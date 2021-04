Tyto aplikace vás sledují na každém kroku

Online služby a aplikace tvoří součást našeho každodenního života – chatujeme v nich s přáteli, využíváme pro sociální sítě, hrajeme hry, sledujeme filmy, investujeme do akcií a bankovnictví. Bez řady z nich se neobejdeme. Jakou cenu však platíme za to, že je používáme?

Už při instalaci a používání aplikací automaticky přijímáme různá licenční ujednání. Ta z pochopitelných důvodů nikdo nečte. A to je chyba. V nich se mimo jiné uvádí, zda a jaká data případně sbírají a pro jaké účely. Většinou jde o dva typy. Některé z nich je sbírají pro své vlastní potřeby – využívají je pro vylepšování uživatelského prostředí a služeb na základě zpětné vazby, opravování chyb apod.

Druhý typ se týká sběru a sdílení dat s třetími stranami. Veškeré informace, se kterými souhlasíte, budou shromažďovány aplikací při používání, potom mohou být analyzovány a dokonce sdíleny. Vaše údaje tak používají k tomu, aby na vás firmy cílily reklamou, a to na jakékoli platformě. Známe to všichni – používáme jednu aplikaci a pak se v jiné zobrazí reklama, která nám nabízí něco, na co jsme se právě podívali. I když jsou tato data na základě našeho souhlasu dobrovolně předávána, možná vás bude zajímat, o jaké aplikace přesně jde.

Jaká data aplikace shromažďují?

K tomuto využití dochází nejen na počítačích, ale také na přenosných zařízeních. Proto švýcarská společnost pCloud.com analyzovala vybrané aplikace v App Store. Žebříčky vytvořila na základě kontroly zveřejněných informací o ochraně osobních údajů, které společnost Apple začala požadovat v prosinci 2020. Musíme mít však na paměti, že následující informace jsou zcela založeny na tom, co se vývojáři aplikací rozhodli sdílet se společností Apple. To však automaticky neznamená, že vývojáři vždy zveřejňují úplné a pravdivé informace o sledování. Na druhou stranu, pokud se na to přijde, mohou být z App Store odstraněny.

Samotné aplikace často žádají o přístupy k poloze, telefonnímu seznamu, zprávám apod. Studie odhalila, že data třetím stranám předává více než polovina všech analyzovaných aplikací. Třetí strany přitom mohou být přidruženy ke společnostem, které aplikaci provozují, nebo jim za to mohou i platit.

Velmi často se pro tyto účely zneužívají sociální sítě. A je to pochopitelné, protože o nás ví hodně a velmi často v nich končí celá řada našich údajů. Společnosti jako BuzzSumo a Hootsuite z nich potom shromažďují vaše údaje, aby firmám umožnily analyzovat, porozumět, a nakonec vám zpětně nabídnout různé produkty a služby. Podle pCloud.com aplikace Instagram, Facebook a LinkedIn sdílejí nejvíce dat s třetími stranami.

YouTube sdílí 42 % vašich informací

Pokaždé, když hledáte video na YouTube, je až 42 % vašich osobních údajů odesláno jinam. Tato data jsou využívána k tomu, aby se vám zobrazovaly relevantní typy reklam, které uvidíte před a během videí, stejně jako různé nabídky k nákupu, které na vás budou cílit i na jiných platformách, aplikacích a sociálních sítích.

YouTube přitom není nejhorší, pokud jde o prodej osobních dat. Toto ocenění si zasloužila společnost Instagram, která sdílí neuvěřitelných 79 % vašich dat s jinými společnostmi. Není tak divu, že ve vašem profilu se zobrazuje tolik „relevantního“ propagovaného obsahu. S více než miliardou aktivních uživatelů měsíčně je znepokojující, že Instagram je centrem pro sdílení tak velkého množství dat nevědomých uživatelů. Na druhém se umístila aplikace Facebooku, která poskytuje 57 % vašich dat. Na třetím, respektive čtvrtém místě je LinkedIn a Uber Eats (obě s 50 %).

Na druhou stranu existují společnosti, které nepotřebují data předávat dále, ale využívají je pro svůj benefit. Mezi ně se například řadí provozovatelé aplikací pro objednávání jídla Just Eat, Grubhub a My McDonald’s. Podle studie jsou to jediné z analyzovaných aplikací, které sbírají data výhradně pro vlastní marketingové potřeby. Díky tomu nabízejí vlastní produkty nejen v aplikaci, ale i mimo ni. Podobně tak činí až 80 % aplikací, přičemž v případě rozvozu jídla patří Grubhub a Uber k těm nejhorším. V žebříčku aplikací, které maximálně využívají sběr dat pro vlastní potřeby každopádně s přehledem opět vítězí Facebook s Instagramem (oba 86 %). Třetí je švédská nákupní aplikace s názvem Klarna (64 %).

Které aplikace naopak patří mezi ty, co se snaží dodržet vaše soukromí? Ze studie vyplývá, že to je Clubhouse, Netflix a Signal, Microsoft Teams, Google Classroom, Shazam, Etsy, Skype, Telegram či Boohoo.



Žebříček nejinvazivnějších oblíbených aplikací

Zajímavé je, že v celkovém žebříčku (aplikace, které sbírají data pro vlastní potřeby i potřeby třetích stran) se na 5. místě umístila aplikace Ebay, která sleduje a prodává až 40 % možných osobních údajů. Překvapující je však to, že Reddit (platforma založená na principu předkládání obsahu uživateli a jeho následného hodnocení pomocí hlasování oslavovaná za to, že poskytuje uživatelům bezpečné místo pro svobodu projevu) figuruje na 19. místě. První s 62 % je Instagram, v závěsu figuruje Facebook (55 %) a neopačném konci jsou již zmíněné aplikace, které nejvíce chrání uživatelská data.



Lze se bránit?

Ze studie je jasně patrné, že ani aplikace v mobilech nenabízí soukromí a že více či méně sbírají řadu dat. Otázkou však je, zda je to nutné. Jejich byznys model to většinou vyžaduje. Možná vám tak nemusí vadit, že třetí strany ví, co jste si koupili, na druhou stranu sdílení kontaktních informací, historie vyhledávání apod. už je opravdu zbytečné.

Mezi nejhorší aplikace každopádně patří ty, které své fungování mají postaveno na prodeji soukromých informací. Dost často se přitom stává, že je někdo vystaví všem. Je to smutné, ale v současné době existuje jediný způsob, jak zabránit sledování soukromí. Tím je nepoužívat služby a ani aplikace. V opačném případě totiž jejich používáním umožňujeme dát vědět, kde se nacházíme, co se nám líbí, co nakupujeme, po čem toužíme apod.