost: Android, iPad.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.