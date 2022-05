Budějovické volejbalisty opouštějí nahrávač De Amo a univerzál Schouten

Španěl De Amo odehrál za České Budějovice čtyři sezony, v nichž přispěl k extraligovému titulu, třem triumfům v Českém poháru a dalším dvěma medailím v nejvyšší soutěži.

„Zaslouží si obrovské poděkování za to, co pro klub udělal. Skvěle se adaptoval na místní prostředí a cítil se v Českých Budějovicích jako doma. To, že se nyní naše cesty rozdělí, je pro obě strany velmi těžké a emotivní. Na druhou stranu v poslední sezoně už jsme my i Miguel cítili, že to chce nový impulz. Dohodli jsme se, že smlouvu nebudeme prodlužovat a Miguel se rozhodl využít nabídku ze Španělska,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer Jihostroje Robert Mifka.

Kanadský univerzál Schouten byl dvě sezony největší útočnou silou Jihočechů. Změní působiště v rámci české nejvyšší soutěže. „Casey je profesionál a dříč, který je svým přístupem skvělým vzorem pro všechny. České extralize se rychle přizpůsobil a mohli jsme se na něj jako na prvního univerzála spolehnout. Už v průběhu sezony dostal nabídku smlouvy z jiného klubu, které jsme nechtěli konkurovat. Nechceme se účastnit finančních dostihů a držíme se nastavené koncepce,“ uvedl Mifka. Kde bude mít Schouten nové angažmá, zatím není známo.

Volejbalisté Českých Budějovic skončili v extralize druzí v základní části, ale v play off je v semifinále vyřadili pražští Lvi. Jihočeši získali alespoň bronz v sérii proti Odolené Vodě.