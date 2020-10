Chytrá reprosoustava Apple dostala levnější a šikovnější sestřičku

HomePod Mini je nástupcem reprosoustavy HomePod, kterou jsme otestovali v únoru 2018 – Apple ořezal i to, co by konkurenci neprošlo. HomePodu chybí i Bluetooth. V základních rysech se od ní nijak neliší: je součástí ekosystému Apple a zbytku světa a jiným hudebním zdrojům se příliš neotevírá.

HomePod Mini je monofonní, o reprodukci celého frekvenčního spektra se stará jeden širokopásmový reproduktor, který je v oblasti basů posílen dvojicí pasivních rezonátorů. Konstrukce ozvučnice je utvořena tak, aby se zvuk onoho reproduktoru, mířícího směrem k zemi, rovnoměrně všesměrově rozšiřoval do okolí.

Uvnitř HomePodu Mini je jeden širokopásmový reproduktor ... ... a dva pasivní rezonátory.

Apple počítá, že si jich za méně než třetinu ceny původního modelu pořídíte do domácnosti vícero. Nabízí tak synchronní přehrávání stejné hudby na více reprosoustavách zároveň, a pokud je postavíte v jedné místnosti blíže k sobě, mohou se proměnit ve stereofonní pár. Ani jedno není ve světě audia nic nového, běžně to nabízí například systémy Sonos.



Zajímavou a neokoukanou novinkou je takzvaný Intercom, s jehož pomocí můžete prostřednictvím HomePodu hlasově komunikovat mezi jednotlivými místnostmi. Můžete i oslovit celou rodinu pomocí všech reprosoustav v domě, například je sezvat k večeři. Interkom je dostupný i z iPhonu, iPadu, Apple Watch, AirPods a CarPlay.

Srdcem systému je procesor Apple S5, který 180x za sekundu analyzuje přehrávanou hudbu a zvuk upraví takovými ekvalizacemi, aby z malé reprosoustavy zněl co nejmohutněji a nejvýrazněji.

Díky „ultra wideband“ čipu U1 reproduktor pozná, že jste se s telefonem přiblížili a dostanete vizuální, zvukovou a haptickou odezvu, což má v posluchači vzbudit pocit, že jsou zařízení vzájemně fyzicky propojená.

Mimo služeb AppleMusic a Apple Podcasts můžete poslouchat z aplikací iHeart Radio, Radio.com a TuneIn radio, v příštích měsících by mělo přijít i propojení se službami Pandora (v ČR nedostupné) a Amazon Music. Z ostatních služeb lze poslouchat jen skrze systém AirPlay, zde však můžete zapomenout na ovládání pomocí hlasové asistentky Siri.

Ta je pro přehrávání hudby šikovná, vyhledat píseň můžete i podle citace jejího textu. Za poslední měsíce prošla vylepšením jak schopnosti porozumět běžně vysloveným povelům, tak i v šíři otázek, které je schopna zodpovědět, a úkolů, které dovede splnit.

Díky propojení s iPhonem umí pracovat s instalovanými aplikacemi, včetně odesílání textových zpráv nebo tvoření záznamů v kalendáři. Požádat můžete i o ranní shrnutí, kdy se dozvíte, co vás ten den čeká, co musíte udělat nebo třeba jak se máte obléci. A protože rozpoznává hlas, který na ni mluví, dostane správnou odpověď každý člen domácnosti. Tedy pokud má vlastní iPhone. Nové je propojení s CarPlay, takže se kupříkladu můžete zeptat, do kolika hodin má otevřeno nějaký obchod a jedním povelem si nechat poslat trasu do navigace v autě.



HomePod je propojený s aplikací Home, můžete s ním ovládat veškerou chytrou elektroniku systému HomeKit – od chytrých žárovek přes termostaty, zámky, žaluzie ... nebo jedním povelem spustit celé sekvence úkonů.

Osobní úkony Siri provede, jen pokud je v dosahu telefon daného uživatele, nemůže se tedy stát, že v jeho nepřítomnosti někdo například pomocí záznamu hlasu něco neautorizovaně provede.

HomePod Mini bude v prodeji za 99 dolarů, tedy zhruba 2 300 Kč. Zda bude oficiálně k dostání i na českém trhu, je zatím nezodpovězenou otázkou. Dříve, než se tu zabydlí Siri, to ale nebude.