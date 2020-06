Apple se chystá uvést novinky. Poprvé jeho počítače mohou dostat čipy ARM

Jen pár minut poté, co v pondělí skončí Večerníček, začíná největší vývojářská akce společnosti Apple. Od devatenácti hodin tak všichni zájemci o novinky společnosti Apple budou moci zjisti, co firma chystá na následující měsíce.

Vývojářská konference se zkratkou WWDC (Worldwide Developers Conference) většinou ukazuje novinky v operačních systémech (macOS, iOS či nově iPadOS) a dalším softwaru, včetně různých služeb. Ale většinou zbude místo i na novinky v oblasti hardwarového vybavení. Loni byl takto představen velice drahý a výkonný počítač Mac Pro a nový displej Pro Display XDR.

Pracovní stanice Mac Pro představená v roce 2019

I letos se podle některých spekulací očekává, že se objeví nový počítač. Nejvíce se hovoří o 24" all-in-one iMacu, který by mohl vedle řady jiných novinek vůbec poprvé nabídnout úsporné procesory na bázi architektury ARM. Bude to již několikáté přepřahání. To předchozí ohlásil ještě Steve Jobs v roce 2005, když oznámil přechod z PowerPC vyráběných IBM k Intelu. Ještě před tím počítače Apple používaly procesory od Motoroly.

Zapojení čipů ARM do ekosystému počítačů od Applu by nemuselo být příliš násilné. Vývojáři s ním nyní již pracují v mobilních zařízeních iPhone a především iPad, který loni dostal vlastní operační systém, jež ho má přiblížit právě k funkcionalitě počítačů.

Snímek z pozvánky na vývojářskou konferenci Applu

Objevit by se mohl i nový 13,3" MacBook Pro, který by také mohl obsahovat ARM čip vyráběný 5nm technologií. Napovídal by tomu obrázek, který Apple spojil s pozvánkou na konferenci.

Také se hovoří o představení systému AirTags, což je tracker, který nějakým způsobem připevníte k předmětům a můžete sledovat jejich polohu. Podle některých zvěstí měl být představen již loni, ale nakonec z toho sešlo.

Mezi novinkami v oblasti softwaru se očekává především oficiální představení operačních systémů s číslem 14, tedy iOS 14, iPad OS 14 a tvOS 14. Chybět však také patrně nebude macOS 10.16. Ten by měl nést označení jako Big Sur, což je také označení pobřežní oblasti v Kalifornii.

有没有搞措 @L0vetodream in my dream,Mac OS big sur, redesigned the Ui, and huge update for Safari oblíbit odpovědět

Jak to vše nakonec dopadne, se dozvíme až po skončení úvodní prezentace, která začne v 19:00 našeho času a vy ji budete moci sledovat v tomto článku.