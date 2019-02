Tipy pro Windows 10: více místa na ploše či vrácení provedených změn

1. Jak získat více místa na ploše a skrývat panel

Hlavní panel je výborný pomocník a společně se Start tlačítkem a menu je jakýmsi středobodem Windows. Tak lze systém ovládat, spouštět programy, nebo se k nim vracet. Pokud máte hlavní panel dvou či víceřádkový, potom však ukousne trochu místa z plochy a navíc může překážet. Ovšem nemusí, stačí, když si nastavíte, že se bude automaticky skrývat. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte Nastavení hlavního panelu. Na pravé straně najděte část Automaticky skrývat hlavní panel v režimu plochy (případně i v režimu tabletu). Pokud se od teď nebude kurzor myši nacházet na hlavním panelu, dojde k jeho skrytí a objeví se znovu, jakmile ho na něj umístíte.

2. Jak vrátit provedené změny

Víte, k čemu slouží klávesová zkratka Ctrl + Z? Pomocí kombinace těchto dvou kláves lze ve většině programů vrátit provedené změny (o jeden nebo i více kroků) zpět. Pokud si tedy například ve Wordu smažete kousek textu, stisknutím této klávesové zkratky se opět objeví. Málokdo ale už ví, že tato kombinace kláves pracuje kdekoliv ve Windows. Uveďme příklad: Odstraníte jakýkoliv objekt na ploše systému a prakticky vzápětí si uvědomíte, že jste udělali chybu. Pak stačí použít právě zkratku Ctrl + Z a data se poslušně vrátí zpět na místo, odkud byla odstraněna. Tedy za předpokladu, že jste je nesmazali pomocí klávesy Shift (neputuje do Koše, ale rovnou se maže z disku). Odpadá tak především nutné prohledávání systémového koše. Kroku zpět lze využít i pro navrácení textu přejmenovaného objektu atd. Zkuste experimentovat.

3. Jak klávesovou zkratkou do vlastností objektu

Potřebujete-li se dostat do okna s vlastnostmi objektu (například zástupce, dokumenty, soubory apod.), ve většině případů tak učiníte kliknutím pravého tlačítka myši na danou složku, soubor nebo zástupce a z kontextového menu vyberete položku Vlastnosti. Lze na to jít i jinak. Stačí, když podržíte klávesu Alt a dvakrát poklikáte na objekt levým tlačítkem myši.

4. Jak se snadno dostat do systémových vlastností

Většina uživatelů nastavení systémových vlastností PC vyvolává prostřednictvím Start menu a Nastavení či ve stařičkém Ovládacím panelu. Další způsob spočívá v kontextovém menu Průzkumníku Windows, respektive ikoně Tento počítač. Klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti.

5. Jak vytvořit zástupce pro vypnutí a zapnutí firewallu

Ten, kdo používá ve Windows integrovaný firewall, by mohl uvítat tento tip. Díky němu totiž máte možnost si vytvořit tlačítka (zástupce) pro jeho vypnutí a zapnutí. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu a vyberte Nový -> Zástupce. Zadejte příkaz netsh advfirewall set currentprofile state off a v dalším kroku zadejte název, např. Vypnout firewall. Nyní na zástupce klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti. Na záložce Zástupce klikněte dole na tlačítko Upřesnit a v něm zatrhněte box Spustit jako správce. To samé potom udělejte pro zapnutí, ale tentokrát použijte příkaz netsh advfirewall set currentprofile state on a pojmenujte ho jako Zapnout firewall.

6. Jak deaktivovat klávesovou zkratku Windows + L

Klávesová zkratka Windows + L slouží k rychlému uzamčení počítače, jestliže ji nechcete používat, a tudíž byste ji raději vyřadili z chodu, můžete tak učinit v editoru systémového registru Windows. Stiskněte Windows + R, zadejte příkaz regedit. Přejděte na HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System (pokud není tento podklíč, vytvořte ho). Na pravé straně vytvořte novou 32bitovou hodnotu DWORD a pojmenujte ji jako DisableLockWorkstation. Poklikejte na ni a zadejte 1. Změny se projeví okamžitě.