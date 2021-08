Připravte si záchrannou brzdu pro případ, kdy PC odmítá nastartovat

A je to tu. Počítač se systémem Windows 10 se odmítá spustit. Pokud to není hardwarem, a dokonce nepomáhá ani zabudovaný proces softwarových oprav, chyba bude závažnější (mohl to způsobit špatně dokončený restart po instalaci aktualizací či programu, chybně provedené nastavení apod.). V tomto případě je jeho oprava na místě. Pokud se však na to předem připravíte, což zabere chvilku vašeho času, tak se vám tento investovaný čas může později, pokud se dostanete do problémů, bohatě vrátit.

V zásadě existují dva způsoby, jak řešit problémy, kdy systém Windows 10 odmítá nastartovat: Oprava formou reinstalace nebo start prostřednictvím startovacího opravného média. Zatímco v prvním případě jde o opravu formou procesu instalace systému (s možností zachovat stávající programy uživatelská data), ve druhém „pouze“ o nastartování počítače ze speciálního spouštěcího disku, za to však s možností procházet, co je uloženo na jeho discích. Jakýmsi mezistupněm je potom tvorba bitové kopie. Pojďme se na všechny tři procesy podívat blíže a ukažme si, jak je aktivovat.

1. Reinstalace

Operační systém Windows 10 má v sobě zapracován mechanismus pro svou obnovu. Aktivuje se sám při spuštění, pokud systém odmítá nastartovat. Po startu z opravné sekvence, pokud nepomůže dostupná funkce Oprava spouštění systému (pokusí se poškozený systém opět opravit), vyberte volbu Obnovit počítač do továrního nastavení.

Projdete procesem, na jehož konci bude funkční systém Windows 10, tedy pokud je k dispozici jeho instalační médium ve speciální jednotce v PC se nacházejícího diskového úložiště. Standardně si ho vytváří sám Windows 10, aby právě v těchto případech byl k dispozici pro použití.

Nabídka pro opravu Windows 10

Výhodou je, že si lze vybrat možnost, při které budou zachovány osobní soubory, k dispozici je však také čistá instalace. Ta smaže vše z diskové jednotky, kam se bude Windows 10 instalovat.

Jestliže však zaváděcí sekvence systému nefunguje, sebeoprava se nespustila a není vám nabídnuto ani obnovení, potom nastává čas na druhý nebo případně třetí způsob, jak si PC opravit, respektive se dostat k datům v něm uloženým.

2. Zálohování obrazu systému – bitová kopie

Druhou možností je využít dříve vytvořenou bitovou kopii operačního systému. Tu použijete, a tak obnovíte PC do přesného stavu, ve kterém se nacházel v době, kdy jste ji vytvořili. Ale pozor, obnoví se komplet vše, takže pokud jste vytvářeli soubory po jejím použití, nezálohovali je například do cloudu nebo na jiné úložiště, tak ty v ní po obnově nenajdete. Přestože jde o záchranou brzdu, mějte na paměti, že tato funkcionalita řeší především systémové soubory, nikoliv osobní. Ty byste měli zálohovat samostatně. Obnovovací kopie alespoň přivede Windows 10 zpět do funkčního stavu.

Výhodou je, že pokud jste si vyladili systém do svého stavu, potom ho po obnovení v takovémto i najdete. Jinými slovy rozdíl oproti prvnímu bodu bude v tom, že nebudete muset instalovat své oblíbené programy a ani provádět další nastavení systému. Zde je návod, jak začít.

Do Start nabídky zadejte „nastavení zálohování“, klikněte na položku a v novém okně klikněte na volbu Přejít k zálohování a obnovení (Windows 7). V dalším okně vlevo klikněte na „Vytvořit bitovou kopii systému“. Dojde ke spuštění průvodce celé tvorby. Vy si zvolte, kam budete data ukládat, doporučujeme na externí disk nebo síťové úložiště typu NAS.

Tvorba bitové kopie Windows

V těchto bude kopie neustále po ruce, a protože půjde v závislosti na konfiguraci počítače o větší objem dat (jednotky, ale i desítky GB), tak se připravte, že v nich přijdete o nějaké volné místo. Avšak o nic dalšího, neprovádí se formát média apod. V podstatě využíváte obdobu zálohování dat. Zálohování může trvat i hodiny, opět v závislosti na množství dat.

Po dokončení vám bude nabídnuto vytvořit médium, respektive v tomto případě používá Windows slovo disk pro opravu systému. To proveďte, ostatně je to i třetí možnost obnovy Windows 10.

3. Disk pro opravu systému

Tvorba disku pro obnovu systému

Jak již napovídá název, disk pro opravdu systému slouží k jeho spuštění a opravu právě z něj. Pokud je hardware v pořádku, tak z něj vždy PC nabootujete. Zasuňte do USB portu USB flash disk o kapacitě alespoň 8 GB či více a postupujte podle pokynů průvodce. Pokud chcete průvodce vyvolat, potom do nabídky Start zadejte příkaz „vytvořit jednotku pro obnovení“.

O data, která na USB flash disku máte uložena, však přijdete, protože se před nastavením provedete formát jednotky a teprve poté se na ni budou kopírovat soubory nutné ke spuštění PC. Tento disk, stejně tak jako případnou bitovou kopii, si uložte na bezpečné místo, respektive ponechte na nich uložené.

Pokud přijde problém

A nyní jste připraveni. Jestliže se někdy v budoucnu Windows 10 odmítne spustit (sebeoprava nestartuje nebo nezafungovala), potom jako první vytáhněte USB flash disk pro opravu systému a zapojte ho. V BIOSu PC nastavte bootování z USB flash disku. Po výběru klávesnice máte možnost v nabídce „Poradce při potížích“ a následně v „Rozšířené možnosti“ spustit opravný mechanizmus Windows. To je ten, který by se měl spustit v případě, kdy Windows alespoň nastartuje do opravného režimu (volba Oprava po spuštění).

Vstup do reinstalace nebo obnovení systému z bitové kopie

Potom se tu nachází volby Obnovení systému a Obnovení z bitové kopie systému. Zatímco první obnovuje Windows pomocí funkce monitorující změny, druhá slouží k obnovení právě z vytvořené z výše zmíněné bitové kopie.

Pokud zvolíte druhou možnost, v případě externího disku ho připojte a vyberte uloženou zálohu. Spustí se průvodce, který vás celým procesem provede. Na konci bude plně funkční Windows 10, avšak ve stavu, ve kterém se nacházel při jeho zálohování. Pokud chcete mít bitovou kopii pořád v poslední verzi, museli byste ji bohužel vytvářet pravidelně.

Tím, že máte vytvořený jak Disk pro obnovení, tak bitovou kopii systému, můžete zajistit, že budete moci Windows 10 oživit, pokud to nedovede sám. A jestliže jste se rozhodli pro jeho reinstalaci, potom tak provedete volbou „Obnovit počítač do továrního nastavení“, zde máte možnost, jak již bylo řečeno, zachovat uživatelská data nebo provést čistou instalaci.

Nastartujte PC a zkopírujte si soubory

Nechcete-li – například alespoň prozatím – provádět oživení systému, ale potřebujete se urgentně a co nejdříve především dostat k uloženým datům v PC, která bohužel nemáte zálohovaná, potom je tu ještě jedna možnost. Ta spočívá v tvorbě speciálního záchranného média.

V tomto případě budete potřebovat již externí pomoc, respektive program. Jedním z nejlepších na tomto poli je Hiren’s BootCD. I přestože má v názvu uvedeno CD, vytvořit lze i pro USB flash disk. PC z něj lze nejen nastartovat, ale přistupovat k jeho jednotkám a tím pádem v něm uloženým datům, a navíc díky přítomným různým programům se lze pokusit opravit ho. Obsahuje nástroje pro detekci malwaru a rootkit, antivirový sken, dočasný čistič souborů, zálohování dat a ovladačů, skenování hardwaru, skenování oddílů, prolamovač hesel atd. V případě potřeby můžete také použít Hiren’s BootCD k obnovení BIOSu nebo vymazání CMOS.

Tvorba startovacího média Hiren's BootCD PE

Hiren’s BootCD PE si můžete stáhnout zde (2,9 GB) a zde se dozvíte krok za krokem, jak ho i připravit pro USB flash disk. Po nastartování PC z něj se zobrazí známé grafické uživatelské prostředí a vy máte možnost si zálohovat soubory, případně zkusit provést prostřednictvím zmíněných nástrojů opravu PC.



Nastartované rozhraní Hiren's BootCD PE na poškozeném PC s přístupem k datům na discích

Závěrem

Výše zmíněná doporučení nevyřeší všechny problémy při startu PC. Proto je nutné uživatelská data/soubory pravidelně zálohovat, třeba do cloudu, což je otázka nastavení, které zabere 5 minut.