Software zdarma: skvělý analyzátor času či používání aplikací Android v PC

ManicTime již dlouhá léta patří k tomu nejlepšímu, co lze pořídit k záznamu a analýze toho, co v PC děláte. S jeho pomocí snadno zjistíte, na čem v počítači trávíte nejvíc času – je to surfování, psaní, hraní her či snad sledování filmů? – a také máte možnost měřit například dobu strávenou na projektech, kterou potom můžete snadno vykázat.

Program běží na pozadí Windows a sleduje činnosti, četnost i čas spouštěných aplikací a další uživatelské aktivity prováděné na počítači. Veškerá data jsou ukládána do databáze. Disponuje různými reporty a statistikami podávanými mimo jiné i v grafech.

Lehce si lze zjistit, co jste dělali, jaký den, v jaký čas a jakou dobu jste strávili v dané aplikaci, respektive nad daným projektem, a tak ho třeba odreportovat učiteli, mámě, známému či klientovi. Pracovní úkoly máte možnost pro vyšší přehlednost tagovat a tak se v nich později lépe vyznat a opět změřit svoji výkonnost. Zdarma dostupná verze nedisponuje některými vybranými funkcemi.

Informace o programu Operační systém: Android, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehledná statistika

+ informuje i o tom, co v programu bylo otevřeno (např. jaký web)

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (23,6 MB).

Co byste řekli na to, kdybyste mohli hrát své oblíbené hry z Androidu či používat aplikace na počítači? Máte to mít. Už nemusíte být odkázáni používat appky tohoto mobilního systému v mobilu. Emulátor umí přinést mobilní operační systém Android, který používají smartphony, do vašeho PC (s Windows, ale i Mac OS X).

Mezi aplikace se řadí např. BlueStacks, YouWave či Andy. Právě posledně jmenovaná konkurenci utíká. Dominuje širokou paletou funkcí a především možností přizpůsobit se celou řadu věcí, včetně možnosti rootu. Jednoduchým způsobem si tak oblíbené hry či aplikace můžete spustit na velkém monitoru.

Andy není jen nějaký emulátor, ale jde o plnohodnotné prostředí, které běží pod aplikací Virtual Box a umožňuje instalaci a spuštění jakékoliv Android aplikace. Kromě toho se umí připojit na účet a synchronizovat uložené informace, třeba postupy ve hrách. Trápit vás také již nebude omezená velikost úložiště.

Ovládá se pomocí myši, klávesnice, ale nechybí ani možnost tak, jak jste zvyklí, tedy telefonem – stačí do smartphonu nainstalovat Andy Remote Control. Při prvním spuštění se zobrazí menu, které znáte z Androidu, a jen nastavíte své preference a přihlásíte se Google účtem.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ jako klasický Android

+ běží jako emulátor, a tak lze měnit výkon

+ root, mobil jako gamepad a další funkce

- vtíravá reklamní sdělení

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (854 KB).

Pořídíte digitálním fotoaparátem nějakou fotografii a přemýšlíte, jak z ní udělat nějakou netradiční? A co byste řekli na to, kdybyste ji proměnili v ručně kreslenou skicu či rovnou obraz?

Ne, nebojte se, nemusíte umět kreslit, a tudíž na vás nečeká nějaké překreslování. Tedy pokud použijete FotoSketcher. Tento program promění vaše digitální snímky do černobílého nebo barevného náčrtku vytvořeného tužkou. K dispozici je dvacet efektů a kromě automatické úpravy je možné snímky manuálně vylepšit – intenzitu hran a prahy či simulovat různé kreslicí styly, případně si vyhrát s barevností snímku.

Nakonec uložíte snažení do nového souboru (formát JPG), takže o ten původní nepřijdete. Využít můžete i vložení do schránky Windows pro pozdější použití například v jiném programu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ automatická práce

+ možnost ručního doladění

+ 20 efektů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9 MB).

V dnešní době automatizace by se vám mohla hodit i jedna chytrá funkce. Program AutoHideDesktopIcons skryje ikony na pracovní ploše po vámi zadané době nečinnosti na PC.

Znovu se objeví, pokud kliknete levým, pravým či prostředním tlačítkem myši (lze libovolně nastavit, které bude aktivní a které nikoliv). Program se může startovat společně s Windows, zvládne schovat i hlavní panel a může být neustále nad všemi okny. Pokud nechcete, aby se vám pletly ikony na ploše, zkuste tento program a dočasně je zneviditelněte.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ jednoduché na použití

+ může skrýt i hlavní panel

- nezjištěno

85 %