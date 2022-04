Lvi mohou do Prahy vrátit titul. Ale volejbalisté Karlovarska budou proti

„Půjde o to udržet chladnou hlavu, odehrát dobrý sport a nekoukat se na to, jestli je to finále,“ uvedl před finále kouč Karlovarska Jiří Novák v tiskové zprávě. „Finále jakéhokoli play off nemá favorita. Věřím, že finále bude reklama na volejbal,“ uvedl trenér Lvů Tomáš Pomr.

Karlovarsko slavilo titul loni a v roce 2018. Lvi se do finále prodrali ve své čtvrté extraligové sezoně a vítězstvím by navázali na úspěch pražského Olympu z roku 1992.

Karlovarsko ovládlo základní část, ale oba zápasy v dlouhodobé části vyhráli Lvi. Západočeši prošli v play off hladce přes Duklu Liberec i Odolenu Vodu a v šesti zápasech ztratili jen dva sety. Lvi přešli přes Kladno a v semifinále překvapivě vyřadili České Budějovice.

„Velmi mě překvapili, výborně bránili v poli i na síti. Myslím si, že to proti nim budeme mít na útoku hodně těžké,“ očekává smečař Karlovarska Lukáš Vašina od pražského celku, který táhnou lednové posily, slovenský smečař Tomáš Kriško a nizozemský univerzál Kay van Dijk. „Pokud by se nám podařilo je ubránit, pak bychom Lvy určitě oslabili,“ řekl Vašina.

Karlovarsko řídí z pozice nahrávače Nizozemec Wessel Keemink a vedle Vašiny je hrozbou další hráč národního týmu univerzál Patrik Indra. „Vary mají sílu na kůlech, výborného diagonálního hráče Indru a kvalitu na servisu. V něm jsou nejlepší v extralize,“ řekl Pomr.

Pražané spoléhají na nahrávku Jakuba Janoucha, zmíněné opory Kriška a Van Dijka a libero Milana Moníka. „Favorita nevidím, šance jsou padesát na padesát,“ odhadl třiatřicetiletý Moník a dodal: „Vyhráli základní část, to jim hraje trochu do karet. Musíme zvítězit jednou u nich. Nebude to snadné, doma jsou silní, ale s Kladnem i Budějovicemi jsme dokázali, že to jde.“