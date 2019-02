Hackujte jako agenti. NSA uveřejní svůj nástroj pro reverzní inženýrství

NSA vyvinula platformu pro softwarové reverzní inženýrství s názvem GHIDRA, kterou poprvé veřejně předvedeme na RSA konferenci 2019. Interaktivní uživateleské rozhraní umožňuje při reverzním inženýrství využít celou řadu integrovaných funkcí, které fungují na několika platformách včetně Windows, Mac OS a Linuxu, a podporují velké množství procesorových instrukcí. Platforma GHIDRA zahrnuje všechny funkce, které lze očekávat od špičkového komerčního nástroje, a navíc jedinečnou rozšířenou funkcionalitu, kterou vyvinula přímo NSA. Tato platforma bude na RSA zveřejněna k použití zdarma.

NSA has developed a software reverse engineering framework known as GHIDRA, which will be demonstrated for the first time at RSAC 2019. An interactive GUI capability enables reverse engineers to leverage an integrated set of features that run on a variety of platforms including Windows, Mac OS and LINUX and supports a variety of processor instruction sets. The GHIDRA platform includes all the features expected in high-end commercial tools, with new and expanded functionality NSA uniquely developed, and will be released for free public use at RSA.