Rychlou prověrkou domácí wi-fi odhalíte, že se na ni „napíchl“ třeba soused

Za náhlým zpomalením rychlosti wi-fi může být vícero aspektů. Přestože se nejčastěji domníváme, že je na vině náš poskytovatel, chyba může být u nás. Jedním z nich je například vytížení wi-fi jedním ze zařízení z domácnosti, nebo dokonce mimo ni. Pokud navíc v seznamu připojených zařízeních (například v Průzkumníku Windows nebo v médiích v TV) některé z nich nepoznáváte, je vhodné se na to zaměřit a provést kontrolu.

Představte si situaci, kdy někdo sleduje Netflix na vašem internetovém připojení. I když pro ostatní zařízení je stále k dispozici menší šířka přenosového pásma, pravděpodobně byste nechtěli, aby ve vaší síti byli cizí uživatelé, zejména pokud je nezabezpečená.

Mějte totiž na paměti, že pokud má někdo jiný přístup k vaší síti, má přístup ke všemu připojenému (včetně například ledničky, pračky atd.) v této síti, což je nebezpečné. Mohl by přistupovat k souborům, které nevědomky sdílíte, mohl by síť nakazit malwarem a v určitých situacích by mohl dokonce ukrást hesla a další osobní údaje. V případě lednice potom například změnit její teplotu, u pračky spustit prací cyklus nebo dát povel ke spuštění úklidu robotickému vysavači.



Proto byste si měli být jistí, nebo aspoň provést identifikaci toho, že každé zařízení připojené k vaší síti je důvěryhodné. Naštěstí existují bezplatné nástroje, které vám s tím pomohou.



Proskenujte si svou síť

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak to zjistit ve Windows, je využít Wireless Network Watcher. Stáhněte si tento program, rozbalte ho a spusťte. Po spuštění okamžitě začne se skenováním vaší sítě. Vlevo dole vidíte nápis Scanning. Jakmile zmizí (po několika desítkách sekund), zobrazí se seznam všech aktuálně připojených zařízení k vaší síti.

Pokud nejste pokročilejšími počítačovými uživateli, potom pro vás bude seznam trochu záhadný, ale nebojte se. U každého záznamu najdete informaci o IP a MAC adrese. Toto můžete zatím ignorovat. Zaměřte se pouze na sloupce Device Name a Network Adapter Company.



Například pokud zde máte uvedeno Roomba, potom jde o váš robotický vysavač. Stolní PC zase bude značit, že jde o desktopový počítač. UnifiAp je přístupový bod, chcete-li, zařízení pro připojení k wi-fi. A takto bychom mohli pokračovat dál. Kromě tohoto označení je u vybraných zařízení dobré provést změnu, která povede k jejich snadnější identifikaci.

Díky tomu pro vás bude otázkou chvilky zjistit, co je co. Nechcete-li se připojovat ke každému ze zařízení a nastavovat to nyní, můžete poklikat na každý záznam v aplikaci Wireless Network Watcher a využít kolonku User text. Zadejte popisek, kterým poznáte, o jaký typ zařízení jde. Ve stejnojmenném sloupci to nyní snadno uvidíte.



Jak identifikovat ty, co neznáte

Program Wireless Network Watcher identifikuje všechna aktuálně připojená zařízení, a to nejen prostřednictvím wi-fi, ale také kabelem. Pokud budete mít štěstí, budete schopni rozpoznat všechny položky na tomto seznamu, ale u některých se to nemusí povést – neobsahují pro vás dostatek informací. Může se také stát, že se v seznamu objeví zařízení, které nemá uvedeno žádné jméno ani výrobce. Potom je vhodné se připojit k routeru, který by toho mohl prozradit více.



Stránku pro správu routeru můžete otevřít zadáním jeho IP adresy do adresního řádku webového prohlížeče (pokud je nastaveno). Až tam budete, podívejte se na možnost, která bude pojmenovaná jako „Připojená zařízení“ nebo „Seznam klientů“. Zobrazí se podobný seznam jako ve Wireless Network Watcher, ale informace se mohou mírně lišit. Pokud nepomůže ani to, potom se zkuste obrátit na internetový vyhledávač. Pokud například najdete v seznamu MW325R (jako figuruje u nás) a netušíte co to je, potom vám Google prozradí, že jde o wi-fi router značky Mercusys.

Pokud v seznamu uvidíte další neoznačená zařízení a nepodaří se vám je identifikovat ani s pomocí internetového prohlížeče, zkontrolujte ve své domácnosti všechny gadgety, respektive zařízení připojené k síti. Tímto se ukazuje, jak je důležité při přidávání zařízení do sítě zvolit pro vás srozumitelný název třeba i k pozdější identifikaci.

Pokud vše půjde dobře, měli byste být schopni dohledat každé zařízení ve své síti (i když to může trochu trvat). Pokud nějaké zbyly, a vy jste prošli celý domov a nenašli co by to mohlo být, potom je možné, že někdo v okolí používá vaši wi-fi.



Zvyšte zabezpečení sítě

Nyní tedy nastal ten správný čas se podívat na zabezpečení wi-fi připojení, zvýšit její zabezpečení, případně zvážit, změnu přihlašovacího hesla. Dokonce i když zjistíte, že soused je opravdu připojen na vaši wi-fi, nemusíte ho kontaktovat. Stačí pouze provést změnu v routeru, respektive zařízení pro připojení k wi-fi (acces pointu či wi-fi routeru).

To uděláte tak, že ve webovém rozhraní routeru najdete položku změnit heslo (obvykle někde v sekci bezdrátové připojení - wireless). Pokud nemáte heslo, musíte ho bezpodmínečně začít používat a musí být silné. Bez hesla jsou vaše osobní údaje k dispozici každému amatérskému hackerovi, který projíždí kolem vašeho domova. Jako typ hesla zvolte WPA2, protože je mnohem obtížnější jej prolomit než zastaralý WEP.

Pokud máte zapnutou funkci WPS, měli byste ji vypnout, protože tato funkce usnadňuje připojení k wi-fi. Pokud chcete hostům v domácnosti povolit přistupovat k internetu, je nejvhodnější volit režim hosta. To lze nastavit v routeru, stejně tak jako že tento účet nebude mít přístup k vnitřní síti, tedy nemůže například k souborům umístěným na NASu, nebo připojeným zařízení.



Samozřejmě správná konfigurace routeru, respektive celé domácí sítě není snadná. Pokud si na to netroufáte, nechte vše raději na odbornících. Ti zajistí, že všechna zařízení budou připojena podle standardů / zvyků a vy je budete moci i lépe používat. Seznam zařízení pro inteligentní domácnost a internet věcí se dále rozšiřuje, ovšem jen zřídka kdy jsou jejich uživateli aktualizována a správné zabezpečení wi-fi je tak poslední obranou, která brání někomu v útoku na tato zařízení.