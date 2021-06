Nový operační systém Applu ovládne jednou klávesnicí a myší Mac i iPad

Apple v pondělí ukázal nové verze operačních systémů pro hodinky, mobily, televizi, tablety i počítače a vylepšení některých aplikací. O novinkách spojených s hodinkami a mobilními telefony si přečtete více na serveru Mobil.iDNES.cz, u nás se budeme věnovat ostatním novinkám.

Celá úvodní řeč vývojářské konference byla protkána odkazy na spolupráci a bezpečnost. I připravovaný operační systém pro počítače Apple byl tímto tématem zasažen. Tak jako v předchozích letech se nový MacOS objeví na podzim, ale již nyní k němu mají přístup vývojáři. Apple i v tomto případě zůstal u zeměpisných pojmenování, a tak se nový MacOS jmenuje podle kalifornského Monteray.

Na první pohled se zdá, že na něm Apple šetřil a nevybavil ho příliš mnoha novinkami. Jak ale bylo řečeno výše, díky spolupráci a sdílení se vlastně řada novinek představených v iOS nebo iPadOS dá využít i na počítačích a noteboocích ekosystému Applu.

Patří sem například vylepšený FaceTime, který umí nově streamovat multimediální soubory pomocí služby SharePlay a má vylepšenou práci se zvukem a vzhledem účastníků schůzky. To samé platí pro funkci sdílení v rámci Messages, kde lze komentovat sdílené snímky, články a další obsah. Napříč zařízeními je také možné využívat nové funkce Focus, která umožní nastavit si různé úrovně systému, který vám má umožnit soustředit se díky omezení rušivých upozornění a hovorů.

Na počítači se také lépe pracuje s poznámkami Notes, které umí nově odkázat na jiného uživatele nebo přidat tagy a s jejich pomocí vyhledávat. Odlehčené Quick Notes zvládnou vedle rychlých poznámek například načíst odkaz, který je na stránce prohlížeče, nad nímž jsou otevřeny. Jejich smyslem je být rychle dostupné a stejně rychle je nechat pomocí gest schovat. Poznámky je samozřejmě možné sdílet mezi zařízeními a umožní rychle a efektivně pracovat s vašimi nápady, výstřižky a dalším obsahem.

Asi největší novinkou operačního systému Monteray je možnost sdílení jedné myši, touchpadu, klávesnice mezi zařízeními s MacOS a iPadOS. Všechna zařízení se pak chovají samostatně, tedy ne jako sdílené obrazovky jednoho přístroje, ale lze mezi nimi přetahovat soubory. Apple to nazývá Univerzal Control a firma tvrdí, že to jde bez nastavení, jen přejetím kurzoru myší na zařízení položené vedle toho, kterým jej chceme ovládat. To však asi nebude tak jednoduché, protože by to mohlo vést ke „zmizení“ kurzoru, pokud uživatel nechtěně přejede z hlavního zařízení.

Další „sdílející“ funkce se nazývá AirPlay to Mac, a jak z jejího názvu vyplývá, umožní vysílat na větší obrazovku MACu a využívat i jeho výkonnější reproduktory.

MacOS se s novou verzí také stane posledním Apple zařízením, kam dorazí Zkratky (Shortcuts). Ty lze samozřejmě také sdílet mezi zařízeními a fungují stejně jako na jiných zařízení, když umožňují spojit více různých úloh prováděných aplikacemi, a tak je zautomatizovat.

Hlavní změnou nového operačního systému ale má být vylepšený prohlížeč Safari, který má být zcela předělán. A bylo na čase, protože dostal funkce, které již jiné prohlížeče mají v základu. Patří sem sdružování tabů do skupin nebo jejich posun do boku. Nově se také celý vzhled prohlížeče umí automaticky přizpůsobit prohlížené stránce.

Některé nástroje z horní lišty Apple přesunul pod rozklikávací tlačítko, takže tím vytvořil místo pro posunutí záložek do nejvyššího patra, hned vedle okna pro zadávání adresy a vyhledávání. Nově je možné využívat rozšíření pro Safari na Macu i na zařízeních s iPadOS a iOS.

To byly všechny zmíněné novinky MacOS Montery.

Tablety s vylepšeným multitaskingem

Ani iPadOS se nemůže pochlubit množstvím novinek, ale minimálně jedna z nich je velice užitečná. Umožní totiž lépe využívat více aplikací najednou díky novému menu pro multitasking. Ten umožní například rychleji přepínat mezi různými verzemi rozložení více aplikací na obrazovce nebo se rychle dostat na hlavní plochu pouhým odsunutím otevřených aplikací do boku.

Operační systém iPadOS 15 také dostal přepracované widgety, které lze nyní umístit nad ikonky aplikací a také mohou využívat větší plochu. Firma také přidala několik nových widgetů přímo z vlastní dílny.

Z iOS se na tablety také přesunula knihovna aplikací, která automaticky přetřídí a zařadí instalované aplikace do skupiny, které jsou všechny po ruce na jedné stránce. Nově je také možné skrýt a přehazovat jednotlivé stránky či okna s aplikacemi na iPadu.

Na cestách se bude hodit funkce označovaná jako automatický překlad, ta slibuje vedle běžného překladu i živý přepis vaší mluvy do cizího jazyka nebo překlad textu na fotografii.

Na závěr novinek z iPadOS ještě můžeme uvést aplikaci Swift Playground. Kdo ví, že Swift je programovací jazyk pro aplikace na iOS a iPadOS, pak je mu jasné, že to bude pracovní nástroj pro jejich vytváření. Není sice nový, ale dostal několik vylepšení, která mají zjednodušit vytváření kódu na iPadu.

Sluchátka pro lepší konverzaci

Nový hardware se sice neobjevil, ale Apple alespoň přidal některé nové funkce tomu stávajícímu. Nově tak mohou sluchátka AirPods fungovat jako jednodušší naslouchátko, jež zvýrazní řeč lidí, kteří s vámi komunikují, na úkor okolního ruchu.

Nově budou schopna sluchátka přehrát prostorový zvuk i ze zařízení s operačním systémem TvOS a MacOS, a to vše s podporou kontroly polohy hlavy.

Bezpečnost především

Také v oblasti zabezpečení Apple ukázal několik novinek. Tou možná nejdůležitější je zabudování rozpoznávání řeči přímo do zařízení, kde to má na starost část procesoru Neural Engine. To omezí posílání nahraného zvuku na servery, které pomáhají s ovládáním hlasové asistentky Siri.

Nově bude také možné v mailové aplikaci zakázat zaslání IP adresy a místa, kde je uživatel, a také informace o otevření zprávy, pokud v e-mailu kliknete na odkaz. IP adresu bude možné schovat i u prohlížeče Safari.

Ke kontrole soukromí a zjišťování, jak jej jednotlivé aplikace narušují, bude nově sloužit stránka App Privacy Report, která je v nastavení.

Se zabezpečením mají také souvislost změny v úložišti iCloud. Nově si v něm budete moci nastavit, kdo vám může obnovit přístup k uloženým datům nebo kdo k nim bude mít přístup po vaší smrti.

Také se rozšiřuje množství bezpečnostních kamer, které mohou do iCloudu ukládat data, z pěti na nekonečné množství. V rámci služby iCloud+ zase uživatel může využít funkce na skrytí soukromého e-mailu, která vygeneruje náhodnou adresu s koncovkou @icloud.com.