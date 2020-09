Nové tablety Apple: jeden má zásadní novinky, druhý je zklamáním

Dlouho kolující spekulace se potvrdily a Apple v rámci úterního představení novinek ukázal nové hodinky a tablety. O hodinkách si můžete přečíst na Mobil.iDNES.cz, my se budeme věnovat tabletům.

iPad 8

Vedle již zmíněného zbrusu nového iPadu Air čtvrté generace firma představila i klasický iPad, který tak dosáhl své osmé inkarnace. Jeho uvedením firma potvrdila, že stále více myslí i na méně majetné zákazníky, kterým nabízí lehce přepracovaný starší hardware. U jiných zařízení je označuje SE, u tabletů je to iPad bez jakýchkoliv přívlastků.

Novince zůstává stejný design, který měla předchozí generace, a to včetně barevného provedení. Stejná je úhlopříčka 10,2" i rozměry přístroje 250,6 × 174,1 × 7,5 mm, jen se mírně zvýšila hmotnost na 490 gramů u modelu pouze s wi-fi.

Zůstává i stejný displej s rozlišením 2160 ×1620 pixelů, hustotou 264 bodů na palec a jasem 500 nitů. Změny se zájemce o nový iPad nedočká ani v případě fotografické výbavy. Tam zůstává vzadu 8Mpix kamerka s objektivem se světelností f2,4 a vpředu je 1,2megapixelový snímač, který pracuje dokonce s horším jasem objektivu f2,4. Předchozí iPad měl u FaceTime kamerky světelnost f2,2.

Změna se objevila jen pod kapotou, kde je místo procesoru A10 Fusion A12 Bionic. To je téměř přesně dva roky starý procesor. Zklamáním je také to, že zůstává i stejná kapacita úložiště jako u předchozího modelu, tedy 32 a 128 GB. To je vzhledem k poklesu cen paměťových modulů v posledních letech škoda.

Také by si nový iPad zasloužil novější výbavu, co se týká bezdrátové komunikace. Je stejná, jakou měl předchůdce, a to včetně Bluetooth 4.2. Ani ve výdrži si novinka nepolepšila. Zůstává zde 32,4Wh akumulátor s deklarovanou výdrží kolem deseti hodin.

Podtrženo a sečteno, klasický iPad osmé generace má v podstatě nový jen procesor. I cena zůstala původní a startuje s nejslabší konfigurací na 329 amerických dolarech. V Česku se bude prodávat na 9 990 korun.

Opravdu nový iPad Air

Zcela opačný přístup zvolil Apple ke čtvrté generaci iPadu Air. Právě tento produkt si firma vybrala jako zařízení, kde představí zbrusu nový procesor A14 Bionic. Tato výsada byla v poslední době vyhrazená spíše pro mobilní telefony iPhone.

Nový procesor je vyráběn 5nm technologií, což je na světě vůbec poprvé, co se čip vyráběný touto nejpokročilejší technologií dostane na trh. Tablet iPad Air se začne prodávat již příští měsíc.

Tento výrobní proces umožňuje na stejnou plochu čipu dostat více tranzistorů a zároveň umožní úspornější provoz při stejném výkonu. Novinka tak disponuje 11,8 miliardou tranzistorů, což je nárůst o 40 procent oproti předchozí 7nm technologii.

Tento šestijádrový procesor využívá dvě jádra pro nejvyšší výkon a čtyři, která pracují úsporně. Ve výsledku to dává 40procentní zrychlení práce oproti předchozímu iPad Air s čipem A12.

Procesor je doplněn o čtyřjádrový grafický akcelerátor, který zrychlil o 30 procent. Nový šestnáctijádrový (2× více než minulá generace) Neural Engine pro podporu strojového učení podává s 11 triliony operacemi za sekundu až o 50 procent vyšší výkon než ten v procesoru A12 Bionic. Neural Enginu sekunduje ještě speciální akcelerátor pro strojové učení, který výkon v této oblasti zvyšuje ještě více.

Další novinka v oblasti zařízení s iOS nebo iPadOS přichází v podobě nové generace tlačítka Touch ID. Tento systém na rozpoznávaní otisku prstů se již nevešel na přední stranu tabletu, a tak jej firma zakomponovala do zapínacího tlačítka Power, které je na hraně přístroje. Firma již dříve vyzkoušela tento styl spojení obou tlačítek, ale to bylo u notebooku. Apple však není první, kdo s takovým nápadem přišel. Uživatelé některých androidích zařízení ho již nějakou chvíli využívají.

Obě výše zmíněné novinky však na první pohled nezaujmou. To, co vizuálně odlišuje předchozí a novou generaci Airu, je celkový design. Šéf Applu Tim Cook to na prezentaci komentoval slovy, že Air je takový iPad Pro za přijatelnou cenu. Nedodal samozřejmě, že s určitými kompromisy.

A právě vzhled iPadu Pro se otiskl do designu iPadu Air. Ten nově přichází s tenkými rámečky (ale širšími než u Pro), které už nedávají prostor pro domovské tlačítko, kde se Touch ID původně nacházel. Tablet se po vzoru modelu Pro zbavil i Lightning konektoru a místo něj má univerzálnější a nyní i rychlejší USB-C.

iPad Air je o něco menší, z rozměrů 250,6 × 174,1 × 6,1 mm se smrskl na 247,6 × 178,5 × 6,1 mm. Zajímavé je, že tablet o něco přibral na hmotnosti u wi-fi modelu (z 456 na 458 gramů), ale u toho s mobilním připojením je naopak lehčí (z 464 na 460 gramů)

Nový Air si nepolepšil co do prostoru úložiště. Uživatel má stále na výběr pouze z 64GB nebo 256GB varianty.

Díky tenkým rámečkům se mohla zvětšit plocha displeje, která v porovnání s předchozí generací narostla o 0,4 palce na 10,9 palců. Při stejné hustotě bodů na palec (264 ppi) se změnily rozměry displeje z 2224 × 1668 na 2360 × 1640 zobrazovacích bodů. Zůstává barevný rozsah P3 Wide Color a jas 500 nitů. Tablet iPad Pro má však lepší displej, který má mimo jiné obnovovací frekvenci 120 Hz.

Nový tablet už podporuje stylus Apple Pencil druhé generace. Tuto digitální tužku lze pomocí magnetu přichytit na hranu displeje, kde se i dobíjí.

Apple se rozhodl, že vylepší zvuk přístroje, a tak vedle reproduktorů na spodní hraně přidal i další dvojici na horní hranu. Air se po vzoru dalších zařízení této firmy zbavil 3,5mm sluchátkového konektoru.

Ještě jednu důležitou součástku převzal nový iPad Air od modelu Pro. Je to zadní snímač, který disponuje 12Mpix rozlišením a optikou se světelností f1,8 a stabilizací. Nově umí Air natáčet i 4K videa s rychlostí až 60 snímků za sekundu. Zpomalená videa ve FullHD pak mohou mít až 240 obrázků za sekundu. Apple vylepšil optiku u přední 7Mpix kamerky, ta má nyní světelnost f2,0.

U bezdrátové komunikace se nově můžete spolehnout na Wi-Fi 6 a Bluetooth 5. Mobilní data mohou chodit přes sítě čtvrté generace (LTE).

Menší rozměry přístroje si vybraly daň na kapacitě baterie, ta je u nového modelu Air jen 28,6 Wh, zatímco předchozí model měl 30,2Wh akumulátor. Podle výrobce to nemá vliv na výdrž. Asi se počítá st tím, že nový čip bude v celkovém součtu úspornější.

Nový iPad Air k předchozím třem barevným variantám přidal dvě nové a může tak nabídnout design ve stříbrné, vesmírně šedé, růžově zlaté, zelené, nebo blankytně modré.

Cena nejlevnějšího iPadu s 32 GB paměti a wi-fi je 599 dolarů (v Česku za 16 900). Nejvyšší model s 256GB úložištěm a mobilním připojení pak přijde na 729 dolarů (cena v Česku 24 990).

Oba nové tablety přicházejí s novým iPadOS 14, o kterém jsme psali zde.

Apple One

Ještě jedna novinka byla v úterý představena. Je to sdružené předplatné Apple One. To nabízí za jednu cenu služby Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud.

Volit lze ze dvou balíčků lišících se požadovaným množstvím úložného prostoru na iCloudu a počtem uživatelů, respektive tím, zda je předplatné pro jednotlivce, nebo domácnost. Individuální tarif s 50 GB stojí 285 Kč měsíčně a rodinný tarif s 200 GB pak 389 Kč měsíčně.