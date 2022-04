Budějovický kapitán Mach: Lvi byli připravení daleko lépe než my

Po vašem vyřazení v semifinále jsem četl titulek, kde stálo, že Lvi míří do finále a na Jihostroj čeká jen boj o třetí místo. Zarazilo mě tam to slůvko jen. Jak to vidí kapitán?

Asi jsme měli všichni jiné představy. Cíl od vedení klubu byl jasný, být ve finále. Takže je to zklamání. Z toho důvodu tam je to slovíčko jen.

Čím to, že vás Praha poslední tři zápasy porazila vždy 3:0 a celou sérii opanovala 3:1 na zápasy?

Bylo to poměrně vypovídající o tom, že Lvi byli na semifinálovou sérii připravení daleko lépe než my.

3 sety jenom vyhráli českobudějovičtí volejbalisté v semifinále extraligy.

Už jste stačili vyřazení od pražského celku vstřebat?

Hned po posledním zápase jsme si sedli v šatně a probrali co a jak. Bylo jasné, že jsme to nezvládli v útoku a na druhou stranu Lvi, ač jsme je dokázali zatlačit na servisu, si hodně pomohli, že skládali vysoké balony. To je nakoplo na takovou vlnu, ze které jsme je už nedokázali sundat. I když po prvním zápase to vůbec nevypadalo špatně, věřili jsme, že naše výkony půjdou výš a výš, ale nestalo se tak.

Pamatujete vy osobně, že by se Jihostroji už stalo něco podobného?

Je pravda, že takto jednoznačný průběh série play off si nepamatuji. Jednou ve finále jsme hráli proti Liberci, za který tenkrát nastupoval Jakub Janouch, který teď působí v pražském týmu. Tehdy jsme také vyhráli za celou dobu jen tři sety. To bylo také poměrně jednoznačné, ale to se jednalo o finále.

2 zápasy ještě musí Jihostroj vyhrát, aby si jeho hráči mohli pověsit na krk bronzové medaile.

Když jsem zápasy se Lvy sledoval, občas mi připadalo, že týmu chybí výrazná osobnost, která by ho táhla jednak bodově a jednak také ostatní zdravě hecovala? Budete se mnou souhlasit?

Bohužel, je to tak. Jak jsme se na hřišti střídali, pořád jsme čekali, kdo z nás se chytne. Nikdo takový tam nebyl. Pro mě do budoucna by takovou roli mohl mít smečař Martin Licek, který se mi tuto sezonu líbil. On je jeden ze stavebních kamenů, na kterém by se měl budovat další tým v horizontu dejme tomu pěti let. Určitě bude muset dojít k poměrně dramatické generační obměně. Já jsem to tu zažil už asi dvakrát, kdy jedna zlatá éra skončila a musel se celý tým přestavět, aby mohla začít další zlatá éra. A teď tu končí třetí generace. Ale musí to tak být, protože nemůžeme hrát nadosmrti.

Například na blokařském postu, kde hrajete i vy, se to už stalo. Valerie Toduu a Petera Ondroviče vystřídali mladíci Josef Polák s Oliverem Sedláčkem. Jak jste se s nimi sehrál?

Mladí kluci pracují dobře, jen potřebují nabrat víc zkušeností, aby byli schopní řešit určité situace o něco lépe. Mají však ohromný potenciál. A pokud mladý hráč nebude pravidelně hrát, nikdy neporoste. Já jsem rád, že jsme se společně o sezonu více méně podělili.

Boje o volejbalový titul bez Jihostroje, to je něco, na co není fanoušek budějovického klubu příliš zvyklý. Je to podle vás i tím, že se extraliga rok od roku zkvalitňuje?

Do silné čtyřky přibyl další tým, který má za sebou štědrého sponzora. A to odpovídá tomu, že jsou Lvi tým plný cizinců, což už začíná být obrázek skoro celé extraligy. Do klubů chodí větší peníze a pak si ty týmy mohou dovolit koupit lepší hráče, a tím pádem se extraliga zkvalitňuje.

Vyhráli jste Český pohár a zdálo se, že se tým sehrál. Co se pak stalo v semifinále, že jste nedokázali navázat na výkony z poháru?

Na týmu bylo ještě před pohárem hrozně vidět, že je připravený a že ho chce vyhrát. Podle mě po výhře přišlo zřejmě lehké uspokojení, pak tu byla nejrůznější zranění, dávali jsme se do kupy a asi jsme se chlácholili, že se zase vrátíme na starou úroveň. Což se nestalo. Nechci tu Ústí nad Labem nějak podceňovat, ale ve čtvrtfinále moc nás neprověřilo. To Lvi Praha se do semifinále museli prokousat přes pět těžkých zápasů, což jim také mohlo pomoci.

Sezona však pro vás nekončí. Ještě tu bude série s Odolenou Vodou o třetí místo, která začne ve středu. Už se na ni připravujete?

Pro celý tým by samozřejmě bylo dobré sezonu ukončit vítězným balonem. Já jenom doufám, že jsme natolik profesionální sportovci, že se budeme schopní připravit a hlavně namotivovat na poslední dva, možná tři zápasy.

Budete mít jako kapitán ještě speciální rozmluvu k týmu před začátkem zápasů s Odolenou Vodou?

Tohle já moc nedělám. Spíš mluvím s kluky individuálně. Popovídáme si, abych věděl, jaká je situace v týmu. Pak si to dávám dohromady. Už ve středu po zápase, kdy jsme vypadli, jsme si jasně řekli, proč nezakončit sezonu s jednou zlatou a jednou bronzovou medailí?