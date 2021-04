Apple se chystá se zpožděním ukázat novinky. Možná tablet i počítač

Apple nestihl pravidelný březnový termín, kdy zpravidla představoval své novinky. Zájemci tak museli vydržet do úterního večera, kdy začne v 19:00 další z virtuálních tiskových konferencí, kde firma uvede své novinky.

Spekulace o tom, co by mohla firma představit, se s blížícím se termínem množí. Některé tipy se opakují pravidelně již několik let, jako je třeba tracker AirTags, jiné jsou nové.

Pravděpodobnost toho, co by se mohlo v úterý večer objevit, můžeme odvozovat od představení jarní kolekce z minulých let. Jak již bylo řečeno, v posledních letech to bylo v již v březnu. Pojďme si to připomenout.

Loni v březnu to byl levný MacBook Air a iPad s laserem, předloni konkurence Netflixu a vlastní kreditní karta, rok 2018 přinesl nový iPad a rok před tím to byl také tablet iPad, který vypadal jak z výprodeje, v roce 2016 se objevil „normální“ iPad Pro a před šesti lety nový MacBook s jedním konektorem.

S vysokou pravděpodobností se dá očekávat nový tablet, počítač a nějaká služba a softwarová novinka. Spekulace nejčastěji hovoří o nové verzi iPadu Pro a IPadu mini, počítače iMac, ale také o audioproduktech. Přijít by mohlo podle Wall Street Journal předplatné na službu Podcasts+ se zvukovými pořady a možnost přímo odměňovat tvůrce.

Nový iPad Pro by zase měl být vybaven displejem s podsvícením z mini-LED diod, které se nyní prosazují například v televizorech. All-in-one počítač iMAc si zase má brát inspiraci v tabletech.

Jaká bude nakonec realita a co vše bude představeno, se dozvíme až během úterní události.