Lvi Praha přešli přes České Budějovice do finále, čeká je Karlovarsko

České Budějovice vyhrály první duel série 3:1, pak už ale vicemistr a druhý tým základní části neuhrál ani set. Lvi po devíti vyhraných sadách za sebou zajistili hlavnímu městu první finále v samostatné české lize. „Je to odměna za poctivou práci všech v klubu. Teď to oslavíme a zodpovědně se připravíme na finálovou sérii, na kterou se strašně těšíme,“ řekl České televizi trenér Lvů Tomáš Pomr.

Jeho svěřenci dnes v UNYP Areně vyhráli 25:17, 25:22 a 25:20. Nejlépe bodujícím hráčem Pražanů byl s 13 body Nizozemec Kay van Dijk, jenž zápas a celou sérii ukončil esem po lajně.

České Budějovice dnes vedly pouze na začátku prvního setu a poté před úplnou koncovkou druhé sady, kdy měly navrch 21:19. „Nedokázali jsme je zatlačit. A když už jsme se konečně dostali o bod, o dva nad ně, tak jsme dostali dvě esa. Takhle je to tři zápasy za sebou,“ posteskl si trenér Jihostroje René Dvořák.

Z pozice kapitána dovedl Lvy do finále reprezentační nahrávač Jakub Janouch. „Dneska si, myslím, zasloužíme pivo, dáme si jedno dvě. Ale ještě nekončíme a budeme to hrnout dál,“ uvedl Janouch, jehož čeká v sérii s Karlovarskem souboj proti reprezentačnímu trenérovi Jiřímu Novákovi a spoluhráčům z národního mužstva. „Moc se těšíme, budeme bojovat, budeme dřít a uvidíme, jak to dopadne.“