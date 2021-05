Boj o nejlepší prohlížeč. Utkávají se Google Chrome a Microsoft Edge

Internetový prohlížeč Google Chrome se od svého vydání v roce 2008 stal velmi rychlým standardem pro přístup na internet. Když Microsoft v roce 2015 konečně vydal svoji odpověď jménem Edge (náhradu za mnoho let přesluhující Internet Explorer), doufal, že se mu podaří uživatele přivést opět na svoji stranu. Edge však nedokázal narušit dominantní pozici Chromu jako nejlepšího webového prohlížeče na světě.

Ještě před několika lety by tak diskuse na téma Chrome vs. Edge byla zbytečná, ale doba postoupila. Nyní, když před více než rokem společnost Microsoft začala jako engine v Edge používat technologii Chromium (opustila svůj, který vyvíjela), je boj o nejlepší webový prohlížeč pro Windows otevřenější než kdy jindy.

Design a jádro

Jak Edge tak Chrome jsou, co se týká vzhledu, velmi podobnými prohlížeči, i když se v mnoha oblastech liší. Na druhou stranu, který přístup je lepší, bude vždy subjektivní. Edge však má podle nás o něco čistší a líbivější vzhled. Adresní řádek je téměř identický s Chromem, stejně jako rozložení hlavního panelu, lišty záložek, rozšíření a nastavení.

Microsoft si při vývoji byl velmi dobře vědom, že na uživatele letitý zažitý design nejen funguje, ale když ho „zkopíruje“, zároveň přiláká k užívání Edge více lidí. Proč to tedy měnit? Stručně řečeno, pokud přejdete z jednoho prohlížeče do druhého, všimnete si jen mála rozdílů.

V čem se oba rivalové již liší, jsou funkce. Kromě těch, které mají totožné (a těch z pochopitelných důvodů není zrovna málo), přináší každý z nich i některé navíc. Není to tak dlouho, co například Chrome integroval novou funkci, která uživatelům nabízí možnost seskupovat karty s možností je obarvovat a pojmenovávat. Seskupením karet lze vyčistit pracovní prostor, respektive zbavit se velkého počtu otevřených karet, odložit si je na později, a tak zvýšit produktivitu.



Tuto možnost nabízí i Edge, ale nedávno se v něm objevilo zajímavé vylepšení, které už nějakou dobu používají browsery Opera a Vivaldi. Jde o možnost skládat karty do svislé polohy. Tím se jich pod sebe vejde nejen daleko více, ale zároveň je v jejich záhlaví prostor pro více textu, čímž lze potom snadněji najít tu, co právě hledáte. Druhou zajímavou vychytávkou pro ty, kteří mají otevřené velké množství karet, je možnost připnout si ty vybrané. Takže uživatelé, kteří nechtějí změnit své návyky, mohou karty používat stále ve vodorovném režimu, ale pokud si je připnou, jejich záhlaví se o mnoho zmenší (viditelný je pouze favicon webu), a navíc je nelze omylem zavřít.



Microsoft se díky zavedení tmavého režimu v systému Windows 10 snaží nabídnout uživatelům v tmavším prostředí příjemnější, možná i zdravější možnost, jak šetřit oči. Jak Chrome, tak Edge se automaticky do tohoto režimu přepne změnou v nastavení systému Windows. To je v pořádku, ale pokud byste chtěli například browser mít ve světlém režimu, tak zde Edge umožňuje ručně tuto možnost zvolit. V případě Chrome je nutné použít rozšíření třetích stran.



Protože zmiňujeme především vychytávky v prohlížeči Edge, může to vypadat, že Chromu křivdíme, ale ten jich tolik unikátních nebo teprve nedávno zavedených nemá. Mezi další vychytané funkce, které nabízí jen Edge, patří režim čtení, lepší pořizování screenshotů, možnost weby připínat na hlavní panel či do nabídky Start, a takto bychom mohli pokračovat.



Výkon a testy

Oba prohlížeče pracují na stejném enginu. Pohání je Chromium. Ten je známý tím, že má minimalistické uživatelské rozhraní, díky němuž je procházení webu rychlé a snadné. Dalo by se tak říci, že co se týká výkonu, neměly by prohlížeče vykazovat rozdíly. To je však mylné. Vyrovnané skóre platí v případě kompatibility, respektive dodržování standardů HTML5. V ostatních se liší. Před spuštěním následujících testů jsme obnovili výchozí nastavení obou webových prohlížečů a deaktivovali všechna rozšíření a doplňky. Oba testované browsery byly verze 90.

WebXPRT 3 je benchmarkovací nástroj dodržující referenční hodnoty, který testuje výkon webových prohlížečů prostřednictvím různých scénářů a zároveň simuluje jejich průměrné denní používání – tedy mělo by se blížit tomu, co běžně v prohlížečích děláme. Výsledek testu ukázal, že zatímco Chrome dosáhl na skóre 115 bodů, tak Edge zaznamenal 117 bodů (více je lépe).

Ve druhém testu Speedometer2.0 se pozice jedničky otočila. Tentokrát vyhrál Chrome, který měl skóre 65,9 bodů, a Edge dosáhl na metu 62,13 bodů. Oba tyto výsledky svědčí o tom, že browsery, co se týká výkonů ve Windows 10, jsou na tom podobně.



Využití paměti RAM

Není žádným tajemstvím, že Chrome si nárokuje velké množství operační paměti RAM. V posledních měsících tak za to byl Google svými uživateli pranýřován, a tak se to snaží zlepšit. Největší problémy zaznamenává především v případě velkého množství otevřených karet. Díky tomu si potom může alokovat i stovky megabajtů RAM. Je přitom ironií, že právě Chrome byl od svého začátku pokládán za browser, který využívá minimum systémových prostředků.



Pokud se podíváme, kolik si browsery ukousnou v simulovaném testu, kdy jsme v každém z nich otevřeli 20 stejných webových stránek, potom jsou výsledky zajímavé. Zatímco Edge si ukousl 494 MB, tak Chrome 546 MB. Na první pohled by se mohlo zdát, že to není velký rozdíl, ale je třeba si uvědomit, že především na starších či pomalejších PC s menší operační pamětí to může představovat problém. Každý volný MB se totiž počítá a projeví v rychlosti a odezvě počítače. Edge v tomto vítězí díky lepší správě karet, a především zavedení pokročilého režimu, který provádí jejich uspání na pozadí, pokud nejsou používány.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

V dnešním digitálním světě hraje soukromí dat zásadní roli. Organizace jako Facebook a Google se neustále snaží o to, aby vyvážily svou potřebu sběru uživatelských dat a soukromí uživatelů. I proto například Google oznámil, že příští rok přestane používat v prohlížeči Chrome takzvané sledovací cookies, tedy soubory třetích stran, které umožňují mapovat chování jednotlivců při surfování na internetu. Posbírané informace následně využívají společnosti k cíleným reklamám. Edge má tuto funkci ve výchozím stavu zakázanou.



Pokud se podíváme na uživatelské rozhraní umožňující konfiguraci funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů uživatelů, tak zatímco v Chromu se každá část musí nastavovat zvlášť, u Edge to kromě toho lze udělat výběrem jednoho ze tří režimů – základní, vyvážené, striktní – a tak v podstatě mnohem rychleji. Změna nastavení vám poskytuje různé úrovně kybernetické ochrany podle vašich požadavků. Je však vidět, že Edge netrápí uživatele nastavováním, a už vůbec po nich nechce znát problematiku – co k čemu slouží. Microsoft se tak zaměřil na to, aby jeho způsob nastavení soukromí a zabezpečení byl komplexní a snadno přístupný.

Kompatibilita se zařízeními

Chrome existuje již více než deset let, takže není žádným překvapením, že podporuje mnohem širší škálu platforem. Je výchozím webovým prohlížečem a vyhledávačem téměř ve všech zařízeních Android a v Chromeboocích. Kromě Windows a Mac OS je Chrome kompatibilní s iOS, a dokonce podporuje linuxové platformy. Na druhou stranu i Edge je kompatibilní se systémy Windows, Android, iOS, Mac OS a Linuxem. Je však nepravděpodobné, že bychom ho někdy spatřili v OS Chrome. Každopádně, pokud používáte více zařízení, tak zde má Chrome lepší předpoklady. A jestliže používáte ekosystém Google (kalendář, fotky, mapy, dokumenty, disk atd.), potom Chrome nabízí lepší integraci.



Microsoft Edge je vynikající prohlížeč pro Windows

Po porovnání Chrome vs. Edge můžeme s jistotou říci, že Edge je lepším prohlížečem, a dost možná tím nejlepším pro Windows 10 v tomto roce. Bohužel pro něj, o jeho výhodách a vychytaných funkcí ví málo uživatelů. I proto ve statistikách oblíbenosti stále s přehledem dominuje Chrome, i když je patrný vzestupný trend Edge právě na úkor Chromu. Edge překonává Chrome, pokud jde o výkon (zde jen nepatrně), přístupu k soukromí, zabezpečení a využití systémových prostředků. Sice poněkud ztrácí v kompatibilitě, ale i tak rok 2021 může být rokem, kdy si hodně uživatelů uvědomí, že Edge má rozhodně co nabídnout.

A jak jste na tom vy? Který prohlížeč používáte? Provedli jste v poslední době jeho výměnu a proč? Dejte vědět v diskusi.