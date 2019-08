Tipy na zajímavé weby: nejlepší města podle cyklistů nebo prodej věcí

Jak se cítí cyklisté ve městech

Letní měsíce, ale nejen ty, přímo nabádají šlápnout do pedálu a vyrazit si někam na kole. Takto se však dá jezdit nejen za cykloturistikou, ale také třeba do práce. A na to se zaměřil následující projekt.

Cyklobarometr.cz odhaluje žebříček nejpřívětivějších českých měst z pohledu cyklistů. Již čtvrtým rokem přináší informace o tom, ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře. Využívá metodu podobně zaměřeného velkého „Klimatestu“, který pravidelně probíhá v Německu. V roce 2019 se v tuzemsku prostřednictvím on-line hlasování zapojilo 1 483 respondentů, kteří odpovídali na 37 otázek.

Hodnotit mohli na stupnici od jedné do šesti. Čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. Z výsledků vyplývá, že nejpřívětivějším městem pro cyklisty je Rožnov pod Radhoštěm. Druhé skončily Otrokovice a třetí Zlín. Praha se umístila na dvanáctém místě a Brno na patnáctém. U výsledků je kromě celkové známky možné zjistit, jak byly hodnoceny jednotlivé parametry jako například stav cyklodopravy, bezpečnost cyklistů či jejich komfort.

Snadný prodej nepotřebných věcí

Jestliže si lámete hlavu nad tím, jak se zbavit věcí, které už nepotřebujete, a ještě na tom vydělat, máme pro vás užitečný tip, kterým to vyřešíte raz dva.

Prodejtodál.cz je služba, která toto splní, a ještě budete mít dobrý pocit, že věci našly nového majitele a vy jste je nemuseli vyhazovat. Takto lze prodat televizi, gauč, ale třeba i kočárek a nemusíte se starat ani o fotografování věcí, vystavování na aukčních serverech či vylepování inzerátů na veřejných místech a následné balení a odeslání.

Stačí pouze objednat zdarma svoz (nebo věci poslat poštou či přivést na určité místo) a o vše ostatní se postará služba. Jako odměnu si potom vezme 33 % z prodejní ceny věcí, které za vás prodala. Centrála služby má vlastní sklad a zázemí, ve kterém se věci připravují na šťastný druhý život.

Změřte si kvalitu mobilního internetu

Mobilní operátoři se rádi chlubí dosaženými rychlostmi mobilního internetu. Marketingová oddělení společnosti tak chrlí data, ale jaká jsou v praxi a konkrétních situacích, se dozvíte jen těžko. Avšak přesná data zjistit můžete.

ČTU.cz ve spolupráci se sdružením CZ.NIC totiž provozuje službu NetMeter, která měří kvalitu a rychlost mobilního internetu (mobilní data, ale i wi-fi). S její pomocí je možné odhalit rychlost stahování a nahrávání, odezvy a síly signálu. Na základě toho umožňuje provádět vlastní testování a získat tak komplexní informace nejenom o stavu konkrétního připojení, ale analyzovat i minulá měření, a především měření dalších účastníků mobilních sítí. Stačí si stáhnout aplikaci do Androidu či iOS. Výsledky se následně zaznamenávají anonymně na webu služby a jsou dostupné v mapě s možností jejich filtrování podle různých parametrů. Nechybí historie testů a v systému Android jsou navíc také testovány vlastnosti tzv. Quality of Service (nepozměňování obsahu, referenční stránka, transparentní spojení, DNS, TCP a UDP porty). Na mapě je možné zobrazit také pouze vybraná měření, například 3G či 4G sítě, kolik měsíců zpětně se má zobrazit, konkrétní operátor atd.

Uwwwízlo v síti

Jak na léčbu akné? Jak zvládat deprese? Jak napsat výpověď dohodou? Jak udělat web zdarma? Nejen na tyto otázky najdete odpověď na webu Radírna.cz. Články pomáhají řešit problémy, s nimiž se potýká běžný člověk. A to z oblasti PC, elektroniky, internetu, zdraví, finančnictví a dalších.

Akční letenky, respektive letenky se slevou a tipy kam letět, kde si a jak půjčit auto či kde přespat. Nejen to najdete na webu Akčníletenky.com.

Fotografové by neměli minout web Dxomark.com. Na něm se nachází celá řada informací o senzorech zrcadlových fotoaparátů a také kvalitě objektivů. Dokonce nechybí ani možnost „smontovat“ si vybraný fotoaparát s vybraným objektivem a podívat se na parametry, jak fotí. K dispozici je i žebříček nejlepších fotoaparátů, a to včetně těch nacházejících se v mobilních telefonech.