Apple konečně vydal očekávaná sluchátka přes uši. Jmenují se Max

Už několik měsíců si byli různí insideři jisti, že je na spadnutí uvedení nových sluchátek. Objevovaly se tak více či méně důvěryhodné úniky informací a nyní lze porovnat, jak se lišily od skutečnosti.

Ale začněme hned tím nejpodstatnějším, a to je cena. Ta je totiž výrazně vyšší, než by možná čekal i fanoušek této značky. Za nové AirPods Max chce totiž Apple necelých 16,5 tisíce korun. A co za tuto částku nabízí vedle gravírování zdarma?

Zvuk řízený čipem H1

Co se zvuku týká, tak firma slibuje doslova revoluční zážitek z poslechu. Zajistit ho má vedle kvalitních reproduktorů i čip Apple H1 v obou náušnících, který pomocí softwaru řídí i systém na potlačení okolního zvuku. Také dokáže upravit prostorový zvuk podle pohybu hlavy snímaného gyroskopy a akcelerometry, když se třeba koukáte na film.

Vedle toho se stará také o to, aby zvuk odpovídat tomu, jak jsou sluchátka nasazená a jak doléhají náušníky. Kvůli tomu jsou uvnitř sluchátek mikrofony, které zaznamenávají, co uživatel přesně slyší. Sluchátka pak podle toho upravují frekvence přehrávané hudby, aby byl zážitek konzistentní a každý tón vyzněl věrně. Celkem sluchátka využívají osm mikrofonů pro aktivní potlačování hluku a tři mikrofony pro snímání hlasu, z nichž jsou dva sdílené s aktivním potlačováním hluku.

O samotnou reprodukci zvuku se stará budič s dvojitým prstencem neodymových magnetů .

„Je zkonstruovaný podle high-endových sloupových reproduktorů tak, aby minimalizoval harmonické zkreslení v celém slyšitelném frekvenčním rozsahu. Výsledkem je stejnoměrně čistý zvuk – i při nejvyšší hlasitosti,“ slibuje Apple.

V rámci potlačování hluku je možné využít tlačítko hlukového filtru, kterým se přepíná režim určující, které zvuky z okolí mají proniknout dovnitř. Uživatel by tak třeba neměl přijít o hlášení o odjezdu vlaku nebo odletu letadla.

Ovládání tlačítky bez dotykové plochy

Sluchátka jsou vybavena otočným ovladačem označeným jako Digital Crown. Ten vedle klasického ovládání hlasitosti otáčením zvládne i spustit nebo zastavit přehrávání či přijmout hovor. K tomu stačí jeden stisk. Dvojitým stisknutím se pak posune poslech dopředu a trojitým stisknutím dozadu.

Sluchátka s kostrou z nerezové oceli a mušlemi z anodizovaného hliníku mají hmotnost necelých 385 gramů a na jedno nabití slibují poslech až 20 hodin. Dobíjet je lze bezdrátově ve speciálním minimalizovaném pouzdře. O komunikaci se stará Bluetooth 5. Dostupné jsou v pěti barevných variantách.