Čtyři rady, jak pečovat o baterii notebooku, aby vydržela co nejdéle

Přestože se baterie neustále vyvíjejí, zlepšují a stávají skoro bezúdržbovými, stále existuje řada způsobů, jak můžete prodloužit (nebo snížit) jejich výdrž. Následující tipy platí pro lithium-iontové baterie, které jsou nejpoužívanějšími bateriemi v moderních přenosných počítačích.

1. Zobrazte si detailní informace o baterii

Každý notebook má poněkud jinou baterii, a tak je důležité zjistit o ní co možná nejvíce informací. Chcete-li kvantifikovat, jak moc jste baterii svého notebooku opotřebovali, zkontrolujte její cykly. Cyklus baterie je doba, za kterou se baterie zcela vybije ze 100 % do nuly. To se samozřejmě neděje vždy, pokud tak například baterii svého notebooku vybijete ze 100 % do 50 %, nabijete ji zpět až na 100 %, necháte znovu klesnout na 50 % a opět dobijete, tak jste právě vyčerpali jeden cyklus.

Čím nižší počet cyklů baterie dosáhne, tím „zdravější“ bude. Zdravá baterie se udrží téměř na úrovni svého maximálního výrobního nabití ve srovnání s tou, která byla hojně používána. Počet cyklů, po kterých bude baterie fit, závisí na konkrétní baterii uvnitř notebooku. Většina baterií by měla dobře fungovat po dobu 300 až 500 cyklů než klesne pod 80 % své výrobní kapacity. Pro srovnání, Apple tvrdí, že jeho moderní modely MacBooků vydrží až 1 000 cyklů. Po těchto cyklech by baterie měla stále fungovat, ale provoz na ni bude výrazně kratší.

Naštěstí systém Windows poskytuje snadný způsob, jak zkontrolovat počet těchto cyklů. Ať už jste zvědaví, kolik za léta používání notebooku baterie odpracovala nebo si chcete před koupí zkontrolovat použitý stroj, a především dostupnou kapacitu baterie, můžete tyto informace spustit následujícím příkazem.

Klikněte na Start a zadejte příkaz „cmd“, který odešlete Entrem. Do okna příkazového řádku zadejte další příkaz „powercfg/batteryreport“. Po odeslání se příkaz provede a zároveň zobrazí, kde najdete soubor s reportem o stavu baterie. Jestliže ho otevřete (jde o HTML soubor, který se otevírá v browseru), potom uvidíte několik základních informací, jako je název počítače, BIOS atd.

Pokud přejdete níže, zjistíte detaily o instalované baterii a uvidíte navrženou kapacitu baterie, stejně tak tu, na kterou ji aktuálně lze plně nabít. Pokud jsou tato dvě čísla docela blízko sebe, pak máte zdravou baterii. Jestliže je kapacita plného nabití mnohem nižší než design kapacita, pak se stav baterie výrazně snížil.

V políčku Cycle Count vidíte počet cyklů. Může se stát, že vygenerovaná zpráva o baterii ve Windows nezobrazí žádné číslo a místo toho se zobrazuje pomlčka. V tom případě aktualizujte všechny ovladače počítače. K tomuto problému totiž může dojít, když systém Windows nemůže správně komunikovat s hardwarem notebooku.

Informace o výrobní a aktuální kapacitě

Zvláštní pozornost věnujte ovladači baterie a ovladači čipové sady. Po instalaci všech dostupných aktualizací restartujte počítač a zkuste znovu spustit zprávu o baterii. Pokud by ani to nepomohlo, je dobré aktualizovat také UEFI/BIOS. V reportu se kromě toho nachází mnohem více zajímavých položek k prozkoumání.

2. Udržujte baterii mezi 40–80 % kapacity

Když už víte, v jaké kondici máte baterii, podívejme se na několik tipů, jak ji udržet co možná nejdéle v nejlepším stavu. Už víme, že počet nabíjecích cyklů má významný vliv na snižování její kapacity, tedy čím méně jich bude, tím více vydrží.

Jestliže tak notebook používáte mimo nabíječku poměrně často, snažte se kapacitu baterie udržovat nad 40 %. Když je čas dobít ji, dobijte ji na zhruba 80 %. Tento způsob nabíjení je nejlepší možný, jak prodloužit její životnost. Díky tomu byste se dokonce mohli dostat až někam k 850 až 1 500 nabíjecích cyklů. Naopak nabíjení do 100 % a následné delší nepoužívání notebooku, je pro baterii náročné. Proto nastavení maximálního procenta pro nabíjení na 80 % je sázkou na jistotu.

Baterie nabita na 64 %

I takzvané hluboké vybití způsobí baterii nepřiměřený stres. Obecně však platí, že nejlepší, co můžete pro lithium-iontovou baterii udělat, je zabránit jejímu vybití pod 20 %. A konečně, pokud hodláte notebook delší dobu nepoužívat, vybijte, nebo ho nabijte na 50 %.

Ne každý by chtěl míru nabití neustále kontrolovat. Naštěstí některé notebooky, respektive jejich výrobci, nabízejí schůdné řešení.

Softwarový nástroj omezující nabití baterie na 80 % její kapacity

To spočívá ve speciálních firemních aplikacích, které umožňují nastavit maximální práh nabití baterie – například Acer, Lenovo, Samsung atd. Zjistěte si, zda tento omezovač nabití máte a začněte ho používat.



V případě, že budete potřebovat maximální kapacitu baterie, stačí upravit hodnotu na 100 % a budete mít jistotu plného nabití. Pokud ve vás toto doporučení vyvolalo pocit nejistoty – že jste doteď nabíjeli do 100 %, a tak více opotřebovávali baterii, tak se toho zbavte. Většina notebooků, jakmile jejich baterie dosáhne 100 %, se přestane nabíjet a místo toho se energie přesměruje přímo do systému. Nemusí tomu tak však být vždy.



3. Nevystavujte notebook vysokým teplotám

Bateriím kromě neustálého nabíjení a vybíjení nesvědčí také vysoká teplota. Zahřátí článku při nabíjení je běžný jev. Vyvarovat byste se však měli činností, které mohou teplotu ještě zvýšit. To znamená, že krátkodobé vyšší zahřátí při renderování videa, úpravy fotografií, hraní her apod. je v pořádku, avšak nesmí být dlouhodobého charakteru. Jestliže je notebook rozpálen delší dobu, potom velmi trpí i baterie.

Není proto například vhodné dávat notebook při nabíjení pod polštář. Nebo během parného léta za okno auta či na přímé slunko. Vhodné ho není mít ani na klíně, protože vzhledem ke své kompaktní velikosti a nedostatku velkých chladicích ventilátorů se může velmi rychle snadno zahřát, a způsobit tak případně popálení kůže. Proto si zjistěte, kde jsou větrací otvory, a vyhněte se jejich blokování. Extrémní teplo způsobuje fyzickou expanzi a chemické změny v bateriích, to znamená, že příliš mnoho tepla na baterii v průběhu času pro ni znamená vyšší opotřebení.

Když se baterie notebooku příliš zahřeje, elektrochemické reakce uvnitř se zrychlí, ale to neznamená, že baterie pracuje efektivněji. Místo toho bude produkovat spoustu energie, kterou nemůže použít, a nemůže tak bezpečně směrovat pro práci. To v konečném důsledku vytváří ještě více tepla a zhoršuje celý problém. Nejenže to nakonec může trvale poškodit vnitřek baterie, ale také to baterii vyčerpává spoustou chemických reakcí, které nejsou nutné.

Tabulka informujíc o vlivu teploty na degradaci baterie

Pro představu, ve studii Batteryuniversity.com se uvádí, že baterie provozována v teplotě nula stupňů Celsia si zachovala po ročním používání neustálého nabíjení a vybíjení z 0 do 100 % až 94 % své nabíjecí kapacity, zatímco při 40 stupních jen 65 %.



4. Kalibrace může zpřesnit výsledky

I přes vyspělé technologie dobíjení notebookových baterií zůstává část péče o jejich kondici na samotném uživateli. Že s baterií notebooku není něco v pořádku, lze snadno poznat nejen podle její zkracující se výdrže, ale také, když dochází k velkému rozporu mezi udávanou a skutečnou zbývající dobou provozu na baterii zobrazovanou v reportu. Než se rozhodnete slábnoucí baterii notebooku vyměnit za novou, což u dnešních modelů zpravidla vyžaduje odborný zásah servisního technika, můžete zkusit baterii zkalibrovat.

Nejjednodušším způsobem kalibrace baterie notebooku je nechat ji opakovaně nabít do plné kapacity a pak ji opět vybít. Abyste nemuseli celou dobu na notebooku pracovat, upravte ve Windows nastavení tak, aby notebook při neaktivitě nepřešel do režimu spánku či hibernace. Příslušné předvolby najdete v nastavení napájení.

Během vybíjení i nabíjení můžete notebook běžně používat. Pokročilejší metody kalibrace baterie nabízí BIOS (v novějších počítačích UEFI), tedy zaváděcí systém přenosného počítače. Funkci kalibrace baterie však nenajdete ve všech noteboocích. Prozkoumejte dodané softwarové nástroje, a pokud se v některém z nich funkce kalibrace nachází, následujte pokyny průvodce jejím použitím. Zpravidla jde o proces řízeného dobití a následného vybití akumulátoru.