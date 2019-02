Aplikace: nabídka bydlení či vzpomínka na Michaela Schumachera

Bezrealitky

Nová aplikace Bezrealitky šetří čas majitelům nemovitostí i zájemcům o bydlení.

Portál Bezrealitky.cz má novou mobilní aplikaci pro chytré telefony a tablety, která sází především na rychlost a jednoduchost. Aplikace Bezrealitky umožňuje majitelům nemovitostí nafotit snímky bytu, domu nebo jiné nemovitosti přímo přes rozhraní aplikace a přidat je k inzerátu. Zájemcům o bydlení, koupi či pronájem nebytového prostoru zase přehledně zpracuje dostupné nabídky do mapového podkladu s využitím GPS.

Dostupnost: Android, iPad

Schumacher. The Official App

Aplikace Schumacher. The Official App vznikla k 50. narozeninám slavného závodníka.

O zdravotním stavu Michaela Schumachera po jeho úrazu na lyžích se mnoho neví, ale 3. ledna se tento slavný závodník dožil 50 let. K tomuto jubileu vznikla aplikace Schumacher. The Official App, která ilustruje Schumacherovu kariéru ve Formuli 1 a nabízí i virtuální návštěvu jeho soukromé sbírky v německém Kolíně nad Rýnem. Aplikace je pěkně zpracovaná a je v ní mnoho zajímavých informací.

Dostupnost: Android

Clip Cloud

Clip Cloud zajistí synchronizaci obsahu schránky mezi více zařízeními.

Aplikaci Clip Cloud si můžete instalovat do mobilních zařízení s Androidem, stejně jako do počítačů s Windows a macOS. Následně všechna tato zařízení propojíte prostřednictvím jednoho uživatelského účtu a pak už můžete mezi svými počítači a mobilními zařízeními sdílet obsah schránky. Šikovnou aplikaci Clip Cloud můžete po dobu třiceti dní používat zdarma a pak je třeba se rozhodnout mezi předplatným nebo trvalou licencí.

Dostupnost: Android.

Widget Screensaver

Widget Screensaver umístí do spořiče obrazovky zvolenou miniaplikaci.

Zatím jen v testovací, vývojové verzi je k dispozici aplikace Widget Screensaver, která umožňuje umístit si do spořiče obrazovky mobilního zařízení s Androidem miniaplikace (widgety), které se jinak používají na domovské obrazovce. V nastavení lze upravit animace widgetů a nastavit způsob jejich fungování a ovládání. Zajímavá aplikace Widget Screensaver je k dispozici zdarma.

Dostupnost: Android.

Autosync

Aplikace z řady Autosync zajistí synchronizaci s cloudovými úložišti.

Pro názvem Autosync nabízí společnost MetaCtrl sadu aplikací pro obousměrnou synchronizaci dat mezi mobilními zařízeními a cloudovými úložišti. K dispozici jsou aplikace pro úložiště Google Drive, OneDrive nebo Dropbox. I díky uživatelskému rozhraní v češtině lze synchronizaci snadno nastavit a používat. Základní verze aplikace je zdarma, za 50 korun odstraníte reklamy a další dvě placené verze umožňují například synchronizovat soubory bez omezení velikosti nebo pracovat s více účty současně.

Dostupnost: Android.

