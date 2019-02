Tipy a triky pro Windows 10: domluvte nechtěným automatickým opravám

1. Jak najít přidaná slova a opravit je

Microsoft již nějakou dobu pracuje na tom, aby uživatelé mohli využívat automatické opravy, či chcete-li slovníky. Současný systém Windows 10 je v tomto zatím nejdále. Obsahuje součást, která se stará právě o to, aby vybrané aplikace (nejčastěji od Microsoftu, jako je Edge, Internet Explorer, Office, OneNote apod.) si do nich mohly sáhnout, respektive navrhovaná (uložená slova) automaticky nabízely. Která to jsou, najdete v Nastavení. Klikněte na Start -> Nastavení -> Soukromí a na levé straně vyberte volbu Řeč, rukopis a zadávání. Na pravé straně potom klikněte na volbu Zobrazit uživatelský slovník. Zobrazí se všechna uložená slova či slovní spojení. Bohužel si je lze prohlédnout, ale nejde je opravovat (kdybyste náhodou uložili nějaké špatné slovo). Pokud patříte mezi pokročilé uživatele, tak to můžete učinit jinde. Přejděte v Průzkumníku Windows do c:\Users\Jmeno Prijmeni\AppData\Roaming\Microsoft\Spelling\cs-CZ\. Zde najdete tři soubory (default.acl – automatické opravy, default.dic – slovník a default.exc – slova, které se nemají automaticky opravovat) a ty lze upravovat v textovém editoru (například Poznámkový blok).

2. Jak zaznamenat kroky v PC pro jiného uživatele

Jistě sami nejlépe víte, jak těžké je někdy vysvětlit někomu postup, po kterém se vám zhroutila nějaká aplikace či naopak někoho v systému či v aplikaci navést na správné místo nebo mu něco konkrétního ukázat. Díky funkci Záznam postupu při potížích máte po ruce nástroj, který zachytí kroky, které provádíte v počítači. Uloží se nejen video, ale také textový popis ovládacích prvků, na které jste klikli a obrázek obrazovky při každém kliknutí. Po zachycení můžete postup uložit do souboru, který využijí pracovníci podpory nebo jiné osoby, které vám budou pomáhat s řešením problému, nebo ho předat třeba známému, abyste ho navedli či mu něco potřebného ukázali. Funkci aktivujete klávesovou zkratkou Windows + R a vepsáním příkazu psr.exe.

3. Jak změnit nastavení řízení uživatelských účtů

Počínaje Windows Vista máme možnost setkat se funkcí Řízení uživatelských účtů, která se stará o to, aby případné změny nastavení systému nevedly k jeho poškození, napadení či nesprávné instalaci softwaru. Takže i pokud jste uživatel se správcovským oprávněním, nástroj vás upozorní před provedením změn v počítači, které vyžadují oprávnění správce. Ve výchozím nastavení funkce zobrazí upozornění, pokud se nějaký program pokusí provést změnu v počítači. Můžete však nastavit zvýšení či snížení toho upozorňování. Celkem jsou k dispozici čtyři úrovně – Vždy mne upozornit v těchto případech; Upozornit pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači (výchozí nastavení); Informovat pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači (nestmívat plochu); Nikdy mne neupozorňovat v těchto případech. Úrovně změníte zadáním příkazu řízení do Start menu.

4. Jak připojit ISO soubory

Připojit ISO obrazy je ve Windows snadnou záležitostí a dokonce nemusíte mít žádné další programové vybavení typu emulovací software. Stačí na soubor s koncovkou ISO dvakrát poklikat a automaticky se připojí jako další jednotka v systému. Pokud byste ji chtěli vypálit, stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Vypálit bitovou kopii. Odpojíte ji potom tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Odpojit.

5. Jak nastavit aktuální čas

Pokud je zapotřebí nastavit aktuální čas, lze buď počkat, než si ho Windows vezmou sama z internetu, nebo ho nastavit ručně. Pokud nechcete čekat, lze to udělat zadáním jednoduchého příkazu (musíte být však připojeni k internetu či serveru, který by byl počítači poskytnut). Klikněte na Start a zadejte cmd. Zobrazí se Příkazový řádek a vy na něj klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Spustit jako správce. Nyní se otevře okno, do kterého zadejte příkaz w32tm /resync /force a ten odešlete. Dojde k provedení příkazu a tím pádem také k nastavení aktuálního času.

6. Jak na bootovací médium systému

Pokud systém selže, pak byste jistě ocenili jeho nabootování třeba z USB flash disku, na kterém najdete řadu systémových utilit či možnost dostat se na vaše data uložená na HDD. Speciální bootovací médium, které obsahuje příkazový řádek a sadu systémových nástrojů vytvoříte takto. Klikněte na Start, zadejte příkaz obnovení, klikněte na položku a otevře se nové okno. V něm klikněte na Vytvořit jednotku pro obnovení. Připojte USB flash disk a postupujte podle pokynů.