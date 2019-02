Deset nejlepších stahovačů s nadstandardními funkcemi

Kombinuje v sobě jednoduchého klienta pro stahování různých dat z internetu. Podporuje tak běžné stahování pomocí protokolů HTTP, HTTPS, FTP, ale také Bittorrent či streamvideo. Mezi další funkce patří například i přerušení a obnova stahování, stahování ze serverů vyžadujících přihlášení uživatelským jménem a heslem, kontrola rychlosti stahování, dokonce možnost soubory sdílet s uživateli. Obsahuje i multimediální přehrávač.



Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (49 MB).

Jeden z historicky nejznámějších stahovačů všech dob, jehož hlavním záměrem je urychlit stahování, a to z několika zdrojů najednou. Podporuje integraci do browserů, nabízí načasování stahování, jeho přerušení ve stanovenou dobu, ukládání dat do tematických složek a náhled na stahovaná videa. Freeware verze obsahuje reklamní banner a nemá některé pokročilé funkce (např. skartovačku, čistič stop, náhled ZIP archivu).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10 MB).

Přináší standardní funkce v jednoduchém hávu a pracuje v Javě. Slouží ke stahování souborů z webů, ale i z různých download serverů a videoserverů (YouTube, Vimeo apod.). Má bohatou nabídku funkcí. Při stahování z download serverů stačí na webové stránce označit odkazy na jednotlivé balíčky dat a program je stáhne i rozbalí. Navíc si poradí s převodem neaktivních odkazů na aktivní, bezpečnostními Captcha kódy (obsahuje OCR modul) a další volitelné pluginy.

Informace o programu Operační systém: podporující Javu (Linux, Mac OS X, Windows apod.)

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (243 KB).

Všechno stáhne s vyšší rychlostí a umí tak činit z libovolných internetových stránek – multimediální obsah ze serverů YouTube, Pandora, Imeem a dalších a také obsah z různých download serverů. Spolupracuje s internetovými prohlížeči a podporuje protokoly HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP a RTMP. Jde o minimalistický, ale výkonný nástroj pro stahování ve Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,3 MB).

Má mnoho funkcí pro snadné stahování souborů z internetu. Mezi jeho silné stránky patří třídění do různých kategorií a ukládání na disk podle kritérií. Samozřejmostí je podpora navázání spojení při přerušení. Pracuje s protokoly HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP, RTMP, Bittorrent, eMule. Stahování spouští automaticky po kliknutí v prohlížeči na link ke stažení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,7 MB).

Univerzální download akcelerátor podporující protokoly HTTP, HTTPS, FTP, MMS a RTSP. Užitečný je zejména pro stahování multimediálních typů, u kterých nabízí další funkce jako například převod do jiného formátu apod. Stahuje i videa z Facebooku, YouTube a dalších serverů, ale stahovat s ním lze prakticky veškerý obsah. Integruje se do internetového prohlížeče, kde čeká na svůj okamžik.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,7 MB).

Tento program stahuje videa z populárních videoserverů jako je YouTube, Vimeo, DailyMotion apod., ale třeba i Facebooku. Stačí najít video, zkopírovat jeho internetovou adresu a v aplikaci kliknout na Vložit URL. Zobrazí se okno nabízející kvalitu videa pro stažení (soubory MP4 v různých rozlišeních a zvukovou stopou), pokud je k dispozici, tak až do 4K rozlišení, nechybí ani informace o velikosti staženého souboru. Stáhnout přitom lze čistě i pouze audiostopu, anebo nechat video zkonvertovat do jiného formátu (AVI, MKV, WMV apod.).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (987 KB).

V tomto programu najdete nejen výborného stahovače souborů z různých míst na internetu, ale také si poradí s ukládáním dat ze souborových úložišť jako Ulož.to, streamovaného videa např. ze serverů jako YouTube, a dokonce i archivu vybraných českých televizí. Podporuje download 700 různých serverů obsahující multimediální obsah. Stahovací program je postavený na Javě. Jeho hlavní výhoda spočívá v tzv. plug-inech. Díky nim je možné si aplikaci rozšířit a stahovat tak nejen z klasických download serverů, ale i specializovaných jako FileFactory.com, Sdílej.cz, Edisk.cz, Leteckápošta.cz atd.

Informace o programu Operační systém: všechny platformy na Javě

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17 MB).

A ještě jeden specializovaný downloader videí z YouTube, Vivo, Facebook či jiných streamovacích serverů. 4K Video Downloader, jak již napovídá sám název, je specialistou na stahování streamovaného videoobsahu až do rozlišení 4K. Kromě toho stahuje nejen jednotlivá videa, ale také videa podle playlistů a vaše oblíbené kanály. Obsah stahuje nejen tak, jak byl nahrán, ale může ho uložit také do vybraného kontejneru, s vybraným kodekem, nastavit rozlišení, datový tok a další parametry.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE



Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (31 MB).

A na závěr jsme si nechali něco pro fandy torrentů. qBittorrent 4 je multiplatformní, má integrovaný vyhledávač (vyhledává na řadě torrentových úložištích), UPnP, šifrování, PEX, IP filtrování, nástroj pro vytváření nových torrentů, nastavení priority torrentu a také možnost vzdálené správy přes internet. Nepostradatelným pomocníkem je možnost omezit šířku pásma.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (21 MB).

Který z download manažerů byste doporučili? celkem hlasů: 26